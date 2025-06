Na Pauline Odhiambo

Stephen King, mwandishi wa riwaya wa Marekani mwenye uwezo mkubwa wa kustaajabisha, aliwahi kuhusisha kazi yake na utaratibu madhubuti wa kuandika angalau maneno 2,000 kila siku, bila kujali wikendi au likizo.

Mnamo 2023, mshindi wa tuzo ya mwandishi wa riwaya kutoka Kenya, mshairi na mwandishi wa hati Alexander Nderitu aliweka rekodi mpya ya uchapishaji Afrika, kwa kuchapisha idadi kubwa zaidi ya vitabu vya mwandishi mmoja katika mwaka mmoja.

Mafanikio ya kijana huyo mwenye umri wa miaka 45 yalikuwa yakijengwa kwa takriban miaka 20, ikihusisha kazi yake yote ya uandishi. Kwamba tu hakujua juu yake hadi hali mbaya ya hatima ilipomfunulia uwezekano usio na kikomo wa ubunifu wake.

Maandiko ambayo hayajakamilika

Hali iliyohatarisha maisha mnamo 2021 iliboresha azimio la Alex la kutoa vitabu kumi kwa mwaka.

"Nilikuwa taabani na uviko wa Covid, cha kushangaza, nikalazwa katika hospitali ile ile niliyozaliwa. Kuwa katika kitanda hicho cha hospitali nilifikiri kuwa muda wangu wa kufa ulikufa," anasimulia TRT Afrika.

"Nilichoweza kufikiria ni maandishi ambayo hayajakamilika niliyofanyia kazi kwa zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo, nilijiahidi nitachapisha maandiko yangu mengi iwezekanavyo nikipona."

Alex hakuishi tu kusimulia hadithi ya brashi yake na virusi lakini pia alianza tena kazi yake.

Hakuwa tena na sababu ya Kuahirisha mambo. Alijiwekea lengo kubwa la kumaliza angalau kitabu kimoja kwa mwezi.

Kama uchawi, Alex alijikuta akifanya kazi moja baada ya nyingine, akikamilisha maandishi ambayo alikuwa ameanza zamani lakini hangeweza kamwe kuyatimiza au kuendeleza miradi ambayo tayari ilikuwa imemletea sifa.

“Hannah na Angel ni tamthilia fupi ya kichekesho ambayo ilishinda tuzo kutoka Kampuni ya Theatre mwaka 2004. Nilidhani ningeweza kuiongezea na kuigeuza kuwa kitabu, ambacho nilikiandika mwaka 2023,” anasema Alex.

"Toleo hili jipya lipo katika juzuu mbili, lenye mwelekeo wa hip-hop, na linajumuisha na battle rap. Niko kwenye mazungumzo na kikundi cha maigizo kuhusu kuigiza hivi karibuni."

Kazi zake nyingine ni pamoja na Tamthilia ya Kenya: The Good, The Bad, and the Ugly, andiko la muda mrefu la kiukosoaji linalotokana na makala yenye jina moja iliyochapishwa kwa mara ya kwanza mwaka wa 2014.

"Makala hiyo yangu ndio inayosomwa na watu wengi, ambapo nauliza kwa nini hakuna tamthilia kuu kuhusu marehemu mwanamazingira Mkenya mshindi wa Tuzo ya Amani ya Nobel Wangarĩ Maathai," Alex anaiambia TRT Afrika.

"Ikiwa Afrika Kusini inaweza kuwa na wimbo wa Winnie Mandela, na Nigeria ikawa na (mwanamuziki) Fela Kuti, basi Maathai, mwanamke wa kwanza katika Afrika Mashariki na Kati kutunukiwa shahada ya udaktari, anapaswa kuwa na tamthilia moja muhimu, juu ya maisha yake."

Hamu yake ya kuona tamthilia kuhusu Maathai ilikuwa kubwa sana hivi kwamba aliandika yeye mwenyewe mnamo 2021.

