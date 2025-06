Kenya imesema itaanzisha somo la akili mnemba, yaani Artificial Intelligence, AI. katika vyuo vikuu.

Akili Mnemba ni teknolojia inayojaribu kuiga akili ya binadamu kwa kutumia mashine.

Chuo Kikuu cha Nairobi, ambacho ni chuo cha serikali kimesema kina mpango wa kuanzisha shule ya ' Artificial intelligence' kama sehemu ya mipango ya kuunda wafanyikazi wenye ujuzi kwa siku zijazo.

Uongozi wa chuo hicho umesema kuwa unalenga kuanzisha shahada ya uzamili wa somo hili.

"Tutafanya hivyo kwa sababu ina mwelekeo huu wa ukuaji wa uchumi. Na tunayo mali kwa ajili yake. Tuna wanafunzi bora wa sayansi ya kompyuta, wanafunzi wa ujasiriamali wa biashara na kisha pamoja na sehemu hii ya uvumbuzi tuna kitu cha kujenga kwa siku zijazo," Mkuu wa Chuo Kikuu cha Nairobi Profesa Patrick Verkooijen alisema.

Kenya imejikita katika safari ya teknolojia na inaangalia Akili Mnemba kama chanzo cha maendeleo.

Teknolojia hii inatumika katika sekta kama uzalishaji katika viwanda tofauti, afya , elimu na burudani.

Lakini haina mfumo wa udhibiti wa AI.

Hii ni changamoto inayokabili nchi nyingi, hata zile zinazochukuliwa kuwa viongozi katika nyanja ya Akili Mnemba kama vile Marekani, China, Uingereza, Israel, Japan, Brazil na Umoja wa Ulaya, ambazo kwa sasa zinaandaa rasimu za udhibiti.

Novemba 2023 Chama cha Roboti nchini Kenya (RSK) kilipeleka muswada bungeni.

Mswada huo unapendekeza kuundwa kwa Jumuiya ya Ujasusi wa Roboti na Ujasusi wa Kenya, chombo cha kitaaluma ambacho kingedhibiti matumizi ya roboti, AI, na Mtandao wa Mambo ( IoT).

Madhumuni ya ombi hilo ni kuanzisha bodi inayosimamia roboti na Akili Mnemba kama vile Chama cha Mawakili nchini Kenya kinavyosimamia mawakili nchini humo.

Muswada huo unalenga kutoa leseni kwa watumiaji wa AI, jambo ambalo watu wengine wanasema haliwezekani kutokana na utofauti wahandisi wa kujifunza mashine, wasimamizi wa miradi, watumiaji wasakinisha data na wasanidi programu.

Wataalamu wa teknolojia wamesema muswada huo umekosa uelewa wa majukumu mbalimbali yanayohusika katika Akili Mnemba, kwa madai kwamba teknolojia hiyo haiwezi kuainishwa kulingana na elimu, uidhinishaji na maendeleo endelevu ya matarajio.

Chuo Kikuu cha Nairobi kinasmea kuwa na mafunzo kuhusu Akili Mnemba kunaweza kulainisha maswala haya yote.

"We gonna do that because it has this economic growth trajectory. And we have the assets for it. We have the best computer science students, business entrepreneurship students and then combined with this innovation part we have something to build on for the future," Verkooijen said.