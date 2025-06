Akiwa na umri wa miaka 21, mwimbaji wa Nigeria, mwandishi wa nyimbo, na mmiliki wa lebo ya rekodi Wizkid aliingia kwenye anga ya muziki ya Kiafrika kwa haiba yake ya ajabu na sauti ya kuvutia, na tangu wakati huo, msanii huyu mbunifu ameendelea kuwa mmoja wa waliofanikiwa zaidi kibiashara na ushawishi mkubwa. Wasanii wa kurekodi wa Kiafrika wa karne ya 21.

Jina halisi la Wizkid ni Ayodeji Ibrahim Balogun. Alizaliwa Julai 16, 1990, katika wilaya ya Surulere katika kitovu cha kibiashara cha Nigeria, Lagos, katika familia yenye imani tofauti.

Baba yake ni Alhaji Muniru Olatunji Balogun, Muislamu, mfanyabiashara na mwanasiasa, na mama Mkristo, Jane Dolapo Balogun, ambaye pia alikuwa mfanyabiashara na anasifika kwa kumpa Wizkid sapoti isiyoyumba alipoanza safari yake ya kuwa nyota wa muziki.

Mama yake alikufa mnamo Agosti 18, 2023.

Wizkid alikuwa mtoto pekee wa mama yake na dada zake wawili, lakini baba yake alikuwa na wake wengine wawili, na kwa ujumla, Wizkid alikua na ndugu 12.

Wizkid alianza kuimba akiwa na umri wa miaka 11 tu kanisani, akianzisha kikundi kiitwacho Glorious Five akiwa na baadhi ya marafiki zake wa kanisani. Walifanikiwa kutoa albamu kabla ya kusambaratishwa. Kisha Wizkid akaenda kwa jina la kisanii Lil Prinz hadi 2006.

Hapo ndipo alipogundua kuwa yeye ni zaidi ya mtoto wa mfalme. Alianza kwenda studio na kukutana na wasanii, na talanta yake ya ajabu ilianza kuonekana.

Kufikia mwishoni mwa miaka ya 2000, Wizkid alikuwa akifanya kazi kama mwimbaji-mchezaji msaidizi ambaye anaimba pamoja na msanii ili kushirikisha watazamaji. Alifanya kazi na rapa Kelz na pia alirekodi kwaya za rapa maarufu wa Nigeria MI.

Mnamo 2019, alitia saini mkataba wa kurekodi albamu nyingi na Empire Mates Entertainment (E.M.E.) chini ya umiliki wa mwimbaji-mtunzi wa nyimbo Banky W.

Mnamo 2011, alitamba rasmi na "Holla at Your Boy." Huu ulikuwa wimbo wa kwanza kutoka kwa albamu yake ya kwanza ya studio, Superstar, na ilikuwa albamu iliyojaa vibao”—"Tease Me na "Don't Dull" ni baadhi ya mifano. Tangu wakati huo, Wizkid amekuwa hazuiliki.

Mnamo mwaka wa 2016, Wizkid alipata kutambuliwa kimataifa kufuatia ushirikiano wake na Drake kwenye wimbo wa "One Dance," ambao ulishika nafasi ya kwanza kwenye Billboard Hot 100 ya Marekani na kushika nafasi za juu katika nchi nyingine 14.

Wimbo huo ulivunja rekodi nyingi, na kumfanya Wizkid kuwa msanii wa kwanza wa afrobeats kuonekana kwenye Kitabu cha rekodi cha Guinness kama wimbo wa kwanza kufikisha mitiririko bilioni moja kwenye Spotify mnamo Desemba 2016.

Mnamo 2022, mwimbaji alivunja rekodi nyingine, akiuza tamasha lake la London O2 Arena katika dakika mbili.

Tangu wakati huo, Wizkid ameendelea kufanya kazi na wakali wengine wa muziki duniani, kama vile Beyonce katika ‘’Brown Skin Girl’’ na Justin Bieber katika ''Essence, ambayo pia alimshirikisha msanii wa burudani kutoka Nigeria Tems.

Wizkid anasema anashawishiwa sana na magwiji wa muziki kama vile King Sunny Ade wa Nigeria, Fela Kuti, na mwigizaji nyota wa reggae wa Jamaica Bob Marley.

Vibao vyake havina mwisho: Joro, Ojuelegba, Tease Me, Pakurumo, Sweet Love, Caro, na Tangawizi, kwa kutaja chache.

Wizkid anajivunia sauti yake kama mchanganyiko wa kuvutia wa vipengele vya muziki: afrobeats, R&B, dancehall, na reggae.

Wizkid ana angalau tuzo 40 za kazi yake, ikiwa ni pamoja na Tuzo ya Grammy ya Video Bora ya Muziki kama msanii anayeongoza kwenye wimbo wa Beyoncé "Brown Skin Girl in 2021 na Tuzo ya BET ya Sheria Bora ya Kimataifa: Afrika mwaka 2017.

Wizkid anatoza kati ya 800,000 na dola milioni moja. Ni baba wa watoto wanne na wanawake watatu tofauti.

Kote barani Afrika, Wizkid amefanya kazi na Diamond Platnumz wa Tanzania, DJ Maphorisa wa Afrika Kusini, DJ Maphorisa wa Afrika Kusini, na waigizaji wengi wa Nigeria, wakiwemo mwimbaji mshindi wa tuzo wa Nigeria Burna Boy na malkia wa Afrobeat Tiwa Savage, kama mifano.

Pata habari zaidi kupitia Whatsapp channels