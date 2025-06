Na Charles Mgbolu

Salamu za rambirambi zinaendelea kumiminika kwa mwimbaji mkongwe na nyota wa muziki wa Afrika Kusini, Mbongeni Ngema, aliyefariki katika ajali ya gari huko Lusikisiki, Eastern Cape, Jumatano akiwa na umri wa miaka 68.

Ngema alikuwa maarufu sana kama mtunzi wa mashairi, mwongozaji, mchoraji, na mtayarishaji wa tamthilia. Alifahamika zaidi kama mwandishi wa muziki maarufu na uliobeba tuzo, Sarafina.

"Natoa rambirambi zangu za dhati kwa familia, marafiki, na washirika wa nguzo yetu ya kitamaduni... Hadithi yake yenye ubunifu wa kipekee kuhusu harakati zetu za ukombozi iliheshimu utu wa Waafrika Kusini walioteswa na kufichua ukatili wa utawala wa kikandamizaji," aliandika Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwenye mitandao ya kijamii.

Polisi wa Afrika Kusini wanasema sababu halisi ya ajali iliyotokea saa 10:30 jioni Jumatano haijulikani, na kwamba wanaendelea na uchunguzi.

Kazi yake kwenye filamu ya Sarafina ilimletea teuzi tano katika Tuzo za Tony na baadaye uteuzi wenye hadhi kubwa katika tuzo za Grammy.

Ngema alikuwa abiria katika gari lililopata ajali

Tunzi ya ya Sarafina ilionyeshwa kwa kwa miaka miwili Broadway, ikazunguka Marekani, Ulaya, Australia, na Japani, na baadaye ikabadilishwa kuwa filamu.

Mchoraji maarufu wa Afrika Kusini, Somizi Mhlongo, ambaye alifanya kazi na Ngema kwenye Sarafina, alimuita "msanii mwenye vipaji vingi."

"Hii inauma zaidi. Mwalimu wangu ameondoka. Mtu aliyesimama nyuma yangu na kujijengea wvipaji vingi. Mtu wa nyuma ya sababu mimi kuwa mwenye nidhamu, mtaalamu, mwaminifu, mnyenyekevu, mtiifu, na bidii yangu kazini..." aliandika sehemu kwenye Instagram.

Waziri wa Sanaa na Utamaduni wa Afrika Kusini, Zizi Kodwa, alimuelezea Ngema aliyefariki kama mmoja wa watunzi wakubwa wa nchi hiyo.

"Pamoja na kifo cha Dkt. Mbongeni Ngema, Afrika Kusini imepoteza mmoja wa waandishi, waandaaji wa muziki, waandishi wa mashairi, waongozaji, na wanamuziki wakubwa. Kazi ya Dkt. Ngema ilisherehekewa nchini Afrika Kusini na kimataifa," aliandika Kodwa kwenye mitandao ya kijamii.

Mwigizaji maarufu wa Afrika Kusini, Sello Maake KaNcube, pia alitoa heshima kwa shujaa huyo.

Kazi kubwa ya muziki wa Ngema ilifanikiwa, ikiwa ni pamoja na Woza Albert, Township Fever, ambayo ilimletea Tuzo ya Grammy (1990), Mama (1995), Asinamali (1996), Maria Maria (1997), The Zulu – The Musical (1999), 1906 Bhambada: The Freedom Fighter, The House of Shaka (2005), na The Lion of the East (2006).