Maandamano ya Wanafunzi wa Spring yameibuka katika vyuo vingi vya Amerika na vyuo vikuu ambapo wanafunzi wanatoa wito kwa vyuo vikuu kukata uhusiano na kampuni zinazoendeleza vita vya Israeli dhidi ya Gaza, na, wakati mwingine, kutoka Israeli yenyewe.

Maandamano hayo - machafuko makubwa zaidi na ya muda mrefu kutikisa vyuo vikuu vya Amerika tangu maandamano ya vita ya Vietnam ya miaka ya 1960 na 70 - yamesababisha kukamatwa kwa mamia ya wanafunzi na wanaharakati wengine.

Viongozi wanajaribu kusuluhisha maandamano hayo huku mwaka wa masomo ukiisha, lakini wanafunzi wamejichimbia katika vyuo vikuu kadhaa vya hadhi ya juu.

Tunayojua kuhusu Maandamano ya Vyuo Marekani

Chuo Kikuu cha Columbia

Idadi kubwa ya maafisa wa polisi wa Jiji la New York wameingia Chuo Kikuu cha Columbia na kuwakamata waandamanaji, vyombo vya habari vya eneo hilo viliripoti, huku waandamanaji wanaoiunga mkono Palestina nje ya chuo hicho wakiwazomea polisi waliojihami vikali.

Polisi waliwarundika wafungwa wapatao 50 kwenye basi, kila mmoja akiwa amefungwa mikono nyuma ya migongo yake kwa ziptie eneo lote likiwa na mwanga wa taa nyekundu na bluu za magari ya polisi. Magari ya kubebea wagonjwa na magari mengine ya huduma za dharura yalisimama sehemu ya karibu.

Muda mfupi kabla ya maafisa kuingia chuo kikuu, Idara ya Polisi ya New York ilipokea notisi kutoka Columbia kuwaidhinisha maafisa kuchukua hatua, afisa wa utekelezaji wa sheria aliambia The Associated Press.

Rais wa chuo hicho, Minouche Shafik, aliwataka polisi kusalia chuoni hadi Mei 17. Kutumwa kwa polisi kulikuja baada ya chuo kikuu kuwatishia waandamanaji kuwafukuza.

Chuo Kikuu cha Brown

Chuo kikuu cha Brown kimefikia makubaliano na wanafunzi wanaopinga vita vya Israel dhidi ya Gaza ili kukomesha kambi walizoweka kwenye uwanja wa shule tangu Aprili 24 kwa mshikamano na Wapalestina.

"Wanafunzi walikubali kukomesha kambi na kujiepusha na vitendo zaidi ambavyo vitakiuka maadili ya Brown hadi mwisho wa mwaka wa masomo," Chuo Kikuu cha Brown kilisema katika taarifa.

Chuo kikuu kilichopo Providence, Rhode Island, kilisema pamoja na kwamba uanzishaji wa mahema na shughuli nyingine umekiuka sera mbalimbali, viongozi wa chuo hicho walikubaliana kuwa kukomesha kambi hiyo kutazingatiwa vyema katika taratibu za kinidhamu.

Chuo kikuu kilikubali kuwa wanafunzi watano wataalikwa kukutana na wanachama watano wa Shirika la Chuo Kikuu cha Brown mwezi Mei ili kusikiliza hoja zao kuhusu kwa nini taasisi hiyo inapaswa kuachana na Israeli.

"Kwa kuongezea, [Rais wa Chuo Kikuu cha Brown Christina] Paxson ataomba Kamati ya Ushauri kuhusu Usimamizi wa Rasilimali za Vyuo Vikuu kutoa pendekezo kuhusu suala la utoroshwaji wa mali ifikapo Septemba 30, na hili litaletwa kwa Shirika kwa kura katika mkutano wake wa Oktoba 2024, "shule ilisema.

Chuo Kikuu cha Harvard

Katika taarifa, waandamanaji walisema shule ya Cambridge, Massachusetts, "imejaribu kufunga ufikiaji wote wa nje na kuonekana kwa maandamano yao."

"Utawala wa Harvard umeanzisha hatua za kinidhamu dhidi ya karibu wanafunzi arobaini na wafanyikazi wanafunzi," ilisema taarifa hiyo.

