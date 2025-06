Peter Morgan, mwimbaji mkuu wa kundi la reggae la Jamaica Morgan Heritage, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 46, taarifa ya familia ilisema Jumapili.

Kupitia ukurasa wao wa Instagram, ambapo wana wafuasi zaidi ya milioni 1.1, Morgan Heritage - kundi ambalo awali lilikuwa na wanachama watano - lilitangaza kwamba Peter alikufa siku ya Jumapili, na kutaka kuheshimiwa kwa faragha ya familia.

"Ni upendo wetu wa dhati kwamba tunashiriki kwamba mume wetu mpendwa, baba, mwana, na kaka, na mwimbaji mkuu wa Morgan Heritage, Peter Anthony Morgan, amepaa leo, Februari 25, 2024," Morgan Heritage walisema katika taarifa yao.

"Jah come and save us from ourselves because love is the only way," Kundi hilo liliongeza. Jah ni jina la Mungu la Rastafari.

'Upendo mwingi na msaada'

"Familia yetu inakushukuru mapema kwa upendo wako mwingi na msaada wako, na tunaomba maombi yako endelevu tunapopitia mchakato huu. Pia tunakuomba, tafadhali, uheshimu faragha yetu wakati huu wa uponyaji. Asante."

Mwimbaji wa Reggae wa Jamaika Etana, ambaye jina lake halisi ni Shauna McKenzie, alisema kwenye mtandao wa kijamii wa X Jumapili kwamba "hayuko tayari kamwe kusema kwaheri (kwa Peter Morgan)."

Albamu ya Morgan Heritage ya 2015 "Strictly Roots" ilishinda Tuzo ya Grammy kwa albamu bora ya reggae mwaka wa 2016.

Peter Morgan, pamoja na kaka zake wanne, waliunda Morgan Heritage mnamo 1994.

Peter, ambaye alizaliwa mnamo Julai 11, 1977 huko New York, alikuwa mmoja wa watoto ishirini na zaidi wa baba yake.

Denroy Morgan, babake Peter, pia alikuwa msanii maarufu wa reggae.

"Don't Haffi Dread", "Niambie Imekuaje", "Mwanaume Bado Ni Mwanaume", "I'm Coming Home" na "Down By The River" ni baadhi ya nyimbo maarufu za Morgan Heritage.

Katika miaka ya hivi majuzi, kikundi hicho kwa kiasi kikubwa hakijafanya kazi, huku mgawanyiko na utaftaji wa kazi za solo ukipunguza shughuli zake.

Kando na Peter, bendi ya Morgan Heritage iliundwa na Una Morgan, Roy "Gramps" Morgan, Nakhamyah "Lukes" Morgan na Memmalatel "Mojo" Morgan.

Pata habari zaidi kupitia Whatsapp channels