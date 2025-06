Kwa sababu ya mfumo wa Serikali ya Rais, urasimu si kikwazo tena kwa mustakabali wa Uturuki bali ni fursa kwa Uturuki kubwa na yenye nguvu, Mkurugenzi wa Mawasiliano ya Rais wa Uturuki Fahrettin Altun amesema.

Kama sehemu ya sherehe za kuadhimisha miaka 100 ya Jamhuri, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, kwa uratibu na Gavana wa Istanbul na Chuo Kikuu cha Istanbul, iliandaa majadilioni yenye mada ya "Centennial of the Republic and Turkish Bureaucracy Panel" yaani "Jopo la Urasimu la Uturuki ya Miaka 100."

Akihudhuria programu iliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Istanbul siku ya Ijumaa, Altun alisisitiza kwamba Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais imetekeleza miradi na matukio muhimu duniani kote ili kutambulisha maono ya Karne ya Uturuki.

Mabadiliko katika mtazamo wa umma juu ya urasimu

Akisema kwamba urasimu wa kijeshi ndio chombo cha kuingilia demokrasia ya Uturuki kwa miaka mingi, Altun alisisitiza kwamba mchakato huu wa kuingilia kati, ulioanza mnamo 1960, uliendelea hadi miaka ya 2000.

Chini ya uongozi wa Rais Erdogan, dhamira ya ajabu imeonyeshwa katika mapambano dhidi ya urasimu uliopo, Altun alisema.

Alikumbuka kuwa Rais Erdogan amekuwa akisisitiza tangu uwaziri wake mkuu kwamba miundo ya urasimu haiwezi kuingilia kati kutumia haki za kimsingi na uhuru.

Akielezea mapambano ya Rais Erdogan katika nusu ya kwanza ya enzi ya baada ya 2000 kama Waziri Mkuu, Altun alifafanua kama juhudi ya kuvuta urasimu katika nafasi ya "vifaa vya utumishi wa umma" kama inavyopaswa kuwa.

Pia alieleza kuwa katika miaka 20 iliyopita, kumekuwepo na mabadiliko makubwa katika mtazamo wa wananchi kuhusu urasimu kupitia kanuni za kisheria na kitaasisi.

Mfumo wa urais kama hatua ya mabadiliko

Altun alisisitiza kwamba Mfumo wa Serikali ya urais, uliotekelezwa tarehe 24 Juni, 2018, ni mabadiliko makubwa katika historia ya kisiasa na urasimu ya Uturuki.

"Mfumo wa Serikali ya Urais umemaliza migogoro ya kiutawala. Zaidi ya hayo, umechukua nafasi ya utangulizi katika kupunguza mgawanyiko wa kijamii na kisiasa, kuimarisha demokrasia, na kuchangia katika upatanishi wa ukiritimba," alisema.

Altun alisema kuwa Mfumo wa Serikali ya Urais umeruhusu ujenzi wa muundo wa ukiritimba wenye ufanisi na uwajibikaji nchini Uturuki, na kuchangia kwa kiasi kikubwa kufanya urasimu wa Kituruki ufanisi zaidi na kuanzisha muundo unaohitajika kwa ajili ya usimamizi unaofaa.

Pia alisisitiza kuwa katika miaka kumi iliyopita, watu wa Uturuki wameshuhudia jinsi upinzani huo wa ukiritimba unavyoweza kuwa na madhara katika uingiliaji kati wa kizazi kipya na majaribio ya uvamizi dhidi ya Uturuki.

Altun alihitimisha hotuba yake kwa kutoa shukrani kwamba Rais Erdogan amefanikiwa kukabiliana na changamoto hizi zote kwa uongozi wake dhabiti, siasa za ustadi, uungwaji mkono wa watendaji wabunifu, wa serikali za mitaa na kitaifa, nguvu ya harakati za kisiasa anazoongoza, na msimamo thabiti wa watu.