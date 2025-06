Watu wenye silaha walimfukuza mwanasheria wa mwanasiasa mkuu wa upinzani nchini Msumbiji na afisa mkuu wa upinzani na kuwaua kwa kuwapiga risasi kwenye gari lao katika mji mkuu, chama chao kilisema Jumamosi.

Haya yanajiri huku nchi hiyo ikisubiri matokeo ya uchaguzi ambao umeshuhudiwa kuibua madai zaidi ya wizi wa kura na kubana upinzani dhidi ya chama tawala kwa muda mrefu.

Elvino Dias, wakili na mshauri wa mgombea urais wa upinzani Venancio Mondlane, aliuawa Ijumaa usiku na watu wenye silaha kwenye magari mawili ambao walilirusha gari lake kwa risasi kwenye barabara kuu katika mji wa Maputo, chama cha upinzani cha PODEMOS kilisema.

Paulo Guambe, mwanachama mwandamizi na msemaji wa PODEMOS, pia alikuwa kwenye gari na Dias na alikufa kwa kupigwa risasi, chama kilisema katika taarifa.

'Ukosefu wa haki'

Mauaji hayo ni "ushahidi zaidi wa wazi wa ukosefu wa haki ambao sote tunakabiliwa," PODEMOS ilisema.

PODEMOS ni chama kipya cha upinzani ambacho kilipinga utawala wa miaka 49 wa chama cha Front for the Liberation of Mozambique (Frelimo) katika uchaguzi wa Oktoba 9.

Ingawa Mondlane aligombea urais kama mtu huru, aliungwa mkono na PODEMOS. Mondlane, PODEMOS na vyama vingine vya upinzani vimeishutumu Frelimo kwa udanganyifu katika uchaguzi na kuvuruga uchaguzi.

Mgombea wa Frelimo Daniel Chapo anashikilia uongozi wa wazi katika kinyang'anyiro cha urais, kulingana na matokeo ya awali. Matokeo ya mwisho ya uchaguzi yanatarajiwa kutangazwa wiki ijayo. Chapo anatarajiwa kutangazwa mshindi kurithi mikoba ya Rais Filipe Nyusi ambaye amehudumu kwa mihula miwili isiyozidi.

