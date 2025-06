Na Irfan Ahmed

Katikati ya mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza iliyozingirwa, Rais Recep Tayyip Erdogan alipinga propaganda kuhusu Hamas kama 'shirika la kigaidi'. Badala yake alilitaja kama "kundi la ukombozi linalopigania kulinda ardhi za Palestina." Piers Morgan, mtangazaji wa kipindi maarufu cha mazungumzo cha TV "Haijadhibitiwa," aliita kauli ya Erdogan kama "utetezi wa kushtua wa Hamas." Morgan aliendelea kusema kuwa “Naunga mkono dhamira ya Israel ya kutokomeza Hamas. Wao [Hamas] ni kundi la umwagaji damu, wa zama za kati za magaidi.”

Huu ni msimamo wa kawaida wa mataifa mengi ya Magharibi na washirika wao wanaotii kama vile India ambayo huwaweka raia wao katika giza kuhusu ukweli wa uvamizi wa Israeli wa Palestina. Katika mahojiano mengine, Morgan alimuuliza Balozi wa Palestina Husam Zomlot kama "atashutumu [s] mashambulizi ya Hamas mnamo Oktoba 7."

Wauzaji wa Ujinga

Inaeleweka, Morgan anawakilisha kile ambacho wasomi wa Magharibi wameeneza kihistoria kuhusu Wapalestina na Hamas: bullshit. Mwanafalsafa Harry Frankfurt anachukulia ujinga kama hotuba isiyojali ukweli. Kwa hivyo, uwongo ni hatari zaidi kuliko uwongo. Huku akiificha, mwongo bado anahangaikia ukweli. Kinyume chake, mtu asiyejali anapuuza ukweli.

Kukabiliana na uwongo sio kujibu swali la kuthibitisha dhuluma kama la Morgan lakini badala yake uliza moja la kuzalisha haki: je washirika wa Israel wamelaani uvamizi wa kikatili wa Palestina - muhimu kwa itikadi ya kikabila ya Uzayuni - na unyanyasaji wa kawaida, wa kimwili na ishara, iliyotolewa dhidi ya Wapalestina?

Kuuliza maswali kama haya ni kuwa mkweli kwa historia, ambayo wasomi wenye nguvu mara nyingi wanachukia. Katika kitabu chake, Rashid Khalidi, mwanazuoni wa Palestina na Marekani, anasimulia jinsi "ukoloni wa walowezi" wa Israel, katika ligi kwanza na Waingereza-Wafaransa na baadaye na Marekani, walivyoanzisha vita vya karne moja dhidi ya Palestina kuanzia 1917 hadi 2017.

Njia nyingine ambayo aina ya uwongo kuhusu Palestina inaenezwa sio na wafanyikazi wa vyombo vya habari vya kawaida lakini na mamluki wa uongo walioajiriwa kutoka nje. Op-ed katika vyombo vya habari vya India ina kichwa: "Hata kama Israeli Ingetoweka, Waislamu bado wangekuwa na Uhasama kwa Wayahudi - Hiyo ndiyo Tatizo."

Mwandishi wake ni Ibn Khaldun Bharati, jina la uwongo. Wasifu wake unasomeka kama "mwanafunzi wa Uislamu ... [ambaye] ... anaangalia historia ya Kiislamu kwa mtazamo wa Kihindi." Kwamba chombo cha habari cha India kilichapisha Op-ed hii iliyojaa chuki chini ya jina bandia inaonyesha kufikiwa kwa Uzayuni katika bara dogo na vilevile woga wa kimaadili wa vyombo vya habari na mwandishi.

Vitendo kama hivyo visivyo vya kimaadili vinavyofanywa na wafanyabiashara wa dhulma na mamluki wa uwongo, hata hivyo, ni muhimu ili kuendeleza uvamizi wa Wapalestina na kuwanyanyapaa kupigania uhuru. Hakuna mwanafunzi makini wa historia - miongoni mwao ni mwanazuoni mashuhuri wa Kiyahudi kama Ilan Pappe na Norman Finkelstein - achilia mbali yule anayedai kusoma historia ya Kiislamu, ataandika Op-ed kuhusu "Israel-Palestina" na kufuta historia iliyojaa damu ya ukoloni. kwamba Bharati wa uwongo anafanya bila haya.