Talking of Trees, mchezo wa kuigiza unaozingatia maisha na nyakati za Maathai, unahusisha vitendo vinane badala ya muundo wa kawaida wa viigizo vitatu.

Alex, ambaye alichukua miaka mitatu kumaliza tamthilia, alichagua muundo mrefu zaidi "kwa sababu aliishi maisha kamili na ya kupendeza".

Mshindi wa Tuzo ya Nobel Maathai, mwanzilishi wa Vuguvugu la Ukanda wa Kijani na Kampeni ya Miti Milioni ya UNEP, alizua wimbi la upandaji miti nchini Kenya, na kupiga vita unyakuzi wa Msitu wa Karura, hifadhi ya ekari 2,500 katika mji mkuu wa Nairobi.

Tamthilia ya Talking of Trees ilisitishwa mnamo 202 baada ya mipango ya kucheza tamhilia ilisitishwa kwa muda usiojulikana kwa sababu ya janga la Covid.

"Ingawa The Talking of Trees inategemea matukio halisi, ni muhimu kutambua kwamba ni kazi ya kubuni.

Katika tamthilia yangu, Rais (Daniel Toroitich arap) Moi anarap baada ya kushinda uchaguzi," Alex anaeleza. "Tamthilia hiyo pia haimaliziki na kifo cha Maathai; inafichua tu kina cha urithi wake."

Kuingia katika sekta ya digitali

Alex aliandika riwaya yake ya kwanza, When the Whirlwind Passes, mwaka wa 2001. Hadithi hii ya uhalifu ilipatikana tu kama kitabu cha kielektroniki hadi kutolewa kwa kuchapishwa mnamo 2022.

"Nilitaka kuwa mwandishi wa kusisimua kama Frederick Forsyth au Jeffrey Archer. Lakini kulikuwa na wachapishaji wapatao watano walioheshimika nchini Kenya mwanzoni mwa miaka ya 2000, na wote walikuwa wamebobea katika uchapishaji wa vitabu vya shule na nyenzo nyingine za kitaaluma," Alex, ambaye alisomea teknolojia, anaiambia TRT Afrika.

"Kufanya kazi katika TEHAMA kulinifanya nitambue kwamba ni watu wachache tu waliokuwa na ufahamu kuhusu vitabu vya kidijitali wakati huo. Kwa hiyo, nilitoa kwa makusudi riwaya yangu ya kwanza kama kitabu cha kielektroniki."

Akiwa mwandishi wa riwaya, mshairi, mtunzi wa tamthilia na mchambuzi, bibliografia ya Alex inajumuisha kazi 15 za fasihi, nyingi zikiwa zimechapishwa katika lahaja tatu za Kenya na kutafsiriwa katika katika lugha ya Kiarabu, Kichina, Kicheki, Kifaransa, Kijapani na Kiswidi.

Mnamo 2017, shirika la habari la Daily ilimtaja miongoni mwa "Wanaume 40 Bora chini ya miaka 40" nchini humo.

Maandishi ya The Hannah and The Angel yaliingia kwenye orodha fupi katika kukamilika kwa uandishi wa tamthilia wa Afrika Kusini miaka miwili baadaye.

Sehemu ya muswada wa The Talking of Trees - yenye jina "Freedom Corner" - ilishika nafasi yapili katika shindano la IHRAF African Human Rights Playwriting Prize mnamo 2021.

Mwaka uliofuata, hadithi fupi ya Alex, The Hummingbird, ilichukua nafasi ya tatu kwenye mashindano ya Tuzo ya Share Africa Climate Change Fiction.

Vitabu vingine vya Alex vilivyotolewa mwaka wa 2023 ni pamoja na The Stacy Walker, King Bure Is Dead!, A Body Made For Sin, What's Wrong With This Picture?, Yuppies, na This Time With Feeling: Essays on Theatre.

Ushauri wake kwa waandishi watarajiwa? "Unaweza kuendelea na kazi ya uandishi ikiwa una imani na unahisi ni muhimu kwa kuwepo kwako. Sio kitu unachofanya kwa ajili ya umaarufu au pesa au nguvu."