Wiki iliyopita, Harvard ilipunguza ripoti kutoka ndani ya baraza lako maarufu la Havard Yard kwa wale walio na kitambulisho cha shule baada ya kambi kuanzishwa.

Chuo Kikuu cha New Mexico

Huko Albuquerque, polisi waliokuwa wamevalia magwanda ya vikosi vya kivita walibomoa hema na kukabiliana kwa muda mfupi na waandamanaji waliokalia jengo la umoja wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha New Mexico kwa takriban saa saba Jumatatu usiku hadi Jumanne asubuhi.

Maafisa wa chuo kikuu walisema watu 16 walikamatwa, wakiwemo wanafunzi watano na watu 11 wasio na uhusiano na shule hiyo. Walidai kuwa waandamanaji waliharibu jengo la chama cha wanafunzi na kunyunyiza michoro iliyopakwa rangi katika chuo kikuu. Hawakutoa mara moja makadirio ya uharibifu.

Chuo Kikuu cha California State Polytechnic, Humboldt

Waandamanaji wameteka majengo mawili katika shule ya Kaskazini mwa California. Makumi ya maafisa wa polisi waliokuwa wamevalia helmeti wakiwa wamebeba fimbo waliandamana hadi chuo kikuu na kuondoa kumbi zote mbili. Chuo kikuu kilisema watu 25 walikamatwa, na hakukuwa na majeruhi.

Chuo kikuu hapo awali kilitangaza "kufungwa kwa bidii," ikimaanisha kuwa watu hawakuruhusiwa kuingia au kuwa kwenye chuo bila idhini. Saa 3:24 asubuhi, tovuti ya chuo kikuu ilichapisha agizo la makazi kwa wakaazi wa chuo hicho "kutokana na kuendelea kwa shughuli za uhalifu chuoni."

Agizo hilo liliondolewa saa kadhaa baadaye lakini wakaazi waliambiwa wakae katika maeneo ya kuishi, mikahawa na soko.

Chuo Kikuu cha Yale

Mamlaka ya Yale iliondoa kambi ya waandamanaji baada ya wanafunzi kutii maonyo ya mwisho ya kuondoka, maafisa wa chuo kikuu walisema.

Hakuna mtu aliyekamatwa. Waandamanaji walisema kwenye mitandao ya kijamii kwamba walikuwa wakihamisha mkusanyiko wao kwenye eneo la kando ya barabara.

Chuo Kikuu cha Connecticut

Polisi waliingia kwenye kambi ya chuo kikuu katika shule ya Storrs, Connecticut, na kuwakamata waandamanaji baada ya kuwapa onyo kadhaa kuondoka, msemaji wa UConn Stephanie Reitz alisema.

Idadi ya waliokamatwa haikupatikana mara moja na maafisa walikuwa wakisafisha eneo la tukio. Kukamatwa huko kumekuja siku moja baada ya viongozi wa maandamano kukutana na maafisa wa chuo kikuu.

Chuo Kikuu cha Princeton

Rais wa chuo hicho, Chris Eisgruber, alichapisha taarifa kwenye Instagram akisema waandamanaji 13 - 12 walio na uhusiano na chuo kikuu - wamekamatwa baada ya kukaa kwa muda mfupi Clio Hall, jengo la shule ya wahitimu.

"Wale wote waliokamatwa walipokea wito kwa kuingia bila kibali na wamezuiwa kutoka chuo kikuu," Eisgruber alisema katika taarifa hiyo.

"Wanafunzi hao pia watakabiliwa na nidhamu ya Chuo Kikuu, ambayo inaweza kuendeleza hadi kusimamishwa au kufukuzwa."

Chuo Kikuu cha Northwestern

Shule ya Evanston, Illinois, ilisema kuwa imefikia makubaliano na wanafunzi na kitivo ambao wanawakilisha wengi wa waandamanaji kwenye chuo chake tangu Alhamisi.

Chuo kikuu kilisema katika taarifa kwamba kinakubali kujibu maswali ndani ya siku 30 kuhusu "miliki na uwekezaji katika makampuni maalum, ikiwa ni pamoja na wale ambao uwekezaji wao unaunga mkono utawala wa ubaguzi wa rangi wa Israel."

