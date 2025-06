Jumatatu, Septemba 30, 2024

2309 GMT - Israel imewaua Wapalestina 25 na kuwajeruhi wengine wengi katika mashambulizi makali kwenye Gaza iliyozingirwa, Ulinzi wa Raia ulisema.

Mauaji ya Israel yalifanyika Beit Lahia, Jabalia, Gaza City, kambi ya Nuseirat na Deir al Balah.

0020 GMT - Front Front for Liberation of Palestine inasema viongozi 3 waliuawa na Israel

Chama cha Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) kilisema katika taarifa kwamba viongozi wake watatu waliuawa katika shambulio la Israel lililolenga wilaya ya Kola ya Beirut.

2121 GMT - Israeli yaua zaidi ya watu 100 kote Lebanon

Idadi ya waliouawa katika mashambulizi ya Israel kote Lebanon imeongezeka hadi 105, ikiwa ni pamoja na 32 huko Ain Deleb, mji wa kusini mashariki mwa mji wa bandari wa Sidon, 33 katika wilaya ya kaskazini mashariki ya Baalbek-Hermel na wengine saba huko Marjayoun, shirika la habari la Reuters. Taarifa za Wizara ya Afya zilionyesha.

2251 GMT - Mashambulizi ya Israeli dhidi ya Yemen, Syria, Lebanon ni 'kuongezeka kwa hatari' kwa kuungwa mkono na Marekani: Hamas

Mashambulizi ya jeshi la Israel dhidi ya Yemen, Syria na Lebanon yanawakilisha "ongezeko hatari" linaloungwa mkono na Marekani, kundi la upinzani la Palestina Hamas lilisema.

Katika taarifa yake, kundi hilo limelaani mashambulizi ya kigaidi ya Wazayuni yaliyolenga vituo vya raia katika bandari ya Al Hudaida na vile vile hujuma dhidi ya Syria, ambayo ni ongezeko la hatari na kurefusha uvamizi na jinai za utawala huo wa kikoloni huko Palestina, Lebanon na eneo la Kiarabu kwa msaada wa wazi wa Marekani."

Kundi hilo lilisisitiza kuwa "adui wa jinai hatavunja ari ya watu wetu au watu wa eneo letu, wala hatadhoofisha azimio la upinzani."

2206 GMT - Saudi Arabia inataka uhuru wa Lebanon kuheshimiwa

Saudi Arabia ilionyesha "wasiwasi wake mkubwa" katika vita vya Lebanon, ikitoa wito kwa "uhuru na uadilifu wa ardhi" wa nchi hiyo kuheshimiwa.

Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ilisema: "Ufalme wa Saudi Arabia unafuatilia kwa wasiwasi mkubwa matukio yanayotokea katika Jamhuri ya Lebanon."

