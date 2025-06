Wanamgambo wa CODECO wamewaua zaidi ya raia 20 katika kijiji kimoja katika jimbo lenye utajiri wa dhahabu la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo [DRC], kulingana na shirika la habari la AFP.

AFP ilisema mauaji ya Ijumaa yalilaumiwa na vyanzo vya ndani vya wanamgambo wa Cooperative for the Development of Congo [CODECO] ambao wanadai kupigania maslahi ya kabila la Lendu dhidi ya kabila hasimu la Hema.

Shambulio jingine mapema mwezi huu mashariki mwa DRC liligharimu maisha ya takriban watu kumi. Shambulio hilo lililaumiwa kwa Allied Democratic Forces [ADF].

Mashambulizi mengine yamelaumiwa kwa waasi wenye nguvu wa M23, ambao Kinshasa inalaumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuwaunga mkono. Kigali inapinga shutuma za Kinshasa za kuunga mkono kundi la waasi linalotawaliwa na Watutsi.

Miongo ya vurugu

Mashariki mwa DRC imepambana na ghasia za kutumia silaha kwa miongo kadhaa huku zaidi ya makundi 120 yakipigania mamlaka, ardhi na rasilimali muhimu za madini, huku wengine wakijaribu kutetea jamii zao.

Baadhi ya makundi yenye silaha yameshutumiwa kwa mauaji ya halaiki.

Ghasia hizo zimesababisha takriban watu milioni saba kuyahama makazi yao, wengi wao wakiwa nje ya uwezo wa kupata msaada.

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC, ambao ulisaidia katika vita dhidi ya waasi kwa zaidi ya miongo miwili kabla ya kuombwa na serikali ya Kongo kuondoka kutokana na kushindwa kumaliza mzozo huo, utakamilisha kujiondoa mwishoni mwa 2024.

Uondoaji wa awamu tatu wa wanajeshi 15,000 umeanza katika jimbo la Kivu Kusini.

Serikali pia iliambia kikosi cha kanda ya Afrika Mashariki, kilichotumwa mwaka jana kusaidia kumaliza mapigano, kuondoka nchini kwa sababu sawa.

Pata habari zaidi kupitia Whatsapp channels