Jumamosi, Machi 2, 2024

0505 GMT - Ujumbe wa Umoja wa Mataifa uligundua kuwa watu wengi waliojeruhiwa katika shambulio la Israeli dhidi ya Wapalestina waliokuwa wakisubiri msaada wa chakula siku ya Alhamisi walipata majeraha ya risasi.

Mkurugenzi wa Hospitali ya al-Awda anasema kuwa asilimia 80 ya waliojeruhiwa waliolazwa katika hospitali hiyo walikuwa waathiriwa wa risasi.

0440 GMT - Ujerumani inakataa kulaani mauaji ya jeshi la Israel dhidi ya Wapalestina

Serikali ya Ujerumani ilieleza kushtushwa na mauaji ya jeshi la Israel dhidi ya raia wa Palestina waliokuwa wakisubiri msaada wa kibinadamu huko Gaza lakini ilikataa kulaani kwa uwazi mauaji hayo.

“Kuna habari za kutisha zinazotufikia (kutoka Gaza). Tunataka kwa uwazi sana ufafanuzi wa mazingira. Ulinzi wa raia katika hali mbaya kama hii ndio kipaumbele cha kwanza,” alisema Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Kathrin Deschauer alipoulizwa katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Berlin, ikiwa Ujerumani italaani mauaji ya hivi punde zaidi ya watu wengi huko Gaza.

"Tunataka kusitishwa kwa mapigano ya kibinadamu ili watu wengi zaidi wasife huko Gaza," aliongeza.

Lakini naibu msemaji wa kansela Wolfgang Buechner alisema mauaji ya raia wa Palestina siku ya Alhamisi "si mauaji" kwa sababu mazingira bado hayako wazi.

0350 GMT - Vifo vya watoto 13 kutokana na utapiamlo huko Gaza ni 'kufeli kukubwa'

Hamas ilisema ilichukulia vifo vya watoto 13 kaskazini mwa Ukanda wa Gaza kutokana na utapiamlo kama "kutofaulu" kwa jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa.

Kundi la upinzani la Palestina lilisema vifo hivyo vitasalia "doa kwenye dhamiri ya ubinadamu na mfano hatari katika wakati wetu wa kisasa".

Ilihimiza Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa ya misaada kuchukua hatua za haraka "kuwaokoa watoto na raia katika Ukanda wa Gaza," haswa, wale wa kaskazini.

Mapema Ijumaa, Wizara ya Afya iliyoko Gaza ilisema watoto wanne zaidi walikufa kutokana na utapiamlo na upungufu wa maji mwilini kaskazini mwa Gaza, na kufanya jumla ya watoto 13 kufikia 13.

0640 GMT - Vikosi vya Israeli vyamuua kijana wa Kipalestina katika uvamizi wa Ukingo wa Magharibi

Wanajeshi wa Israel wamemuua kijana wa Kipalestina wakati wa uvamizi katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Palestina WAFA, wanajeshi wa Israel walifanya uvamizi katika mji wa Kafr Ni'ma, magharibi mwa Ramallah, katika Ukingo wa Magharibi.

Wakati wa uvamizi huo, Muhammed Murad ad-Diq mwenye umri wa miaka 16 aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani na wanajeshi wa Israel.

Vikosi vya Israel pia vilifanya uvamizi katika miji ya Qalqilya na Hebroni, pamoja na mji wa Azzun.

Huko Azzun karibu na mji wa Qalqilya katika Ukingo wa Magharibi wa Mto Jordan, wanajeshi wa Israel, wakifanya uvamizi kwa siku ya sita mfululizo, walimkamata Mpalestina mmoja na kusababisha uharibifu wa mali katika nyumba za wakaazi.

0010 GMT - Rais wa Marekani Biden amesema anaamini Tel Aviv itajichunguza yenyewe baada ya wanajeshi wa Israel kuwafyatulia risasi Wapalestina waliokuwa na njaa katika eneo la misaada katika Gaza iliyozingirwa, na kuua Wapalestina 115 na kuwajeruhi wengine 760, huenda kati yao vibaya.

Hapo awali, Ikulu ya White House ilisema kwamba inaamini Israel inapaswa kuchunguza mauaji ya watu 115 katika mji wa Gaza baada ya wanajeshi wa Israel kufyatua risasi huku raia wakisubiri msaada wa chakula, wakitetea uwezo wa nchi hiyo kuangalia makosa yake yenyewe.

"Tumeiomba serikali ya Israel kuchunguza, na ni tathmini yetu kwamba wanalichukulia hili kwa uzito na wanaangalia kilichotokea, ili kuepusha majanga kama haya kutokea tena," msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa John Kirby aliambia. waandishi wa habari.

Kirby aliongeza kuwa hawajaipa Israel muda wa kukamilisha uchunguzi wao.

Kirby alisema Israel ilikuwa "inachunguza kwa umakini" vifo vya msafara wa misaada. Hata hivyo, Washington itaendelea kuunga mkono Israel kijeshi licha ya kuongezeka kwa maafa ya kibinadamu huko Gaza, Kirby alisema.

"Bado tunaisaidia Israel kwa mahitaji yao ya kujilinda," alisema.

2345 GMT - Biden anasema "anatumai" makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza mnamo Ramadhani

Rais wa Marekani Joe Biden alisema "anatumai" kwa makubaliano ya kusitisha mapigano katika Gaza iliyozingirwa na mwezi mtukufu wa Kiislamu wa Ramadhani lakini makubaliano bado hayajatiwa muhuri.

"Natumai hivyo; bado tunafanya kazi kwa bidii juu yake. Bado hatujafika," aliwaambia waandishi wa habari katika Ikulu ya White House alipoulizwa ikiwa anatarajia makubaliano kufikia Ramadhani, ambayo yataanza Machi 10 au 11. , kulingana na kalenda ya mwezi.

"Tutafika huko, lakini bado hatujafika - tunaweza tusifike huko," Biden aliongeza, bila kufafanua, alipokuwa akielekea kwenye helikopta yake kutumia wikendi katika mapumziko ya rais Camp David.

2102 GMT - Vyombo vya habari vya kimataifa vyatia saini barua inayohimiza ulinzi wa wanahabari huko Gaza

Viongozi wakuu katika vyombo vingi vya habari vya kimataifa wametia saini barua ya kuzitaka mamlaka za Israel kuwalinda waandishi wa habari katika Gaza iliyozingirwa, wakisema waandishi wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira ambayo hayajawahi kushuhudiwa wakati wa uvamizi wa Israel kwenye eneo hilo na kukabiliwa na "hatari kubwa ya kibinafsi."

Miongoni mwa vyombo vya habari ambavyo wahariri wake wakuu walitia saini barua hiyo ni Associated Press, AFP, Reuters, New York Times, Washington Post, BBC, CNN, Guardian, Financial Times, Der Spiegel na Haaretz.

Kamati ya Kulinda Waandishi wa Habari, ambayo ilitoa barua iliyotiwa saini na viongozi wa mashirika 59 ya habari duniani, ilisema vita vimekuwa "hatari zaidi kuwahi kutokea" kwa waandishi wa habari.

Pata habari zaidi kupitia Whatsapp channels