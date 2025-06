Wiki ya Turkic, ambayo inalenga kukuza urithi wa kitamaduni na sanaa ya ulimwengu wa Kituruki, imeanza Geneva kwa sherehe ya ufunguzi katika ofisi ya Umoja wa Mataifa.

Hafla hiyo ilianza Jumatatu kwa maonyesho yanayowasilisha safu mbalimbali za sanaa za kitamaduni, zikijumuisha kazi za mikono, picha za kuchora, na maonyesho ya picha ya kusisimua, Turkic World on the Silk Way.

"Ni heshima na bahati yangu kuwakaribisha katika sherehe za ufunguzi wa Wiki ya Kituruki hapa Geneva, kuashiria hatua muhimu katika juhudi zetu zinazoendelea za kudhihirisha utajiri wa urithi na utamaduni wa Kituruki kwenye jukwaa la kimataifa," Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Shirika la Nchi za Turkic (OTS) Kubanychbek Omuraliev alisema katika hotuba yake ya ufunguzi.

"Leo, tusherehekee urithi huu kupitia maonyesho, kuheshimu urithi wetu wa pamoja na kuimarisha urafiki," Omuraliev alisema.

Aliongeza kuwa programu mbalimbali zinazoadhimisha urithi wa Turkic pamoja na matarajio itafanyika kwa wiki nzima, ikiwa ni pamoja na mfululizo wa shughuli za kushirikisha - kutoka kwa mikutano ya kuelimisha hadi maonyesho ya muziki ya kuvutia - imepangwa.

Mkurugenzi Mkuu wa UN Geneva Tatiana Valovaya, kwa upande wake, alisema ni "furaha kubwa" kwa Umoja wa Mataifa kuandaa hafla kama hiyo ili kufurahia tamaduni kutoka kote ulimwenguni.

Valovaya alisema maonyesho hayo "yanaonyesha kikamilifu utofauti" wa turathi na utamaduni wa ulimwengu wa Kituruki.

Ufunguzi wa programu hiyo pia ulihudhuriwa na Katibu Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Utamaduni wa Kituruki (TURKSOY) Sultan Raev, Rais wa wakfu wa utamaduni wa Turkic Aktoty Raimkulova, Rais wa Turkic Academy Shahin Mustafayev, Mwakilishi Mkuu wa Uturuki katika Ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Geneva Balozi Guven Begec, Balozi Mkuu wa Uturuki huko Geneva Ipek Zeytinoglu Ozkan, na pia wawakilishi wa nchi nyingi na mashirika ya kimataifa na jumuiya ya Kituruki huko Geneva.

Baada ya programu ya ufunguzi, mkutano uliopewa jina la OTS kama Muigizaji Anayeibuka wa Kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu ulifanyika.

Shughuli ndani ya wigo wa Wiki ya Kituruki zitaendelea katika jiji la Uswizi hadi Alhamisi.

