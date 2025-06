Jumapili, Mei 19, 2024

1004 GMT - Makumi ya Wapalestina wameuawa na wengine kujeruhiwa katika mfululizo wa mashambulizi ya Israel katika majimbo yote ya Gaza, vyanzo vya matibabu vimesema.

Kaskazini mwa Gaza, duru za kimatibabu zilisema "zaidi ya Wapalestina 40 waliuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa katika mauaji matatu yaliyofanywa na uvamizi huo Jumamosi usiku kaskazini mwa Gaza, baadhi yao walifika katika Hospitali ya Kamal Adwan, na wengine bado wako chini ya vifusi."

Kulikuwa na mizinga mikubwa ya mizinga kwenye maeneo kadhaa katika miji ya Jabalia na Beit Lahia na viunga vya Hospitali ya Kamal Adwan.

Kwa siku kadhaa, mapigano kati ya wapiganaji wa upinzani wa Palestina na wanajeshi wa Israel yamekuwa yakiongezeka mashariki mwa mji wa Jabalia kaskazini mwa Gaza.

Katikati ya Gaza, vyanzo vya matibabu vilithibitisha kwamba "mkurugenzi wa Uchunguzi wa Jimbo Kuu, Zaher Hamid Al Houli, na mwenzake Jihad Al Hamidi waliuawa katika shambulio la Israeli kwenye mji wa Deir Al Balah."

1008 GMT - Israel inawashikilia Wapalestina 18 zaidi katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa

Jeshi la Israel limewazuilia Wapalestina wasiopungua 18 katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu.

Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya Tume ya Masuala ya Wafungwa na Jumuiya ya Wafungwa wa Palestina, kukamatwa kwa wafungwa hao wapya kulifanya jumla ya Wapalestina waliozuiliwa na wanajeshi wa Israel tangu Oktoba 7, 2023 kufikia 8,775.

Kukamatwa huko kulifanyika hasa katika miji ya Tulkarm, Nablus, Ramallah, Jerusalem, na Bethlehemu.

Wakati wa kampeni za kuwakamata Waisraeli, wanajeshi wa Israel waliwapiga na kuwanyanyasa Wapalestina na kuharibu nyumba na mali zao, taarifa hiyo pia ilisema.

0945 GMT - Hospitali ya Kamal Adwan kaskazini mwa Gaza haifanyi kazi: Ulinzi wa Raia

Hospitali ya Kamal Adwan iliyoko Beit Lahia, kaskazini mwa Gaza, imeishiwa huduma kutokana na mashambulizi yanayoendelea Israel, Jeshi la Ulinzi la Raia la Palestina limesema.

Katika taarifa, Huduma ya Ulinzi ya Raia ilisema: "Hospitali ya Kamal Adwan katika mji wa Beit Lahia kaskazini mwa Ukanda wa Gaza haifanyi kazi kwa kuzingatia vitisho vya jeshi la Israeli na ushambuliaji unaoendelea wa hospitali hiyo."

"Jeshi la Israel lilifyatua mizinga kuelekea Hospitali ya Al Awda katika eneo la Tal Al Zaatar katika mji wa Jabalia," liliongeza.

Huduma ya Ulinzi ya Raia pia ilisema kuwa timu za uokoaji na matibabu "zimeokoa mamia ya miili ya Wapalestina huko Jabalia baada ya shambulio la Israeli," na kuongeza kuwa "wengine wengi bado wako chini ya vifusi."

0623 GMT - Watu wengi waliuawa katika shambulio la Israeli kwenye kambi ya Nuseirat huko Gaza

Hospitali ya Gaza imesema kuwa shambulizi la anga la Israel lililolenga nyumba moja katika kambi ya wakimbizi katikati mwa ardhi ya Palestina limeua takriban watu 20.

"Tulipokea vifo 20 na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya shambulio la anga la Israel kulenga nyumba ya familia ya Hasan katika kambi ya wakimbizi ya Al Nuseirat katikati mwa Gaza," Hospitali ya Martyrs ya Al Aqsa ilisema katika taarifa.

Walioshuhudia walisema mgomo huo ulitokea mwendo wa saa 3:00 asubuhi kwa saa za huko.

0544 GMT - Wanajeshi wawili wa Israeli waliuawa kusini mwa Gaza, jeshi linasema

Wanajeshi wawili wa Israel waliuawa katika mapigano katika eneo la kusini mwa Gaza, jeshi limesema.

Jeshi la Israel limekuwa likilenga mashambulio yake katika eneo la kusini mwa Gaza ambako linadai brigedi zilizosalia za Hamas zimefungwa.

0437 GMT - Idadi ya waandishi wa habari waliouawa huko Gaza wakiwa 148 katika shambulio la Israeli

Idadi ya waandishi wa habari waliouawa na jeshi la Israel huko Gaza imeongezeka hadi 148.

Abdullah al Najjar alikuwa mwathirika wa hivi punde zaidi wa hujuma za Israel, ambazo pia ziliua makumi ya raia usiku kucha katika kambi za wakimbizi za al Nuseirat, Bureij na Jabaliya zilizozingirwa na miji ya Beit Lahiya, Rafah na Gaza.

Shirika la habari la Palestina, WAFA, limesema watu watatu waliuawa na wengi kujeruhiwa katika shambulio la anga kwenye nyumba moja kaskazini mwa kambi ya wakimbizi ya al Nuseirat katikati mwa Gaza.

Raia wengine pia waliuawa na kujeruhiwa katika shambulio la anga kwenye nyumba ya familia ya Shaheen katika Jiji la Gaza na mizinga mikali katika maeneo karibu na Jabaliya, Beit Lahiya na Hospitali ya Kamal Adwan kaskazini mwa Gaza.

2019 GMT - Marekani inakaza kamba kuyadhibiti maandamano ya vyuo dhidi ya uvamizi wa Israel Gaza

Wanafunzi nusu dazeni wa Chuo Kikuu cha Pennsylvania walikuwa miongoni mwa waandamanaji 19 wanaounga mkono Palestina waliokamatwa wakati wa jaribio la kuteka jengo la shule, polisi wa chuo kikuu wamesema.

Kukamatwa kwao kulikuja wiki moja baada ya mamlaka kutawanya kambi ya waandamanaji kwenye chuo kikuu na kuwakamata wanafunzi tisa - na vile vyuo vingine kote nchini, vilivyo na wasiwasi wa kujiandaa kwa msimu wa kuanza, vimejadili makubaliano na wanafunzi au kuwaita polisi kuvunja kambi za maandamano.

Wanachama wa Penn Students Against the Occupation of Palestine walitangaza hatua hiyo Ijumaa katika Ukumbi wa Fisher-Bennett wa shule hiyo, wakiwataka wafuasi kuleta "bendera, sufuria, vitoa sauti, megaphone" na vitu vingine, Idara ya Usalama wa Umma ya Chuo Kikuu cha Pennsylvania ilisema katika taarifa ya habari.

