Mke wa Rais wa Uturuki Emine Erdogan, akiwa na wake wa viongozi wengine na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, nguvu ya umoja kupitia chakula wakati wa hafla ya kitamaduni huko New York nchini Marekani.

Erdogan alitumia ukurasa wake wa X kuonesha furaha yake kwa hafla ya "Flavours of Africa: A Feast of Culture, Cuisine, and Friendship," ambayo pia iliangazia uzinduzi wa kitabu chake cha upishi cha vyakula vya Kiafrika.

"Kama ilivyo kwa Uturuki na tamaduni mbalimbali duniani, meza huwaleta watu pamoja barani Afrika licha ya tofauti zao kwa mioyo iliyojaa upendo," Erdogan alisema, akibainisha urithi wa upishi wa bara la Afrika.

"Ili kutunza hazina hiyo, tumechapisha kitabu kiitwacho 'African Food Culture," alisema. "Kitabu hiki kina mapishi ya kitamaduni, pamoja na uzoefu wa kibinadamu nyuma yao," alisema, akitumai kuwa kitasaidia kuhifadhi urafiki.

Hili litaimarishwa na kufunguliwa kwa "Nyumba ya Utamaduni wa Kiafrika" katika mji mkuu wa Uturuki, Ankara, ili kukuza utamaduni wa Kiafrika.

Erdogan akutana na binti wa Malcolm X

Siku ya Jumanne, Mke wa Rais pia alikutana na Ilyasah Shabazz, ambaye ni binti wa gwiji wa haki za kiraia wa Marekani, Malcolm X, katika Ikulu ya Uturuki.

Erdogan aliangazia athari za kimataifa za mapambano ya Malcolm X kwa uhuru, usawa, na haki, pamoja na nafasi yake ya kutia moyo katika harakati dhidi ya dhuluma duniani kote.

Wawili hao pia walijadili mfanano wa mapambano ya Malcolm X na juhudi za haki za binadamu na haki za mwanaharakati wa Kituruki Sule Yuksel Senler.

Walizingatia miradi inayoweza kushirikiana na msingi ulioanzishwa ili kuhifadhi urithi wa Senler.

Senler, mojawapo ya majina mashuhuri zaidi katika mapambano ya wanawake Waislamu kwa ajili ya uhuru wa kidini, alikufa mwaka wa 2019.

Wakfu wenye jina kama hilo ulianzishwa mwaka mmoja baadaye ili kumuenzi.

