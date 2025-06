Na Charles Mbgbolu

Tamasha la Filamu la Cannes 2024 limefunguliwa katika mji wa mapumziko wa Cannes, Kusini mwa Ufaransa, ambapo watu maarufu wa kimataifa na wa Kiafrika walipiga picha za kupendeza kwenye zulia jekundu usiku wa ufunguzi.

Toleo la 77 la sherehe hilo linafanyika kuanzia Mei 14 hadi 25 na litakuwa na filamu 22 zinazoshindania Palme d'Or, ambalo ni tuzo inayotamaniwa zaidi katika tamasha hilo, na zaidi ya filamu 50 nyingine zikiwemo zilizozinduliwa nje ya mashindano makuu.

Filamu za Kiafrika na watengenezaji filamu ziko kwenye mwangaza katika tamasha la mwaka huu, na zaidi ya filamu 20 zikifanya uzinduzi wao wa kimataifa katika tamasha hili lenye heshima.

Filamu ya kwanza ya mtengenezaji filamu wa Kisomali Mo Harawe, 'The Village Next to Paradise', ilichaguliwa kuzinduliwa katika kipengele cha Un Certain Regard - filamu mpya pamoja na filamu ya vichekesho 'On Becoming a Guinea Fowl' ya mtengenezaji filamu wa Zambia Rungano Nyoni.

The Village Next to Paradise inasimulia hadithi ya kuvutia ya familia inayokumbana na changamoto za kila siku na matamanio yao tofauti ya dunia ya kisasa yenye changamoto. Upendo, uaminifu, na uvumilivu uwalazimu kupitia vikwazo katika safari zao za maisha.

Kipengele cha Director’s Fortnight kina filamu za muziki 'Everybody Loves Touda' ya mtayarishaji wa Kimorocco mwenye tuzo nyingi Nabil Ayouch na 'East of Noon' ya mtengenezaji filamu kutoka Misri Noora Elkoussy.

Filamu ya 'Rafaat Einy ll Sama' (The Brink of Madness) ya Nada Riyadh na Ayman El Amir wa Misri itashiriki katika Wiki ya Wakosoaji wa Kimataifa ya Cannes, pamoja na filamu ya ya mtengenezaji filamu wa Morocco Saïd Hamich Benlarbi ‘La Mer Au Loin’ (Across the Sea) na 'Animale' ya mtayarishaji wa filamu wa Algeria Emma Benestan.

La Mer Au Loin inasimulia hadithi ya kuvutia ya maisha ya mhamiaji na majeraha makubwa ya kisaikolojia yanayosababishwa na janga la usafirishaji haramu wa binadamu.

Mkurugenzi wa tamasha Thierry Fremaux aliambia Jarida la Variety kuwa zaidi ya filamu 2,000 ziliwasilishwa kwa ajili ya toleo la mwaka huu.

Jopo la upembuzi litakaloongozwa na Greta Gerwig litakuwa na maonyesho maalum kutoka kwa waigizaji maarufu wa Kimarekani Kevin Costner, Uma Thurman, Demi Moore, na Chris Hemsworth.

Mwigizaji wa Kimarekani Meryl Streep anatarajiwa kupokea Palme d’Or ya heshima, tuzo ya juu kabisa inayotolewa kwenye tamasha hilo, huku muumba wa Star Wars George Lucas akisherehekewa usiku wa kufunga.

Baadhi ya watengenezaji filamu wa Kiafrika waliochaguliwa ni watayarishaji, wakurugenzi, na waandishi wa miswada wenye tuzo nyingi na ushindi wa hapo awali katika tuzo za BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), Tamasha za Filamu za Kimataifa za Toronto, na Tamasha za Filamu za Berlin.

Mwaka jana, Toyin Elebe, mtengenezaji wa filamu za maandishi kutoka Nigeria, alishinda tuzo ya kipengele cha Sauti Bora katika Tamasha la Filamu la Dunia la Cannes kwa kazi yake katika maandishi Vote True.