Pia ilisema kuwa itaitisha tena kamati ya ushauri msimu huu "kwa lengo kuu la kuhakikisha kwamba muuzaji yeyote ambaye ananufaika na uvamizi wa Israel hatapewa fursa ya kutoa huduma kwenye chuo chetu."

Taarifa hiyo ilisema chuo kikuu kinapanga kusaidia kitivo na wanafunzi wa Palestina wanaotembelea na kuwekeza zaidi katika kusaidia maisha ya Waislamu na Wayahudi kwenye chuo kikuu.

Northwestern inasema itaruhusu maandamano ya amani ambayo yanazingatia sera za chuo kikuu hadi Juni 1, ambayo ni mwisho wa madarasa ya robo ya spring. Chuo kikuu kinasema kitaruhusu hema moja la msaada kubaki, na mahema mengine yote lazima yaondolewe.

Chuo Kikuu cha Texas

Katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji katika shule ya Austin mwishoni mwa Jumatatu, watu 79 waliohusika walifungwa, kulingana na idara ya sherifu wa Kaunti ya Travis. Wengi walishtakiwa kwa makosa ya jinai.

Takriban waandamanaji 150 waliketi chini huku wanajeshi wa serikali na polisi wakiwazunguka, huku mamia ya wanafunzi wengine na waandamanaji wakipiga kelele wakati maafisa walipomburuta mtu.

Baada ya polisi kuwaondoa waandamanaji wa awali, mamia ya wanafunzi na waandamanaji walikimbia kuwazuia maafisa kuondoka chuoni.

Waandamanaji waliwasukuma maafisa, na kuunda umati wa miili ya watu wanaosukumana kabla ya polisi kutumia pilipili kwenye umati wa watu na kuwasha vifaa vya moto ili kufungua njia kwa gari kuwachukua wale waliokamatwa nje ya chuo.

Chuo Kikuu cha Kusini mwa California

Waandalizi wa kambi hiyo walikutana na rais wa chuo kikuu Carol Folt kwa takriban dakika 90 siku ya Jumatatu. Folt alikataa kujadili maelezo ya kile kilichojadiliwa lakini alisema madhumuni ya mkutano huo ni kumruhusu kusikia wasiwasi wa waandamanaji.

Mkutano mwingine ulipangwa kufanyika Jumanne. Chuo kikuu kimeghairi sherehe yake kuu ya kuhitimu, iliyowekwa Mei 10.

Tayari ilighairi hotuba ya kuanza kwa mlezi wa shule hiyo anayeiunga mkono Palestina, ikitoa sababu za usalama.

Chuo Kikuu cha California, Los Angeles

Washiriki wachache wa kitivo walifanya matembezi siku ya Jumatatu, wakiungana na waandamanaji wanaounga mkono Palestina ambao wamekuwa wakipiga kambi usiku kucha kwenye chuo hicho.

Walimu na wafanyikazi wengine walisema walijitokeza ili kuongeza madai ya waandamanaji.

Tukio hilo lilikuwa la wasiwasi kidogo kuliko Jumapili wakati waandamanaji walipopiga kelele na kurushiana vijembe wakati wa maandamano ya kupingana.

Chuo Kikuu cha George Washington

Wanafunzi wanaounga mkono Palestina na wanaharakati waliendelea kudumisha kambi yao ya mshikamano ya Gaza katika Chuo Kikuu cha George Washington huko Washington, DC.

Idara ya Polisi ya Metropolitan ilisema katika taarifa kwamba itaendelea kufuatilia hali hiyo na kwamba maandamano yalibaki ya amani.

Imepangwa kuanza Mei 19.

Chuo kikuu kilisema kitahamisha mitihani ya mwisho ya kitivo cha sheria hadi kwenye jengo tofauti kwa sababu ya kelele za maandamano hayo.

Virginia Tech

Makumi ya waandamanaji katika chuo cha Virginia Tech wameripotiwa kukamatwa usiku mmoja huku kambi ya Ukombozi wa Gaza inayoongozwa na wanafunzi ikikua ikichukua eneo kubwa la chuo hicho.

Waandamanaji walivamia uwanja wa Graduate Life Center siku ya Ijumaa. Baada ya waandamanaji kuchukua hatua zaidi kuchukua nyasi na maeneo ya nje siku ya Jumapili, chuo kikuu kiliwashauri waliokusanyika kutawanyika.

