Ligi ya Mabingwa Wanawake CAF 2023 yaanza Cote D'ivoire

JKT Queens ya Tanzania, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, Huracanes FC (G. Equatorial), AS FAR Moroko, AS Mande Mali, Ampem Darkoa FC ya Ghana na Sporting Club Casablanca ya Morocco wanawania kombe hilo