Gaza mnamo 2023 na Ghetto ya Warsaw mnamo 1943

Israel inahalalisha mashambulizi yake yanayoendelea Gaza kama kulipiza kisasi operesheni ya Hamas ya Oktoba. Lakini ukweli, anaandika Emad Moussa, mtafiti wa Palestina-Uingereza, ni kwamba "tangu 1948, Israeli imekuwa ikipanga kuondoa Gaza." Jambo hili muhimu linaunganisha sasa na lengo la msingi la Uzayuni lenye msingi wa kufukuzwa na kuwaangamiza wasio Wayahudi.

Vita vya mara kwa mara vya Israeli huko Gaza mnamo 2008-9, 2012, 2014 na 2021, kwa hivyo, bila kujali vitendo vya Hamas. Ukiacha majina ya upotoshaji ya vita hivi (vinavyoonyesha sera za upanuzi za Israeli kama kujihami), huko Gaza: An Inquest Into Its Martyrdom, Finkelstein anaandika kwamba "Israeli mara nyingi ilijibu kwa kutochukua hatua kwa Hamas" na Hamas "ilikataa kutoa 'gaidi. ' kisingizio ambacho Israeli walitafuta" kuanzisha vita vyake.

Operesheni ya Hamas kwa hivyo haieleweki kwa mujibu wa sifa yake kama "kundi la magaidi wenye kiu ya kumwaga damu" na Morgan wala kama "kundi la vichaa" na Yossi Beilin, Waziri wa zamani wa Israeli. Maelezo ya Wapalestina yaliyotolewa na balozi wa zamani wa Israel katika Umoja wa Mataifa, Dan Gillerman kama "wanyama wasio na ubinadamu" pia ni mfano halisi wa utukutu.

Maelezo ya kihistoria kuhusu operesheni ya Hamas yanakubalika kwa kulinganisha hali ya sasa ya Wapalestina na ile ya Wayahudi katika geto la Warsaw. Mnamo 1943, Wayahudi walipinga kivita uvamizi wa Nazi ambao maisha yao yalifanywa kuwa yasiyoweza kuishi. Morgan, Beilin, Gillerman na wengine wanaogopa ulinganisho huu haswa kwa sababu unavunja dai la Israeli kama mwathirika wa milele. Zaidi ya hayo, inawaonyesha pia wakishiriki katika programu ya utakaso wa kikabila zaidi au kidogo jinsi Ujerumani wa Nazi ilivyoitunga mapema katika karne ya 20.

Kama eneo la ndani, Gaza nzima ina urefu wa kilomita 40 na upana wa kilomita tisa. Kati ya wakazi wake milioni 2.3, wengi wao ni wazao wa wakimbizi wa Kipalestina waliofukuzwa kwa njia ya aibu kutoka kwa makazi yao katika vita vya 1948. Ikizungukwa na eneo lenye ngome, Israeli huziba anga na maji ya eneo lake. Ni mojawapo ya maeneo yenye watu wengi zaidi duniani.

Wakinyimwa uhuru wa kuhama na kuingia katika ardhi yao wenyewe, na kukabiliwa na vizuizi vya kijeshi, Wapalestina wamekuwa wakiishi chini ya uangalizi wa mara kwa mara. Katika akaunti moja, mwaka wa 2008 ni asilimia 20 tu ya watu wanaougua magonjwa kama vile saratani na matatizo ya moyo waliopewa "vibali" vya kwenda nje ya nchi kwa matibabu na upatikanaji wa asilimia 20 ya dawa muhimu ulikuwa "katika kiwango cha sifuri."

Kulingana na Benki ya Dunia, mwaka 2021, umaskini huko Gaza ulifikia asilimia 59, ongezeko la kushangaza kutoka asilimia 39 mwaka 2011. Kiwango cha sasa cha ukosefu wa ajira ni asilimia 45 na uwiano wa kaya zinazokabiliwa na uhaba wa chakula ni asilimia 64. Kwa wazi, mambo haya ya kushangaza ni matokeo ya moja kwa moja ya vikwazo vya kiuchumi. Israel ilitekeleza vikwazo vya anga, ardhi na majini vya Gaza mwaka 2007, baada ya ushindi wa Hamas katika uchaguzi.

Hata hivyo, kulingana na Khalidi, kupiga marufuku usafirishaji wa watu na bidhaa, ujenzi wa kuta za usalama na kadhalika kunafuatiliwa hadi miaka ya 1990, wakati wa "mchakato wa Amani wa Oslo."

