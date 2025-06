Jumatano, Julai 24, 2024

0006 GMT - Jeshi la Israel limevamia tena mji wa Tulkarem katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu.

Televisheni ya Palestina inayomilikiwa na serikali iliripoti kwamba vikosi vya Israeli "viliingia Tulkarem kutoka mhimili wake wa kusini magharibi."

Milio ya risasi iliripotiwa kuzunguka nyumba iliyozingirwa katika eneo la Azbat al-Jarad, huku jeshi likilenga kwa ndege isiyo na rubani ya kujitoa mhanga, iliongeza.

Uvamizi wa Israel katika mji wa Tulkarem umekuja saa chache baada ya jeshi kuondoka katika mji huo na kuua Wapalestina watano huko.

2100 GMT - Waandamanaji wa Kiyahudi nchini Marekani wataka Gaza kusitisha mapigano

Mamia ya waandamanaji wa Kiyahudi wamekusanyika ndani ya jengo la Capitol kutaka kusitishwa kwa mapigano katika Gaza iliyozingirwa na vikwazo vya silaha dhidi ya Israel huku kukiwa na mauaji katika eneo la Palestina.

Wanaharakati wa Voice Voice for Peace walifanya kikao katika Cannon Rotunda, wakiwa wamevalia mashati yaliyosomeka: "Stop Arming Israel" na "Not in Our Name."

Polisi wa Capitol waliwakamata baadhi ya waandamanaji.

2329 GMT - Mtoto wa Kipalestina afariki kutokana na majeraha ya risasi za jeshi la Israel

Mvulana wa Kipalestina alikufa kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kupigwa risasi mapema mwezi huu na wanajeshi wa Israel katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, shirika rasmi la habari la Palestina WAFA liliripoti.

Shirika hilo lilisema kuwa Saif Ziyad Ali Ameir mwenye umri wa miaka 13 alipigwa risasi kifuani na wanajeshi wa Israel tarehe 11 Julai.

Ameir, kutoka mji wa Bal'a mashariki mwa Tulkarm, alikuwa akitembelea nyumba ya babu yake katika mji wa Meithalun, kusini mwa Jenin, alipopigwa risasi.

Kutokana na ukali wa hali yake, alihamishiwa katika hospitali ya Rafidia mjini Nablus, ambako madaktari walitangaza kifo chake, WAFA iliongeza.

