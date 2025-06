Kuandamana katika maandamano ya Black Lives Matter mnamo 2020 ilikuwa mara ya kwanza AnnEliza Canning-Skinner "kupata kujua mshikamano ni nini."

Miaka mitatu baadaye na kijana huyo mwenye umri wa miaka 28 amekuwa mtu wa kawaida katika mitaa ya New York, akiandamana kuunga mkono Wapalestina huku kampeni ya Israel ya kulipua mabomu katika eneo la Gaza ikivuka mwezi mmoja.

Umoja wa Mataifa unaonya kwamba mashambulizi ya Israel yanaleta "janga" la kibinadamu.

Canning-Skinner ni mmoja wa maelfu ya waandamanaji kote Marekani ambao wamejitokeza kwa ajili ya maandamano, huku wito ukiwa ni pamoja na kusitishwa kwa ghasia mbaya za Israel huko Gaza na kukomesha ufadhili wa Marekani kwa jeshi la Israel.

Na waandamanaji wanaozidi kuwa na uhusiano wa wazi kati ya vuguvugu la ukombozi wa Wapalestina na Weusi.

Katika maandamano ya hivi majuzi huko Brooklyn, Canning-Skinner, mwanamke Mweusi, aliungana na waandamanaji wenzake ambao walipandisha mabango yenye jumbe zikiwemo "Black Lives 4 Palestine" na "White Silence Is Violence."

"Yote yanafungamana," Canning-Skinner aliambia shirika la habari la AFP.

Mizizi ya kihistoria ya mshikamano kati ya waandaaji Weusi na Wapalestina imeenea sana, lakini wanaharakati na wanazuoni wote wanasema matukio ya miaka ya hivi karibuni yamedhihirisha uwiano wa waandamanaji.

"Katika kufanya aina ya kazi ya kiitikadi kuwashawishi watu kwamba Palestina ni suala ambalo wanapaswa kuchukua kwa uzito, nadhani Black Lives Matter imekuwa muhimu sana," Derek Ide, mwanahistoria katika Chuo Kikuu cha Michigan aliangazia mada hiyo, aliiambia AFP.

"Kuna watu wengi zaidi mitaani na hiyo ni matokeo ya aina ya maandalizi ambayo wanaharakati weusi wamekuwa wakifanya pamoja na makundi na mashirika ya Wapalestina."

'Hali ya kufanana'

Kuanzia karne ya 19, baadhi ya wanafikra wa utaifa weusi walipata msukumo katika sababu ya Kizayuni kwa taifa la Kiyahudi, wakiona ushabihiano ya maono yao wenyewe kwa nchi ya Weusi

Lakini katikati ya karne ya 20 kuibuka kwa Nguvu Nyeusi na vuguvugu la kupambana na vita, "ilikua kawaida zaidi katika duru za wanaharakati wa Kiafrika kuwaelewa Wapalestina kama watu wanaodhulumiwa," alielezea Sam Klug, mwanahistoria wa Kiafrika aliyeangazia. kuondoa ukoloni.

Vita vya Siku Sita vya 1967 viliashiria hatua muhimu ya mageuzi, alisema, akibainisha Kamati ya Kuratibu ya Kusitisha Ukatili ya Wanafunzi (SNICC) - kikosi kikuu cha maandalizi wakati wa vuguvugu la haki za kiraia la Marekani - ilichapisha nakala ya kwanza ambayo "ilichukua msimamo mkali sana wa Palestina. "

"Ilielezea aina ya hali ya pamoja ya ukandamizaji na uvamizi kati ya Waamerika wa Kiafrika, Wapalestina na aina ya jamii ya kikoloni ya kimataifa."

Miongo kadhaa baadaye, mauaji ya polisi ya 2014 ya Michael Brown huko Ferguson, Missouri yalisababisha maandamano makubwa juu ya ubaguzi wa rangi na ghasia za serikali, huku vuguvugu la Black Lives Matter [BLM] likianza kuzingatiwa kitaifa.