Mnamo mwaka wa 2008, shirika la Umoja wa Mataifa lilirekodi kwamba kizuizi cha Israeli "kilileta shida kubwa ya utu wa binadamu, na kusababisha mmomonyoko mkubwa wa maisha." Kabla ya kuzuiliwa, mnamo 2003, Baruch Kimmerling, mwanasosholojia katika Chuo Kikuu cha Hebrew, alielezea Gaza kuwa "kambi kubwa zaidi ya mateso kuwahi kuwapo."

Huku kukiwa na milipuko isiyoisha ya mabomu, kwenye video kwenye mitandao ya kijamii msichana mdogo huko Gaza aliuliza: je watu wa Gaza ni "kipande cha takataka"? Tunakabiliana ana kwa ana na kile mwanafalsafa wa Kiitaliano Giorgio Agamben anachokiita "maisha ya uchi/uchi", maeneo ya kifani ambayo yalikuwa kambi za mateso katika Ujerumani ya Nazi.

Linganisha Gaza na geto la Wayahudi. Baada ya kumiliki Poland, Wanazi waliunda ghetto ya Warsaw mwaka wa 1940. Ili kutimiza lengo la Reich la kuwa “bila Wayahudi,” Wayahudi waliotawanywa waliamriwa wahamie eneo moja lililowekwa rasmi. Tofauti na Gaza kama kambi ya mateso, ile ya Warszawa ilikuwa ndogo zaidi: ilikuwa kilomita za mraba 2.5 ambapo karibu Wayahudi nusu milioni waliishi. Kama Gaza, ilizingirwa na ukuta wa urefu wa mita 3. Harakati za kutoka na kwenda geto zilidhibitiwa.

Kama ilivyo kwa Gaza, katika kambi ya Warszawa pia, wakaazi walio na vibali maalum tu ndio wangeweza kuondoka kwenye geto. Ugavi wa chakula uligawanywa. Wakiwa wamevuliwa adhama na kupunguzwa kuwa maisha ya kibinadamu, Wayahudi walipoanza kuhamishwa hadi kwenye kambi za kifo, wale waliobaki kwenye geto waliachwa na chaguo si kati ya maisha na kifo bali kati ya kufa “kwa heshima” na kufa “kama wanyama wanaowindwa.”

Kwa kuchagua hadhi, Wayahudi waliunda Jumuiya ya Mapambano ya Kiyahudi, ZOB. Mnamo Aprili 1943, kila mmoja wa wapiganaji 500 wa ZOB alikuwa na bastola na mabomu kadhaa. Wanachama 400 wa kikundi kingine cha upinzani walikuwa na bunduki 31 na bunduki ndogo 21. Silaha kama hizo, hata hivyo, hazikulingana na jeshi la Nazi.

Mnamo Mei 1943, upinzani ulikandamizwa. Wayahudi ama waliuawa katika mapigano au kuhamishwa hadi kwenye kambi za kifo na kilomita za mraba 2.5 za kambi ya mateso zikawa vifusi.

Wayahudi waliosimama kupinga hawakuwa magaidi; badala yake, kama Wapalestina wa sasa, wakati huo walitishwa na uvamizi wa Nazi. Kama maisha ya Wapalestina wengi sasa, yale ya Wayahudi katika geto la Warsaw yalitiwa saini kwa udhalilishaji na hofu ya "kufedheheshwa" "wakati wowote." Katika kumbukumbu yake, Primo Levi, mwokokaji wa mauaji ya kimbari, aliwafananisha Wayahudi katika kambi za mateso na Waislamu.

Aliandika hivi: “Mimi, ninayezungumza, nilikuwa Muselmann, yaani, yule ambaye hawezi kusema kwa njia yoyote ile.” Katika Mabaki ya Auschwitz, Agamben anatengeneza upya kitendawili cha Lawi ili kukiunganisha na katiba yenyewe ya usasa. Lakini Agamben anaonekana kupendezwa zaidi katika kuzungumza kuliko katika somo la kusikiliza.

Swali tunalokabiliana nalo ni hili: je, dunia inawasikiliza wanadamu katika kambi ya mateso ya Gaza, ambao, wakiwa chini ya kupenda haki na utu, wamezungumza? Muhimu zaidi, je, ulimwengu utasikiliza? Na kama itakuwa, lini na jinsi gani?