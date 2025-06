Mnamo mei 7, 2024, Jamhuri ya Sudan Kusini iliamriwa kulipa Benki ya Taifa ya Qatar( QNB) zaidi ya dola bilioni moja na Kituo cha Kimataifa cha Usuluhishi wa Migogoro ya Uwekezaji, yaani The International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID.

Kesi baina ya Serikali ya Sudan Kusini na Benki Kuu ya Qatar ilifika mbele ya kituo hicho cha usuluhishi kufuatia kutofaulu kwa malipo chini ya mkopo, uliyorekebishwa mnamo 2016 na kuongezwa mnamo 2018, kwa Jamhuri ya Sudan Kusini kupitia Benki yake Kuu yaani, Benki ya Sudan Kusini (SSB ) ambayo ilipokea mkopo huo.

Lakini malipo ya mkopo huo yamechelewa licha ya serikali ya Sudan Kusini kusema haijakataa kulipa.

"Hatujakataa kulipa," Waziri wa Fedha wa Sudan Kusini, Daniel Awou Chuang alisema na kuongeza, "Kuchelewa kulitokea kutokana na ahadi nyingine kubwa, lakini tumeanzisha mazungumzo na QNB, na maendeleo yanafanyika."

Kesi hiyo inatokana na mkopo wa dola milioni 700 ambao Benki ya Qatar iliikopesha Sudan Kusini mwaka 2012.

Mwaka wa 2015, hata hivyo, taifa hilo liliingia mkataba mwengine na QNB kuhusu jinsi ya ulipaji wa mkopo huo.

Kituo cha Kimataifa cha Usuluhishi wa Migogoro ya Uwekezaji kinatoa huduma za utatuzi wa migogoro ya kimataifa, hasa kati ya wawekezaji na mataifa, lakini pia katika mizozo baina ya nchi.

Kuna kikundi cha wapatanishi ambao wanasikiliza kesi na kutoa taratibu za kutafuta ukweli wa mzozo au kwa kufanya upatanishi.

Nchi 165 duniani zimetia saini makubaliano ya mfumo huu ulioanzisha 1966, zikiwemo nchi za Afrika.

Mkopo umechelewa kulipwa

Mkopo huo ulifanyiwa marekebisho mwaka 2016 na kuongezwa mwaka 2018 baada ya Sudan Kusini kuomba pesa zaidi zilipwe ndani ya miaka 15 kuanzia 2019.

Tangu wakati huo, Sudan Kusini ilishindwa kulipa mkopo huo, na kusababisha Benki hiyo yenye makao yake makuu Qatar kuwasilisha malalamiko ya kisheria dhidi ya Sudan Kusini.

Oktoba 7, 2020 QNB iliwasilisha kesi hiyo dhidi ya Sudan Kusini na Benki ya Sudan Kusini mbele ya kituo hicho.

Changamoto ya kifedha nchini Sudan kusini inatokana na utegemezi mkubwa wa mapato ya mafuta, ambayo yameathiriwa kwa kiasi kikubwa na migogoro ya kikanda, na vita vya kindani vilivyoanza mwaka 2013.

Mambo haya yamesababisha kupungua kwa mauzo ya mafuta nje ya nchi, na kuzorotesha uwezo wa taifa wa kutimiza majukumu yake ya kifedha na kutoa huduma muhimu.