Wale ambao walikosa kufuata walitahadharishwa kwamba watashtakiwa kwa uvunjaji sheria, chuo kikuu kilisema.

Chuo kikuu cha Case Western Reserve

Makumi ya wanafunzi, kitivo na wafanyikazi walipiga kambi usiku kucha katika saa za shule ya Cleveland baada ya kambi kama hiyo kuvunjwa na zaidi ya watu 20 waliwekwa kizuizini lakini baadaye wakaachiliwa.

Maafisa wa shule hapo awali walisema maandamano yangepunguzwa hadi saa za mchana lakini walitangaza Jumatatu usiku kwamba wanafunzi na wengine walio na uhusiano na shule wataruhusiwa kukaa kwenye kambi ya muda kwenye kijani kibichi cha shule hiyo.

Viongozi walikuwa wakikagua kitambulisho cha washiriki kabla ya kupewa vitambaa vya mkononi vinavyoashiria kuwa wanaweza kubaki kwenye tovuti. Takriban watu 100 walipiga kambi usiku kucha bila tukio, maafisa walisema.

Chuo Kikuu cha North Carolina huko Chapel Hill

Takriban watu 30 walizuiliwa na polisi wa chuo hicho siku ya Jumanne asubuhi baada ya chuo kikuu kusema kuwa waandamanaji waliokuwa kwenye kambi walikataa kuondoka. Saa 5:30 asubuhi, taarifa ya chuo kikuu ilisema waandamanaji walihitaji kuondoa mahema na vitu vingine na kuondoka eneo hilo ifikapo saa kumi na mbili asubuhi au hatarini kukamatwa.

Kuondoa kambi hiyo kulichukua takriban dakika 45, kulingana na chuo kikuu.

Wakati wa kuwaondoa , chuo kikuu kilisema waandamanaji walizuia magari ya polisi na kuwarushia vitu maafisa.

Chuo Kikuu cha Florida

Watu tisa, wakiwemo wanafunzi sita, wamekamatwa katika Chuo Kikuu cha Gainesville - ambapo takriban watu 50 walianza kuandamana wiki iliyopita - na polisi wa chuo kikuu na askari wa serikali.

Steve Orlando, msaidizi wa makamu wa rais wa mawasiliano wa shule hiyo, alisema wengi wa waandamanaji ni "wachochezi wa nje" na walikuwa wameonywa kwa siku nyingi kwamba shughuli zilizopigwa marufuku zitasababisha amri ya uvunjaji, kuwazuia kutoka chuo kikuu kwa miaka mitatu.

Watu ambao hawakutii walikamatwa baada ya polisi wa chuo kikuu kuwapa maonyo mengi, alisema.

Chuo Kikuu cha Jumuiya ya Madola ya Virginia

Katika chuo kikuu cha Richmond, Virginia, polisi walipambana na waandamanaji usiku kucha baada ya maafisa kujaribu kuondoa kambi ya muda.

Waandamanaji waliweka mahema na kujenga kizuizi kwa pallets za meli. Polisi, wengine wakiwa wamevalia vifaa vya kutuliza ghasia, waliwashtumu waandamanaji ili kuondoa umati huo, iliripoti Richmond Times-Dispatch.

Baadhi ya waandamanaji walionekana wakiwarushia polisi chupa za maji na vitu vingine. Maafisa walikamata watu wengi na kushusha hema.

VCU ilisema katika taarifa yake Jumanne kwamba watu 13, wakiwemo wanafunzi sita wa VCU, walishtakiwa kwa mkusanyiko usio halali na uvunjaji sheria. VCU ilisema maafisa walitumia pilipili kutawanya umati.

Chuo Kikuu cha Jimbo la Portland

Kikundi kidogo cha wanafunzi katika shule ya katikati mwa jiji la Portland, Oregon, kilivunja maktaba yake Jumatatu jioni.

Wanafunzi wamekuwa wakiandamana katika bustani ya chuo na kwenye ngazi za maktaba tangu Alhamisi, lakini maandamano hayo yamekuwa ya amani. Chuo hicho kilifungwa siku ya Jumanne kutokana na kazi ya maktaba.

