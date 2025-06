Jumapili. 28 Januari, 2024

0502 GMT - Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameomba mataifa wafadhili "kuhakikisha mwendelezo" wa shirika la wakimbizi la Palestina baada ya baadhi yao kusitishwa kutokana na tuhuma za Tel Aviv za kuhusika kwa wafanyikazi katika shambulio la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israeli.

"Wakati ninaelewa wasiwasi wao - nilichukizwa na tuhuma hizi - naomba sana serikali ambazo zimesitisha michango yao, angalau, kuhakikisha kuendelea kwa operesheni za UNRWA," Guterres alisema katika taarifa yake, akimaanisha kifupi cha wakala.

UNRWA iliwafuta kazi wafanyakazi kadhaa kutokana na shutuma za Israel, na kuahidi uchunguzi wa kina kuhusu madai hayo, ambayo hayajabainishwa, huku Tel Aviv ikiapa kusitisha kazi ya shirika hilo huko Gaza baada ya vita.

Mzozo kati ya Israel na UNRWA unafuatia Mahakama ya Kimataifa ya Umoja wa Mataifa kutoa uamuzi siku ya Ijumaa kwamba Israel lazima izuie vitendo vinavyowezekana vya mauaji ya kimbari katika mzozo huo na kuruhusu msaada zaidi Gaza.

0200 GMT - Shirika la Umoja wa Mataifa laonya operesheni yake ya misaada huko Gaza 'inaporomoka'

Mkuu wa shirika kuu la misaada la Umoja wa Mataifa katika eneo lililokumbwa na vita vya Gaza alionya kwamba kazi yake inaporomoka baada ya nchi tisa kuamua kupunguza ufadhili kwa madai kuwa wafanyikazi kadhaa wa wakala walishiriki katika shambulio dhidi ya Israeli miezi minne iliyopita.

Philippe Lazzarini, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina, alisema ameshangazwa na maamuzi kama haya yalichukuliwa kama "njaa inanyemelea" katika vita vinavyoendelea vya Israel dhidi ya eneo hilo dogo. "Wapalestina huko Gaza hawakuhitaji adhabu hii ya ziada ya pamoja," aliandika kwenye X. "Hii inatutia doa sote."

Onyo lake lilikuja siku moja baada ya kutangaza kuwa amewafuta kazi na alikuwa akiwachunguza wafanyikazi kadhaa wa shirika hilo kwa madai kwamba walishiriki katika shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israel.

Marekani, ambayo ilisema wafanyakazi 12 wa wakala walikuwa chini ya uchunguzi, mara moja ilisema inasitisha ufadhili, ikifuatiwa na nchi nyingine kadhaa, ikiwa ni pamoja na Uingereza, Italia na Finland.

Shirika hilo, ambalo lina wafanyakazi 13,000 huko Gaza, wengi wao wakiwa Wapalestina, ndilo shirika kuu linalosaidia wakazi wa Gaza huku kukiwa na janga la kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 2 kati ya watu milioni 2.3 wa eneo hilo wanalitegemea kwa ajili ya “Uhai w akimsingi,” kupata chakula na malazi, Lazzarini alisema, akionya kwamba njia hii ya kuokoa maisha inaweza “kuporomoka wakati wowote sasa.”

0100 GMT - Waandamanaji 'wamshinikiza' Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Blinken kusitisha mapigano Gaza nje ya nyumba yake

Wapiganaji wanaounga mkono Palestina waliendelea kudai kusitishwa kwa mapigano huko Gaza walipokuwa wakipiga kambi karibu na nyumba ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Antony Blinken katika jimbo la Virginia.

Waandamanaji waliokuwa wamebeba bendera za Palestina, waliimba dhidi ya Blinken huku wakipeperusha mabango yaliyosema: "30,000 Killed by USA and Israel", "Blinken Supports Israel's Terror", "Bloody Blinken", "Occupy Bliken's House Let Gaza Live" na "Full Ceasefire" huko Gaza sasa.

"Tunapiga kambi mbele ya nyumba ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Antony Blinken kwa sababu anashiriki katika kuunga mkono na kuwezesha uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina yanayofanywa na Taifa la Israel," mwanaharakati Hazami Barmada aliiambia Anadolu.

2200 GMT - Netanyahu awakemea waandamanaji ambao ni familia za mateka huko Gaza

Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikosoa maandamano ya familia za mateka wanaoshikiliwa Gaza kuwa "hayana maana na yanachangia matakwa ya Hamas."

Netanyahu alisema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba "maandamano ya familia za mateka hayasaidii bali yanaongeza madai ya Hamas na kuchelewesha kukombolewa kwao."

Alibainisha kutoa maagizo ndani ya serikali yake "kuongeza uanzishaji wa tasnia ya ulinzi wa ndani kutegemea zaidi silaha za ndani."

