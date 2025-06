"Serikali ya Rwanda inakataa maoni ya Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anayedai kuwa Rwanda inaunga mkono makundi ya waasi wenye silaha ya Burundi walioko mashariki mwa DRC," alisema Yolande Makolo, msemaji wa serikali ya Rwanda katika taarifa iliyotolewa Ijumaa jioni.

"Hakuna ukweli katika maoni ya Rais wa Burundi kuhusu Rwanda," Makolo alijibu kwenye X.

Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye aliishutumu Rwanda siku ya Ijumaa kwa kuwaunga mkono waasi wa vuguvugu la Burundi la RED-TABARA lenye makao yake mashariki mwa DRC.

Wakati wa mkutano wa hadhara siku ya Ijumaa mjini Cankuzo, Mkuu wa Nchi Evariste Ndayishimiye aliishutumu waziwazi nchi jirani ya Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa vuguvugu la waasi la Burundi la RED-TABARA (upinzani wa utawala wa sheria) wenye makao yake makuu wanatoka DRC.

"Wamepewa nyumba, wametolewa na kufadhiliwa na Rwanda" alisema Evariste Ndayishimiye. Rais wa Burundi aliongeza kuwa "hii itajenga chuki kati ya wakazi wa nchi hizi mbili."

"Si kawaida kuwapa wale wanaoua watoto," pia alitangaza mkuu wa nchi wa Burundi.

Mnamo Desemba 22, 2023, serikali ya Burundi ilishutumu waasi wa vuguvugu la RED-TABARA kwa kutekeleza shambulio la silaha "dhidi ya raia" magharibi mwa jimbo la Bujumbura ambalo linapakana na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.

Kwa mujibu wa serikali ya Burundi, takriban watu 20 wakiwemo watoto 12 waliuawa wakati wa shambulizi hilo lililodaiwa siku iliyofuata na RED-TABARA.

Mvutano Mpya

Mvutano huu mpya kati ya nchi hizo mbili jirani za Afrika Mashariki unakuja wakati ambapo Burundi inaelekea kwenye uchaguzi wa wabunge, useneta na serikali za mitaa mwaka 2025.

Uhusiano kati ya Rwanda na Burundi umezorota tangu mwaka 2015 kufuatia mzozo wa kisiasa na kiusalama uliotokana na kugombea muhula wa 3 wa rais wa zamani wa Burundi, Pierre Nkurunziza.

Gitega anaishutumu Kigali kwa kuwahifadhi na kuwafunza kijeshi wapinzani wake ambao wamekimbilia huko. Kwa upande wao, Rwanda inaishutumu Burundi kwa kushirikiana na waasi wa vuguvugu la FDLR, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, wanaotuhumiwa kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi (kabila la wachache) mwaka 1994 nchini Rwanda.

Vuguvugu la RED-TABARA, (Upinzani wa Utawala wa Sheria nchini Burundi) liliundwa mwaka 2011 na likiwa na takriban wapiganaji elfu moja, ni kundi la wapiganaji wa Burundi ambalo limekuwa likifanya kazi hasa tangu kuanza kwa mzozo wa kisiasa wa 2015. Inashutumiwa kwa kuhusika na mashambulizi kadhaa mabaya na kuvizia nchini Burundi tangu mgogoro uliotokana na changamoto ya muhula wa tatu wa hayati Pierre Nkurunziza mwaka 2015.

Mara tu alipoingia madarakani Juni 2020, rais mpya Evariste Ndayishimiye amesema mara kwa mara yuko tayari kufanya mazungumzo na vuguvugu hili. Lakini RED-TABARA inakataa mkono huu ulionyoshwa huku ikiweka kama sharti "majadiliano ya masharti ya kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia, huru, jumuishi na wa wazi".