Chuo Kikuu cha Tulane

Chuo kikuu cha Tulane kimesema kimefunga majengo matatu kwenye kampasi yake kuu huko New Orleans baada ya maandamano ya Jumatatu.

Vyombo vya habari vya New Orleans viliripoti kukamatwa kwa watu sita.

Makumi ya waandamanaji walitembea kati ya takriban hema kumi na mbili zilizowekwa kwenye nyasi siku ya Jumanne asubuhi huku msongamano wa magari ukipita. Chuo kikuu kilisema madarasa ambayo kawaida hufanyika katika majengo yaliyofungwa yatafanyika kwa mbali.

Chuo Kikuu cha Georgia

Polisi waliwakamata waandamanaji siku ya Jumatatu waliojaribu kuweka kambi katika chuo kikuu kaskazini mashariki mwa Atlanta. Msemaji hatasema ni watu wangapi walikamatwa siku ya mwisho ya masomo kabla ya mitihani ya majira ya kuchipua. Rekodi za jela za Kaunti ya Athens-Clarke zilionyesha kuwa watu 12 walikuwa wamefungiwa gerezani kufikia saa sita mchana na polisi wa Chuo Kikuu cha Georgia kwa makosa ya uhalifu. Askari wa serikali walisaidia polisi wa chuo kikuu. Gazeti la wanafunzi Wekundu na Weusi liliripoti kuwa watu 16 walizuiliwa kwenye tovuti hiyo. Chuo Kikuu cha Utah Waandamanaji katika Chuo Kikuu cha Utah wamevunjwa kwa nguvu na 19 walikamatwa, vyombo vya habari vya ndani vilisema. Waandamanaji waliweka kambi katika shule ya Salt Lake City siku ya Jumatatu. Takriban hema dazeni mbili ziliwekwa kwenye nyasi nje ya ofisi ya rais wa chuo kikuu, na takriban wanafunzi 200 walishikilia ishara za maandamano na bendera za Palestina. Baadaye siku ya Jumatatu, makumi ya maafisa waliovalia gia za kutuliza ghasia walitaka kuvunja kambi hiyo. Polisi waliwaburuta wanafunzi kwa mikono na miguu yao, na kunyakua nguzo zilizoshikilia mahema na kuwafunga zipu wale waliokataa kutawanyika. Takriban watu 19 walikamatwa siku ya Jumanne. Chuo kikuu kinasema ni kinyume cha kanuni kuweka kambi usiku kucha kwenye mali ya shule, na wanafunzi walipewa onyo kadhaa kutawanyika kabla ya polisi kuitwa. Chuo Kikuu cha Minnesota Wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Minnesota wako katikati ya siku ya saba ya maandamano kwenye chuo cha Minneapolis' East Bank, vyombo vya habari vya ndani viliripoti. Mamia ya waandamanaji walikusanyika Jumatatu katika chuo cha Twin Cities, wakiweka makumi ya mahema kwa mshikamano na Wapalestina. Makumi ya wanafunzi waliketi ndani na karibu na mahema hayo huku wengine wakishiriki katika sala ya Waislamu nje ya chuo hicho. Chuo kikuu kilisema mapema Jumatatu katika taarifa yake kwamba kilikuwa kinafunga majengo kadhaa "ili kuhakikisha usalama wa wale wanaofanya kazi na kusoma kwenye chuo chetu" wakati wa maandamano ambayo yanatarajiwa kuendelea chuoni siku zijazo. Ali Abu, ambaye alisema yeye ni mratibu wa maandamano, alisema wanafunzi wanapanga kukaa "muda mrefu iwezekanavyo" hadi madai yao yatimizwe.

Chuo Kikuu cha Depaul Mahema yalijengwa Jumanne kwenye kampasi ya shule hiyo eneo la Chicago. Chuo kikuu kilisema katika barua kwamba mahema na miundo mingine bila vibali inakiuka sera za shule. Shule hiyo pia ilionya kuwa vitendo vinavyoingilia shughuli, kuharibu mali au kuvuruga vitasababisha kuchukuliwa hatua za kinidhamu, ikiwamo kusimamishwa kazi, kufukuzwa shule na kuwekewa vikwazo vya uhalifu.

