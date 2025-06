Na Pauline Odhiambo

Akiwa na umri wa miezi 11, Itumeleng Sekhu-Pedi alikuwa kitandani nyumbani huko Hammanskraal nchini Afrika Kusini wakati mshumaa uliokuwa karibu naye usiku ulipomwangukia.

Miale hiyo ikamchoma, lakini haelewi kwa nini hakulia.

Mamake na wajomba zake waliponusa moshi kutoka chumba kingine na kukimbilia kumuokoa, Itumeleng alipata majeraha makubwa ya moto.

"Mama yangu aliponinyanyua, mkono wangu wa kulia ulibaki kitandani. Sikio langu moja lilikuwa limeungua. Pia nilipoteza vidole vinne kwenye mkono wangu wa kushoto," anaiambia TRT Afrika.

Itumeleng tangu wakati huo amefanyiwa upasuaji wa kurekebisha majeraha yake mara 104, wa mwisho akiwa na umri wa miaka 15.

Kovu za kimwili na kiakili huenda hazijatoweka, lakini mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 35 sasa amekubali ukweli wake baada ya kupambana na masuala ya kujithamini na mengine ya kiakili.

"Nilikuwa na umri wa miaka tisa wakati mvulana katika darasa langu aliniambia ninafanana na nyama iliyochomwa. Hadi wakati huo, nilikuwa nikijiona kama mtoto mwerevu darasani na nilijiamini sana," anasema.

"Sikuzote nilijua kuwa moto ulikuwa umeniacha nikiwa na kovu, lakini sikutambua ni vibaya kiasi gani hadi mvulana huyo alipotamka maneno hayo."

Baada ya hayo alipatwa na wimbi la huzuni la miaka 10 ambalo liliacha alama za kina na kumbukumbu mbovu.

Kujipa moyo tena

Alipokuwa akiendelea kujihurumia, Itumeleng hakujua kwamba angepata afueni wakati mmoja.

Alizama kwa kina katika maandishi mengi, ikiwa ni pamoja na vitabu vya watoaji wa motisha.

"Niligundua kwamba kila mtu ana makovu. Yangu ni ya kimwili, lakini watu wengi wana makovu yasiyoonekana ndani. Watu wengi hawawezi kusonga mbele ya makovu haya kwa sababu hawana mtu wa kuwaonyesha jinsi ya kufanya hivyo," anaambia TRT Afrika.

Niligundua kuwa nilipitia majeraha na makovu yangu kwa sababu kusudi langu ni kuleta matumaini na uponyaji kwa watu wengine.

Kusudi lake lilijidhihirisha polepole katika taaluma ya kuzungumza na kuwapa watu motisha, iliyompa fursa ya kuwa balozi wa Dove Unilever mnamo 2015.

Alikuwa anasafiri kwenda shule na maeneo ya biashara kote Afrika Kusini na kwingineko ili kuwatia moyo wengine.

Pia alianzisha Wakfu wa Itumeleng Sekhu, "The Itumeleng Sekhu Foundation" ,ambao unafanya kazi na shule 250, kutoa vifaa vya kuandikia na bidhaa za usafi kwa wanafunzi wachanga nchini Afrika Kusini.

"Mazungumzo yangu ya kutia moyo yamenipeleka Kenya na Ushelisheli, jambo ambalo ni la kushangaza kwa sababu nimeweza kuwatia moyo wavulana na wasichana wengi kuhusu masuala ya kujistahi, kujipenda na uongozi," asema mama huyo wa watoto watatu.

Mnamo 2014, Itumeleng aliandika kitabu kinachoitwa 'What Do You See', ambacho kinashughulikia dhana za kujikubali.

"Ilinichukua miaka miwili kuandika kitabu changu kwa sababu ilinibidi kurejea katika hisia nilizokuwa nazo wakati nilitaka kufa kwa kujiua. Sikutaka kurudi huko tena, lakini kitabu kilipokamilika, niligundua kuwa, ndicho nilichohitaji kufanya kama hatua yangu ya mwisho katika kuponya makovu yangu ya kihisia,” asema.

Kulingana na Shirika la Afya Duniani (WHO), watoto huchangia asilimia 42 ya majeraha ya moto yaliyoripotiwa duniani kote.

Vifo vinavyosababishwa na kuchomwa moto katika nchi za kipato cha chini na cha kati ni mara 11 zaidi ya mataifa yenye kipato cha juu, huku takriban watu 43,000 wakifariki kwa kuungua kila mwaka barani Afrika.

Katika vifo sita kwa kila kundi la watu 100,000, hiyo ni hesabu ya kushangaza.

Kumaliza uwoga

Kama ilivyo kwa Itumeleng, kundi lililo hatarini zaidi ni watoto wenye umri wa mwaka mmoja hadi mitano.

Mnamo 2018, Itumeleng aligundua kuwa alikuwa na kovu moja zaidi alilohitaji kuponya - hofu kubwa ya mishumaa.

"Sikuwahi kupenda mishumaa na kuiepuka na vitu vingine vya moto kama vile chombo cha kupasha joto za gesi na jiko. Kindani nilitambua kwamba haya ni mambo ambayo yanaweza, wakati wowote, kunidhuru, kwa hiyo bado nilikuwa na hofu sana," anakumbuka.

"Hata leo, mama yangu hatumii mishumaa wala jiko la gesi wa sababu bado ana kiwewe na kile kilichonipata."

Siku moja, Itumeleng alijiuliza, "Nitaruhusu woga huu kunifunga hadi lini?"

Akiwa mzungumzaji wa motisha, aligundua kuwa itakuwa ya kusadikisha zaidi kuwaambia watu kufikia uwezo wao kamili huku akiwa ameshinda hofu yake. Kwa kudhamiria, alitafuta YouTube kwa mafunzo ya hatua kwa hatua katika kutengeneza mishumaa. Ulikuwa uamuzi anaojivunia kuuchukua.

Kuangazia nyota

"Nilishtushwa na jinsi walivyobadilika - kwamba ningeweza kutengeneza kitu kizuri sana kwa mkono mmoja na kidole kimoja. Ilibadilisha mtazamo wangu wa maana ya kuangazia maisha ya watu wengine bila kufifisha mwanga wangu katika mchakato huo, "anasema.

Kilichoanza kama jaribio la kushinda hofu kikawa biashara yenye mafanikio katika miaka mitano.

"Tumetoa aina mpya ya mishumaa iliyochongwa. Inaonekana nzuri, ina harufu nzuri, na kila mtu anaipenda," anasema Itumeleng.

"Najiona kama 'mshindi' baada ya kuungua, sio mwathirika. Hiyo ni kwa sababu najua kusudi langu. Kujua kwa nini niko hapa imekuwa kubwa kuliko ajali ya moto yenyewe. Mshumaa ulijaribu kuniharibu, lakini mshumaa huo huo unaishi ndani yangu na inang'aa sana."