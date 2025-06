na Andebrhan Welde Giorgis

Umoja wa Mataifa ulianzishwa mwaka 1945 baada ya Vita Kuu ya Pili ya Dunia ili kudumisha amani na usalama wa kimataifa, kuendeleza mahusiano ya kirafiki kati ya mataifa, kukuza maendeleo ya kijamii, kuimarisha viwango vya maisha na kulinda haki za binadamu.

Hivi karibuni, hatua dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa zimeongezwa kama moja ya malengo ya msingi ya UN.

Hata hivyo, vikwazo vya kimuundo, vilivyochochewa na kuongezeka kwa ushindani wa kisiasa wa kijiografia, hasa kati ya kambi mbili kuu zenye nguvu ndani ya wanachama watano wa kudumu (P5) wa Baraza la Usalama, vimezuia uwezo wa Umoja wa Mataifa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi.

Kutokuwa na uwezo wa kutekeleza madhumuni yake kumepunguza jukumu lake na kusukuma ushawishi wake wa kimataifa na wa kiafrika unaopungua.

Umoja wa Mataifa na mashirika yake yamechukua hatua na kupata matokeo ya kusifiwa katika utatuzi wa migogoro, ulinzi wa amani, usalama, haki za binadamu, usawa wa kijinsia, maendeleo endelevu, misaada ya kibinadamu, udhibiti wa magonjwa, kutoenea kwa silaha za nyuklia, uondoaji wa migodi, upokonyaji silaha, ulinzi wa mazingira n.k.

Ingawa mafanikio yake hayafikii malengo yake ya kimsingi, Umoja wa Mataifa unasalia kuwa muhimu katika harakati za kimataifa za usalama wa binadamu.

Utawala wa Magharibi

Kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa kuliwapa washindi wa vita uanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama na mamlaka ya kura ya turufu. Nchi kubwa tano ni China, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani.

Vita Baridi viliona ulimwengu wa upande wa Mashariki iliyotawaliwa na Sovieti na Magharibi iliyotawaliwa na Marekani. Kambi hizo mbili zilishindana kwa ushawishi katika Ulimwengu wa Tatu ambao kwa jina haukuwa na uhusiano wowote.

Marekani, ikiungwa mkono na Ufaransa, Uingereza na washirika kati ya wanachama kumi wasio wa kudumu, ilitawala Baraza la Usalama na kuwa na ushawishi mkubwa juu ya vyombo na mashirika mengine makuu ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na Baraza Kuu, Sekretarieti, Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Kubadilishwa kwa Taiwan na Jamhuri ya Watu wa Uchina mnamo 1971 na utumiaji wa uhuru wa mara kwa mara wa Ufaransa haukubadilisha kimsingi nguvu ya utawala wa Magharibi wa Baraza la Usalama na mfumo wa UN.

Kuvunjwa kwa Umoja wa Kisovieti na kusambaratika kwa Mkataba wa Warsaw kulileta "mwisho wa historia" ya Francis Fukuyama, ushindi wa "demokrasia ya kiliberali ya Magharibi kama aina ya mwisho ya serikali ya binadamu" katika ulimwengu usio na umoja chini ya uangalizi wa Marekani.

Wakati huo huo, kupanda kwa kasi kwa China na kushuka kwa Marekani kunaashiria ujio wa ulimwengu wa pande nyingi na usawa mpya wa kijeshi unaojulikana na kuenea kwa hatari kwa nyuklia.

Utaratibu wa kimataifa

Hivyo basi, udumishaji wa amani na usalama wa dunia, mahusiano ya kirafiki baina ya mataifa, maendeleo endelevu, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kukabiliana na changamoto mpya za kimataifa kunahitaji mfumo wa kimataifa unaozingatia sheria kwa kweli chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa uliofanyiwa mageuzi na uliowezeshwa.

Hii ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu na uboreshaji wa hali ya mwanadamu.

Kwa hivyo, ni muhimu kurekebisha mfumo wa Umoja wa Mataifa - haswa Baraza la Usalama na Mkutano Mkuu - na kuifanya iwe sawa kwa madhumuni kama msingi wa utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria.

Hii lazima izingatie vigezo fulani vya kimantiki vinavyohakikisha uwakilishi sawa na kuakisi umuhimu wa kiasi wa majimbo na maeneo. Kwa upande wa ukubwa wa kiuchumi, nguvu za kijeshi na ukubwa wa idadi ya watu, kwa mfano, India inashika nafasi ya nchi tano bora duniani, mbele ya Ufaransa na Uingereza. Afrika inastahili kiti katika Baraza la Usalama.

Kushindwa kwa Umoja wa Mataifa barani Afrika

Muundo na utaratibu wa uendeshaji wa Baraza la Usalama, ulioanzishwa miaka sabini na minane iliyopita ili kuhifadhi amri ya baada ya Vita Kuu ya Pili ya Dunia kwa maslahi ya washindi, lazima urekebishwe ili kuunda utaratibu wa haki wa pande nyingi kwa kuzingatia sheria zilizokubaliwa, zinazoweza kutekelezeka kwa wote. kwa maslahi ya ubinadamu.

Baraza Kuu, linalowakilisha nchi 193 wanachama, lazima liimarishwe ili kutumika kama sauti halisi ya jumuiya ya kimataifa na kufanya maamuzi na kuchukua hatua madhubuti badala ya matamko tu.

Vinginevyo, Umoja wa Mataifa una hatari ya kupoteza ushawishi na heshima duniani kote na barani Afrika. Marekebisho lazima yawezeshe Umoja wa Mataifa kuondokana na athari za kudhoofisha za maslahi tofauti ya kitaifa na ushirikiano wa ushindani wa 'Mamlaka Kubwa' ambayo inadhoofisha utendakazi mzuri wa mamlaka yake.

Vita vingi ambavyo vimesababisha maafa na kuleta maafa kwa nchi na watu wengi wa Kiafrika wakati wa karibu miongo minane iliyopita ya kuwepo kwake vinathibitisha kushindwa kwake kutimiza dhamira yake kuu ya kudumisha amani na usalama wa kimataifa.

Kupooza kwake na ukosefu wa hatua madhubuti za kuzuia au kutatua migogoro ya muda mrefu na inayoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eritrea-Ethiopia, Ethiopia, Libya, Mali, Niger, na mauaji ya kimbari nchini Rwanda ni miongoni mwa kushindwa kwa Umoja wa Mataifa kupungua kwa ushawishi wake barani Afrika.

Balozi Andebrhan Welde Giorgi ndiye mwandishi wa "Eritrea at a Crossroads: Narrative of Triumph, Betrayal and Hope." Yeye ni Kamishna wa zamani wa Uratibu na Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Eritrea na Ethiopia. Alikuwa Balozi wa Eritrea katika EU, na Mjumbe Maalum katika Kanda ya Maziwa Makuu ya Afrika.

