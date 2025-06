Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika (AU) siku ya Jumanne liliidhinisha kutumwa kwa wanajeshi kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika wakiwa na jukumu la kushambulia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Hatua hiyo ilifikiwa wakati wa kikao cha mtandaoni cha Baraza hilo kilichofanyika kujadili hali ya Mashariki mwa DR-Congo na kupeleka ujumbe wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika (SADC) nchini DR-Congo unaojulikana kwa jina la SAMIDRC.

Baraza lilithibitisha kujitolea kwa AU kwa "uhuru, umoja na uadilifu wa eneo la DR-Congo na kuelezea wasiwasi mkubwa" kwa sababu ya kuibuka tena kwa waasi wa M23 mashariki ambako waasi wanapambana na jeshi la serikali.

Lililaani waasi wa M23, Uganda Allied Democratic Forces (ADF), waasi wa Rwanda wa Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) na makundi mengine yenye silaha yanayofanya uharibifu mashariki mwa DR-Congo.

Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa waondoka DRC

Huku likitilia mkazo hitaji la msaada wa kibinadamu kutoka kwa AU na jumuiya ya kimataifa, Baraza lilidai "kusitishwa mara moja kwa mapigano, kuundwa kwa njia za kibinadamu, kupokonywa silaha kwa haraka kwa vikosi hasi mashariki mwa DR-Congo na kuidhinisha kutumwa kwa SAMIDRC."

SADC yenye wanachama 16 iliidhinisha ujumbe huo kuelekea mashariki mwa DR-Congo mwezi uliopita wa Mei.

Kikosi hicho kinajumuisha wanajeshi kutoka Afrika Kusini, Malawi na Tanzania.

Kutumwa kwa SADC kunakuja wakati ambapo Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa Kuleta Utulivu nchini Kongo (MONUSCO) ulianza kuondoka kwa awamu kutoka mashariki mwa Kongo.

Kundi la waasi la M23

Lakini nchi jirani ya Rwanda, katika barua kwa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Moussa Faki Mahamat, ilipinga uungwaji mkono wa AU kwa wanajeshi kutoka SADC kwa sababu ilisema kikosi hicho "kitazidisha mzozo."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda Vincent Biruta alishutumu jeshi la kikanda kwa kupigana pamoja na jeshi la DR-Congo na makundi mengine yenye silaha ya muungano ambayo ni pamoja na waasi wa Rwanda wa FDLR.

"SAMIDRC kama jeshi la kukera katika muungano na mambo haya haiwezi kuchukua nafasi ya mchakato wa kisiasa ambao umezuiwa na serikali ya DRC. Kwa hiyo Umoja wa Afrika unahimizwa "kutoidhinisha" au kufadhili SAMIDRC," aliandika katika barua iliyowekwa wazi. Jumatatu.

Baada ya kukaa kimya kwa takriban muongo mmoja, kundi la waasi la M23, moja ya makundi mengi yenye silaha, lilianza tena mapigano mwaka 2021 katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa DR-Congo.

Rwanda inakanusha kuwaunga mkono waasi

Mapigano yalizidi mwezi uliopita kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo katika mji wa Sake (kilomita 20 (maili 12) kutoka mji mkuu wa mkoa wa Goma, na kuwafukuza maelfu ya wakaazi.

DR-Congo na nchi za Magharibi zinaishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Kigali inakanusha mara kwa mara.

Pata habari zaidi kupitia Whatsapp channels