Na Firmain Mbandinga

Farida Tiemtoré, mwanamke kijana anayependa maendeleo ya wanawake nchini Burkina Faso, amedhamiria kuleta matokeo chanya katika jamii yake.

''Mapenzi yangu hayachangii tu kujitolea kwangu kitaaluma, lakini kila nyanja ya maisha yangu," anaiambia TRT Afrika.

Farida amekuwa akitoa mwamko miongoni mwa wanawake vijana, chini ya bendera ya Mashujaa wa Faso, kuhusu jinsi ya kuboresha hali zao za maisha.

Mapenzi yake ya utetezi yalianza katika siku zake za shule ya upili, lakini alipata umaarufu mnamo 2019 alipoanzisha blogi, ambayo miaka miwili baadaye ilibadilishwa kuwa chama cha kutoa sauti kwa maswala ya wanawake.

‘’Kama rais mwanzilishi wa chama cha wasichana, nimepata uzoefu muhimu katika utetezi, uhamasishaji wa jamii na usimamizi wa mradi.

"Kujitolea kwangu kitaaluma na kibinafsi kunaungana kuelekea lengo moja: kusaidia kuunda Burkina Faso ambayo ni ya haki na inayojumuisha zaidi kwa wote, ambapo haki za kimsingi za wanawake zinakuzwa," anasema.

Wanachama wa chama cha Mashujaa wa Faso wamekuwa na mafunzo ya kuwaelimisha na kuwawezesha wanawake.

"Tunafanya kazi kuhakikisha kuwa wanawake na wasichana wanapata huduma sawa ya matunzo bora na taarifa muhimu,'' Tiemtoré anasema.

"Tunapambana kikamilifu na unyanyasaji wa kijinsia kwa kutoa msaada kwa waathirika na kutetea sera za kulinda haki za wanawake na wasichana," anaelezea Tiemtoré.

Burkina Faso imekuwa ikipambana na uasi uliodumu kwa muongo mmoja ambao umeacha takriban theluthi moja ya nchi hiyo chini ya udhibiti wa wanamgambo.

Ripoti ya hivi majuzi ya shirika la misaada, Oxfam, ilikadiria kuwa zaidi ya wanawake na wasichana milioni moja nchini humo wanakabiliwa na ongezeko la unyanyasaji wa kijinsia, njaa na uhaba wa maji kutokana na vita.

Mnamo Oktoba 2023, chama cha Heroines of Faso kilizindua mpango wa "Shule ya Mashujaa" kutoa msaada wa kielimu kwa watoto ambao wazazi wao wamejiandikisha kwa Volunteers for the Defence of the Fatherland (VDP) - kikundi cha kujitolea kinachopigana pamoja na jeshi dhidi ya watu wenye silaha. wapiganaji.

''Tunataka kila mtoto kutoka VDP (familia) aamke asubuhi akiwa na tabasamu la matumaini, akijua kwamba anapendwa, anaungwa mkono na kwamba wana mustakabali mzuri mbele yao," Tiemtoré aliwaambia waandishi wa habari wa eneo hilo wakati akikabidhi vifaa vya shule kwa walengwa.

Chama kitagharamia ada za shule kwa watoto 15 kwa mwaka wa kalenda wa shule wa 2024/2025.

Katika Siku ya Kimataifa ya Wanawake, chama kiliandaa kikao cha mafunzo kwa wanawake juu ya utengenezaji wa sabuni kama sehemu ya mpango wake wa ''usafi na mafunzo katika shughuli za kuzalisha kipato,'' anasema.

"Programu ya Mkutano wa Vijana Uongozi wa chama inawapa vijana jukwaa madhubuti ambapo mawazo dhabiti huja, ambapo changamoto za nchi yetu hupata suluhu, na ambapo uhusiano kati ya vizazi huimarishwa," anaongeza mtetezi.

Mnamo 2019, blogu ya Mashujaa wa Faso ilishinda tuzo ya Coup de cœur des internautes na tuzo ya mwanablogu bora wa jamii katika Tuzo za Burkina Golden Blog.

Ili kufadhili shughuli zake, chama kinategemea ukarimu wa watu wanaojitolea, wafadhili na wafuasi ambao wanaunga mkono kazi yake.

Chama kinafurahishwa na usaidizi wa mamlaka za mitaa katika kutekeleza misheni na programu zake katika sekta hiyo.

Pata habari zaidi kupitia Whatsapp channels