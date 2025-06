Fainali ya Kombe la Dunia la 2026 itachezwa kwenye Uwanja wa MetLife mjini New York/New Jersey nchini Marekani Julai 19, FIFA imethibitisha.

"Kombe la #FIFAWorldCup litainuliwa New York New Jersey!" FIFA ilisema kwenye X. "Fainali ya #FIFAWorldCup 26 itafanyika New York New Jersey mnamo 19 Julai 2026!"

Uwanja wa MetLife wenye uwezo wa kupokea watu 82,500 ni nyumbani kwa New York Jets and Giants ya Ligi ya Soka ya Kitaifa na pia uliandaa fainali ya 2016 ya mashindano ya kandanda ya Copa America, ambapo Chile iliifunga Argentina.

FIFA ilitenga ufunguzi wa dimba hilo la siku 39 kwa Estadio Azteca ya Mexico City mnamo Juni 11 na mechi ya mshindi wa tatu itakuwa kwenye Uwanja wa Hard Rock Florida huko Miami Gardens.

"Mechi ya ufunguzi ya #FIFAWorldCup 26 itafanyika Mexico City katika uwanja wa Estadio Azteca mnamo 11 Juni 2026!" FIFA imesema.

Toleo la 23 la Kombe la Dunia la FIFA litaashiria mara ya kwanza kwa tukio kubwa zaidi la kandanda la wanaume duniani kufanyika katika nchi tatu -- Canada, Mexico na Marekani.

Toleo la kwanza kabisa la mataifa 48 litaonyeshwa katika viwanja 16 katika miji ya Marekani ya New York, Dallas, Miami, Kansas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Seattle, San Francisco na Boston.

Monterrey za Mexico, Guadalajara na Mexico City pamoja na Vancouver ya Kanada na Toronto pia zitaandaa mashindano hayo.