Wakati huo huo wa kiangazi Israeli ilianzisha uvamizi wa kijeshi wa wiki saba dhidi ya Gaza iliyozingirwa: "Kuona mambo haya mawili yakitokea kwa wakati mmoja ilithibitisha kwamba haya yalikuwa mapambano ya umoja" kwa wanaharakati wengi,'' mwanahistoria Ide alisema.

"Tuliona aina ya msururu wa hatua na mazungumzo kati ya waandamanaji huko Ferguson pamoja na Wapalestina huko Gaza, wakishiriki mbinu na mikakati na hadithi za ukandamizaji na upinzani dhidi ya ukandamizaji."

Mauaji ya polisi ya 2020 ya George Floyd yalizidisha juhudi za kupinga ubaguzi wa rangi nchini Marekani, na kusababisha vuguvugu kubwa la maandamano.

Kwa mara nyingine tena, Wapalestina walituma ushauri mtandaoni kuhusu jinsi ya kukabiliana na mbinu zinazotumiwa na polisi wa kutuliza ghasia, ikiwa ni pamoja na risasi zilizofunikwa kwa mpira na mabomu ya machozi.

Kwa Klug, "ni vigumu kufikiria" maandamano ya sasa nchini Marekani kufikia upeo wao wa sasa bila BLM.

"Kwa hakika sio sababu pekee," alisema. "Lakini nadhani ni muhimu."

'Mshikamano wa kimataifa'

Waandamanaji kadhaa wa hivi majuzi waliohojiwa na AFP walivuta uhusiano kati ya watekelezaji sheria wa Israel na polisi wa Marekani, hasa wakielekeza kwenye programu zinazowaona maafisa wa Marekani wakifanya mazoezi pamoja na wenzao wa Israel.

Kabla ya vita vya sasa, Israeli tayari ilikuwa ikifanya mashambulizi ya kijeshi yaliyoongezeka, baadhi yakiwa ni pamoja na nguvu mbaya dhidi ya raia.

Klug alionyesha "lugha ya wazi ya pamoja ambayo watu wanaweza kuona wakati huduma za usalama za Israeli zinawatendea ukatili raia wa Palestina, ambayo Wamarekani wameifahamu sana kutokana na matukio ya maafisa wa polisi wa kizungu wanaofanya vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia weusi."

Mambo kama hayo yanaweza kusaidia kwa kiasi fulani kueleza ni kwa nini maoni ya wananchi wa Marekani kuhusu kadhia ya Palestina, hususan miongoni mwa vijana, yameongezeka katika miaka ya hivi karibuni, katika nchi ambayo uungaji mkono wake wa kiserikali kwa Israel hauteteleki.

Klug alisema uasi dhidi ya George Floyd na uharakati wa BLM uliotangulia umebadilisha mazungumzo ya Palestina kwa wanaharakati wengi Weusi - lakini pia kwa upana zaidi "kati ya Wamarekani vijana wa rangi zote."

Aliashiria kuongezeka kwa uharakati upande wa kushoto kati ya vikundi vya Kiyahudi vinavyopinga Uzayuni, vikiwemo Sauti ya Kiyahudi ya Amani na If Not Now, ambavyo vimechukua jukumu kubwa la kuandamana katika wiki za hivi karibuni.

Kwa Jo Behanzin, ambaye alitaja kuandaa BLM kama msukumo wa kuandamana katika maandamano ya hivi karibuni ya Manhattan kwa Gaza, ni swali la "mshikamano wa kimataifa."

Kijana huyo mwenye umri wa miaka 25 alibainisha uungwaji mkono wa kimataifa kwa BLM mwaka 2020: "Nataka kujibu hilo, kama sehemu ya harakati zinazoendelea za kimataifa dhidi ya ukuu wa wazungu na ukoloni."

