Makala ya TRT World ya "Off the Grid" imejishindia dhahabu katika tamasha la New York & Film Awards.

"Juhudi za TRT World kuwa sauti ya jamii zinazodhulumiwa ulimwenguni kote zimethibitishwa tena kwa tuzo, kufuatia Emmy," Mkurugenzi wa Mawasiliano wa Uturuki Fahrettin Altun aliandika kwenye ukurasa wake X siku ya Jumamosi.

"Kama kawaida, tutaendelea kufanya kazi itakayoleta matokeo duniani kote. Ninaipongeza kwa moyo wote familia ya TRT na timu ya @trtworld," aliongeza.

Sehemu ya kipindi hicho kinachofichua matatizo yanayokumba mamilioni ya watu nchini Kenya, ambako mvua haijanyesha kwa miaka mingi, kilitunukiwa katika kitengo cha Human Concerns cha NYF TV & Film Awards.

Mehmet Zahid Sobaci, Mkurugenzi Mkuu wa TRT, ambalo ni shirika la utangazaji la Uturuki, pia alisherehekea maendeleo ya tawi la lugha ya Kiingereza la kampuni hiyo.

"Hongera kwa timu nzima ya @trtworld! Dira yetu ya utangazaji imedhamiriwa kuendelea kuunda kazi za kimataifa zenye matokeo," alisema kwenye X.

"Tuzo hii inathibitisha kwa mara nyingine kwamba TRT World inashughulikia masuala katika sehemu mbalimbali za dunia kwa mtazamo wake wa kipekee," Naibu Meneja Mkuu Omer Faruk Tanriverdi aliongeza.

Kipindi cha "Shajara za Vita vya Ukraine" katika mfululizo huo, ambacho kilionyesha athari mbaya ya vita vya Urusi na Ukraine, pia kilitolewa katika kitengo cha "Habari na Mambo ya Sasa" katika Tuzo za Kimataifa za Emmy mnamo Septemba 2023.

