Jumanne, Julai 23, 2024

2100 GMT - Waandamanaji wanaounga mkono Palestina wamekusanyika nje ya Hoteli ya Watergate huko Washington DC, ambako Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakaa kabla ya kuhutubia Bunge la Marekani siku ya Jumatano.

Waandamanaji walibeba mabango yaliyosoma: "Mkamateni Netanyahu" na "Mhalifu wa kivita abaki hapa," yakimrejelea Waziri Mkuu wa hawkish Netanyahu aliyehusika na mauaji ya maelfu ya raia wasio na hatia wa Palestina.

Maandamano mengine makubwa pia yamepangwa Jumatano wakati Netanyahu atakapohutubia Bunge la Congress huku kukiwa na mauaji yanayoendelea huko Gaza.

2222 GMT - Biden anaapa 'kuendelea kufanya kazi kumaliza vita huko Gaza'

Rais wa Marekani Joe Biden aliapa kuendelea na kazi ya kumaliza vita katika Gaza iliyozingirwa katika miezi yake ya mwisho madarakani baada ya kujitoa katika azma yake ya kuchaguliwa tena.

"Nitafanya kazi kwa karibu sana na Waisraeli na Wapalestina kujaribu kutafuta jinsi ya kumaliza vita vya Gaza, na amani ya Mashariki ya Kati, na kuwarudisha mateka wote nyumbani," Biden alisema katika mwito wa hadharani. makao makuu yake ya kampeni, ambayo yamebadilika na kumuunga mkono Makamu wa Rais Kamala Harris.

2100 GMT - Makundi ya Wapalestina yakubali kufikia 'umoja kamili wa kitaifa' chini ya PLO

Katika onyesho la nadra la umoja, makundi 14 ya Wapalestina, ikiwa ni pamoja na Hamas na Fatah, yalikubaliana katika mji mkuu wa China wa Beijing kufikia "umoja mpana wa kitaifa" chini ya mwavuli wa Chama cha Ukombozi wa Palestina (PLO).

Tangazo hilo lilitolewa katika taarifa ya pamoja wakati wa kuhitimisha mkutano wa siku mbili mjini Beijing kufuatia mwaliko wa China kwenye mazungumzo ya ndani ya Palestina.

Taarifa hiyo ilisema makundi ya Palestina "yalikubaliana juu ya kufikia umoja wa kitaifa unaojumuisha pande zote za Palestina ndani ya PLO, na juu ya ahadi ya kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina na Jerusalem kama mji mkuu wake, kwa mujibu wa maazimio ya Umoja wa Mataifa na kuhakikisha haki ya kurudi kama ilivyo katika azimio 194."

Makundi ya Wapalestina pia yalikubaliana juu ya "kuunganisha juhudi za kitaifa" kukomesha mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza na kupinga majaribio ya kuwafukuza Wapalestina kutoka katika ardhi zao.

Harakati za Fatah, Harakati ya Hamas, Front ya Palestina kwa ajili ya Ukombozi wa Palestina (PFLP), Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), na makundi mengine ya Palestina yalishiriki katika mazungumzo hayo.

Pata habari zaidi kupitia whatsapp channels