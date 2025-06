Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, ametembelea Jumba la Makumbusho la Prado huko Madrid pamoja na Maria Begona Gomez Fernandez, mke wa Waziri Mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez.

Akisafiri pamoja na Rais Recep Tayyip Erdogan katika ziara yake rasmi mjini Madrid kwa ajili ya Mkutano wa 8 wa Kiserikali kati ya Uturuki na Hispania, Emine Erdogan alitembelea Jumba la Makumbusho la Prado lenye sifa kubwa duniani pamoja na Fernandez.

Jumba hilo la makumbusho, lililoundwa na makusanyo ya kifalme, linaonyesha kazi za wasanii maarufu wa Kihispania kama vile El Greco, Diego Velazquez, Francisco de Zurbaran, na Goya, pamoja na wasanii wa Kiholanzi kama Bosch na Rubens.

Erdogan alipokea maelezo ya kina kuhusu maonyesho kutoka kwa Fernandez.

Wake wa viongozi hao walipiga picha mbele ya kazi maarufu, ikiwa ni pamoja na "Las Meninas" ya Velazquez na "Still Life with Lemons, Oranges and a Rose" ya Zurbaran. Fernandez alimpa Erdogan mchoro uliofanana na kazi ya mchoraji wa Zurbaran wa mwaka 1650 "Still Life with Vessels."

Wakati wa ziara ya jumba la makumbusho, walizungumza na wanafunzi na kupiga picha pamoja. Baada ya ziara hiyo, Erdogan na Fernandez walikula chakula cha mchana pamoja.

Emine Erdogan aliandika kwenye mitandao ya kijamii, akisema:

"Tulitembelea moja ya majumba ya makumbusho ya zamani zaidi nchini, Jumba la Makumbusho la Prado, wakati wa Mkutano wa 8 wa Kiserikali kati ya Uturuki na Hispania huko Madrid. Tulikagua makusanyo ya picha na sanamu kutoka karne ya 12 hadi 19, pamoja na makusanyo ya familia ya kifalme ya Kihispania. Kila aina ya sanaa kwenye jumba la makumbusho linaonyesha sehemu ya historia ya Hispania. Namshukuru Bi Fernandez kwa ukarimu wake wa dhati."