Na Pauline Odhiambo

Pablo Picasso, Msanii wa Uhispania, alisema kwa umaarufu kwamba "kila kitu unachoweza kufikiria ni kweli".

Msanii wa Ghana Julian Selby alianza kuchora kitaalamu miaka minane tu iliyopita, lakini uwezo wa mawazo yake unaingiza katika sanaa yake mtazamo usio wa kawaida, wa ulimwengu mbadala wa ukweli ambao unakinzana na umri na uzoefu wake.

Nguvu ya Julian ni picha. Akiwa na mwelekeo wa wembe, mbinu na zawadi adimu ya kunasa watu wasioelezeka, kijana huyo mwenye umri wa miaka 32 anaweka penseli zake kwa nyuso na hisia ambazo ni za kweli lakini zilizowekwa katika fumbo.

Watu wengi wanaovutiwa huona ugumu kuamini kwamba kijana huyu anayetumia jina bandia la Pimpin, kifupi cha "Prosperity is My Pride in Nature", amejifundisha na ni mpya kwa ufundi.

Anapokea sifa nyingi sana katika hatua yake kama vile angejikosoa, akijikumbusha kwamba yeye ni mwanafunzi anayejitahidi kuwa bora kila siku na kwa kila pigo.

"Nilianza kuchora baada ya kuhitimu chuo kikuu," Julian, ambaye alisomea masuala ya bandari na usimamizi wa meli huko Accra, anaiambia TRT Afrika.

"Siku zote nimekuwa mtu wa upweke, kwa hivyo ningetumia masaa mengi kwenye chumba changu kujificha hata nilipokuwa natuma maombi ya kazi."

Alipokuwa akisubiri ajira, Julian alitambua kwamba angeweza kupata pesa kutokana na sanaa yake. Kufikia wakati huo, alikuwa ametumikia huduma ya lazima ya jamii ya mwaka mmoja inayohitajika kwa Waghana wote na alikuwa huru kufanya mambo yake mwenyewe.

"Nilibuni dhana nyingi na nikaanza kuzichapisha mtandaoni," asema msanii huyo, ambaye alivutiwa na kutazama wasanii wengine wa penseli kwenye YouTube.

"Mchoro wa kwanza niliouza ulikuwa kwa mtu ambaye sikumjua. Mnunuzi alikuwa ameona chapisho zangu mtandaoni," anakumbuka.

Umaarufu unaoongezeka

Kilichoanza kama mcheshi wa kawaida katika chumba chake cha kulala kilichanua na kuwa biashara kamili, na maagizo ya picha yakimiminika kutoka kwa raia wa kawaida na baadhi ya watu mashuhuri wa Afrika.

Kazi za sanaa za Julian ni pamoja na picha za Rais wa zamani John Kufour wa Ghana na Rais wa zamani wa Liberia George Weah, miongoni mwa watu wengine mashuhuri.

"Niligundua mapema kwamba unahitaji mtindo wa saini ili kuleta athari. Wasanii wengi walikuwa wakichora kwa mkaa na grafiti. Nilichukua grafiti na kurekebisha sauti kwa sababu nilitaka kuwa wa kipekee," anasema Julian, ambaye anaita kazi yake "Mchoro wa Pimpin." ".

"Niliendelea kujifunza mbinu na nimechanganya mitindo mingi kuunda yangu."

Baada ya kukumbatia kazi ya kudumu kama msanii wa penseli aliyebobea katika uhalisia wa hali ya juu, mafunzo ya Julian ya baharini ni kumbukumbu ya mbali.

"Kuenea kwa virusi kulimaanisha kwamba hata marafiki zangu wa zamani kutoka chuo kikuu walinifikia kwa oda. Baadhi yao walikuwa na shauku ya kuhama kwangu ghafla kutoka kwa tasnia ya usafirishaji kwenda kwa sanaa ya penseli," asema.

Makumbusho ya bwana wake

Licha ya picha zake kuhitajika, sanaa ya dhana inasalia kuwa shauku ya kweli ya Julian.

"Mimi ni msanii dhahania moyoni. Ninaunda dhana nyingi mwenyewe, kisha kuchukua picha za kichochezi changu kama kumbukumbu kabla sijaanza kufanya kazi," anaiambia TRT Afrika.

Julian amepewa sifa ya kuibua sanaa ya penseli nchini Ghana na ameunda dhana 150 kuhusu mada mbalimbali. Anajivunia zaidi kipande kiitwacho "Mapambano", ambapo mada inaonyeshwa akijaribu kukwepa hali ngumu.

“Mapambano yanahusu maisha na changamoto zake, ukiangalia picha unaona mhusika anavutwa sehemu tofauti na mnyororo shingoni, nilitumia dhana hiyo kueleza jinsi watu watakavyokuvuta kutoka kushoto na kulia ndani. maisha, lakini lazima uende juu," anaelezea Julian.

"Watu wengine walinitilia shaka mwanzoni. Nilipata maoni hasi, huku baadhi ya wakosoaji wakisema kwamba nilikuwa nikidanganya kuwa mimi ndiye muundaji wa sanaa yangu," anasimulia.

"Niliwapuuza kwa sababu nilijua nilipaswa kukaa makini na kuweka ndoto yangu ya kuwa msanii hai."

Kuiga ukweli

Mojawapo ya chapa za biashara za Julian ni uwezo wa kuiga sifa za kihisia za watu wake - kuzifanya zionekane kama maisha kama asili.

Anachukua takriban siku tano kukamilisha picha, kazi inayochukua muda kutokana na wingi wa maagizo na umakini wake kwa undani.

Wateja wake ni pamoja na watu ambao wanataka kuwashangaza wapendwa wao na picha kama zawadi kwenye siku za kuzaliwa, maadhimisho ya miaka au kwenye sherehe za kustaafu.

"Mimi hupokea oda za picha kumi kwa wiki, ambayo hunifanya kuwa na shughuli nyingi," anaelezea.

"Ninahakikisha napata maelezo yote usoni na kila mahali. Kulikuwa na mteja huyu ambaye alileta picha ambayo kovu usoni lilionekana kabisa. Nilidhani labda alama haikuwa baridi, nikaiondoa. mtu akasema, 'Kwa nini uondoe alama yangu?' Hapo ndipo nilipogundua umuhimu wa maelezo, ambayo nimedumisha katika kazi yangu yote."

Kwa hivyo, ni nini kuhusu picha inayompa Julian kuridhika zaidi?

"Ninapenda kunasa hisia kwenye uso wa mtu na kukamilisha usemi hadi mwisho. Hiyo inachukua muda mwingi lakini ni sehemu ya kufurahisha ya kazi yangu," asema.

"Ikiwa mteja hajaridhika na matokeo, nitaendelea kufanya hivyo hadi mtu huyo afurahi."

Mara kwa mara, pongezi ingemfanya Julian afurahi zaidi kuliko kupokea malipo yake.

"Watu wengi huniambia sanaa ni nzuri zaidi kuliko picha ya asili. Maoni hayo mazuri hunisaidia kutafuta njia mpya za kuboresha sanaa yangu na kuipeleka kwenye kiwango cha juu," anasema.

