Na Charles Mgbolu

Rwanda imekuwa mwenyeji wa maelfu ya mashabiki wa muziki kwa ajili ya tamasha lililopewa jina 'Move Afrika', linalolenga kuonyesha bora zaidi la Afrika kwa ulimwengu kupitia muziki na kuvutia wawekezaji wa kigeni katika bara hilo.

Hii ni hatua ya kwanza ya kile waandaaji walichokiita ziara ya kimataifa ya miaka 5 katika bara hilo.

Tukio hilo, lililofanyika usiku wa Jumatano katika ukumbi wa ndani wenye matumizi mengi wa BK Arena katika mji mkuu Kigali, liliongozwa na rapa maarufu wa Kimarekani Kendrick Lamar.

Pia kulikuwa na maonyesho ya kuvutia kutoka kwa mwimbaji na mtunzi wa nyimbo wa Kitanzania Zuchu, mcheza ngoma wa Rwanda Sherrie Silver, na ushirikiano kutoka kwa wasanii wa Rwanda DJ Toxxyk na Ariel Wayz.

Nguvu kutoka kwa mashabiki iliongezeka kwa nguvu wakati Rais Paul Kagame alipanda jukwaani kutoa ujumbe wa kusisimua.

Kukabiliana na Changamoto

"Kuna mambo mengi tunayoweza kushughulikia pamoja. Kwa kufanya kazi kwa ushirikiano, bara letu linaweza kusimama imara na kukabiliana na changamoto nyingi," Kagame alisema kwa shangwe kubwa.

Pia kulikuwa na ujumbe kutoka kwa mashirika kama Umoja wa Mataifa (UN) kwenye skrini zilizowekwa jukwaani, zote zikihamasisha vijana kuhusu maendeleo ya vipaji na kuchangia katika Afrika yenye ustawi.

''Matumaini yetu ni kwamba watu katika kila jamii ambapo Move Afrika inafanyika wapate mafunzo ya ujuzi na fursa za ajira katika sekta ya burudani,'' waandaaji walisema katika taarifa.

Msanii mkuu Kendrick Lamar, ambaye anashika nafasi ya pili katika orodha ya mwaka huu ya marapa 50 bora zaidi na Billboard, alitumbuiza kwa dakika 75, akisimama katikati ya wimbo kushukuru Afrika kwa kumkaribisha.

Usiku Maalum

"Hii ni tukio maalum usiku wa leo. Ni mara yangu ya kwanza kwenye jukwaa hili mbele ya watu wangu. Tumetoka Compton, California, kusherehekea na nyinyi," alisema, kwa sauti ndogo huku mashabiki wakimzima kwa vigelegele na makofi.

Mwimbaji wa Rwanda Bruce Melodie pia aliwasisimua umati kwa maonyesho yenye nguvu ya nyimbo zake 'Katerina', 'When She's Around', na 'Henzapu', huku mshairi wa Rwanda Fred Mfuranzima akiburudisha hadhira kwa uwasilishaji wa ushairi wake, 'The Unstoppable Sea', ambao ni sifa ya kung'aa kwa vijana wa Kiafrika kila mahali wanaokabili vikwazo.

Waandaaji wanasema tamasha la Move Afrika ni ziara ya muziki wa kimataifa ya miaka 5 ambayo itaandaliwa na nchi tofauti za Kiafrika, huku Nigeria, Botswana, Kenya, Ghana, na Afrika Kusini tayari zikiwa katika mtazamo kama wenyeji wa baadaye.