Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ziliweka vikwazo siku ya Ijumaa kwa watu tisa na taasisi moja kwa ukiukaji wa haki za binadamu na ukiukwaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na kwa jukumu lao katika kuendeleza mzozo mashariki mwa nchi hiyo.

Orodha hiyo inajumuisha viongozi wawili wa kundi la waasi la M23, kundi linaloongozwa na Watutsi ambalo limezidisha kampeni zake mashariki mwa Congo mwaka huu, na wawili kutoka chama cha Democratic Forces for the Liberation of Rwanda.

"Wote wawili wanaendeleza migogoro ya silaha, ukosefu wa utulivu na usalama nchini DRC, hasa kwa kuchochea ghasia," Baraza la EU lilisema.

Aidha, wanahusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji, ukatili wa kijinsia na mashambulizi dhidi ya raia, pamoja na kuajiri watoto.

EU pia iliorodhesha kamanda kutoka vikosi vya Allied Democratic Forces na Jeshi la Ulinzi la Rwanda na wawili kutoka Collectif des Mouvements pour le Changement-Forces de Défense du Peuple.

Vikwazo vinajumuisha marufuku ya kusafiri na kufungia mali. Raia na kampuni za EU pia zimepigwa marufuku kutoa pesa kwa wale walio kwenye orodha.

