Huku Wamarekani wakijiandaa kupiga kura katika Siku ya Uchaguzi, maafisa wanatoa wito wa subira wanapojumlisha kura katika kile ambacho kinaweza kuwa kinyang'anyiro cha karibu cha urais - na kuonya kwamba inaweza kuchukua siku kujua nani ameshinda.

Raia wa Marekani hawapigi kura moja kwa moja kwa rais, bali wapiga kura 538 ambao watamchagua rais, mfumo unaoitwa Electoral College.

Kila jimbo hupiga kura zake za Chuo cha Uchaguzi kwa mgombea aliyeshinda kura yake maarufu. Majimbo makubwa, yenye wawakilishi zaidi katika Bunge la Marekani, yanapata mgao mkubwa zaidi wa kura 538 za Chuo cha Uchaguzi zinazotolewa.

Makamu wa Rais wa Kidemokrasia Kamala Harris na mpinzani wake wa chama cha Republican, Donald Trump, watakuwa wakishindana kupata kura 270 muhimu zaidi ambazo zitawasukuma kupita nusu ya alama na kuwahakikishia funguo za Ofisi ya Oval.

Lakini huku kinyang'anyiro cha mwaka huu kikiendelea hadi kasi, wataalam wanaashiria hatari inayoongezeka ya ucheleweshaji na matatizo kama vile changamoto za kisheria katika kuhesabu kura.

Zaidi ya watu milioni 82 wamepiga kura kabla ya Jumanne, zaidi ya nusu ya kura zote zilizopigwa mnamo 2020.

Hesabu itachukua muda gani?

Kura za kwanza zitafungwa saa Kumi na mbili jioni kwa saa za Afrika Mashariki (2300 GMT), lakini kwa kuwa matokeo yanatarajiw akuwa y akaribu mno, inaweza kuchukua siku kabla ya mshindi kutangazwa.

Mnamo 2020, vyombo vya habari vya Marekani vilimtangaza mgombea wa Kidemokrasia Joe Biden mshindi Jumamosi, Novemba 7, ingawa kura za maoni zilifungwa Jumanne iliyotangulia.

Mnamo 2016 na 2012, wapiga kura walikuwa na kusubiri kwa muda mfupi.

Baada ya kura kupigwa, wasimamizi wa uchaguzi wa mtaa, ambao wanaweza kuteuliwa au kuchaguliwa, wanazichakata na kuzihesabu. Mbinu za kujumlisha hutofautiana kutoka eneo moja hadi jingine.

Majimbo mengi yamebadilisha sheria za uchaguzi ili kuruhusu kura za barua pepe au zilizopigwa nje ya nchi kutayarishwa kwa kuhesabiwa kabla ya Siku ya Uchaguzi, ingawa Pennsylvania na Wisconsin hazijafanya mabadiliko sawa.

Zote ni maeneo ambayo yanaweza kuelekea upande wowote. Kwa kuwa kura za barua pepe haziruhusiwi kuchakatwa hadi Novemba 5, hii inaweza kupunguza kasi ya kuhesabu.

Hasa idadi ya karibu ya kura inaweza pia kusababisha kuhesabiwa upya.

Nani anaithibitisha?

Badala ya kusubiri washindi watangazwe na mamlaka za mitaa, vyombo vya habari vya Marekani hutangaza matokeo kulingana na kile wanachokiona katika upigaji kura.

Lakini mchakato huu si rasmi na matokeo bado yanapaswa kuthibitishwa katika ngazi ya jimbo, na kila kura kuhesabiwa.

Tarehe ya mwisho ya majimbo kuthibitisha matokeo yao ni Desemba 11, na wapiga kura walioteuliwa katika kila jimbo kisha kupiga kura zao kwa mgombea aliyeshinda katika kura zao maarufu.

Kufikia Desemba 25, vyeti vya uchaguzi vya kila jimbo lazima vipokewe na Rais wa Seneti, ambaye pia ni Makamu wa Rais - Harris.

Mnamo Januari 6, Congress inahesabu na kuthibitisha matokeo kabla ya rais mpya kuapishwa mnamo Januari 20.

Ni nini kinachoweza kusababisha ucheleweshaji?

Uthibitishaji ni utaratibu, lakini wataalam wanaonya kuwa kuna hatari zinazoongezeka za vikwazo.

Takriban maafisa 22 wa uchaguzi wa kaunti walipiga kura mnamo 2022 kuchelewesha uidhinishaji katika majimbo yanayopiganiwa, wataalam wa Brookings walibaini katika maoni mwezi uliopita.

Hili lilikuwa karibu ongezeko la asilimia 30 kutoka 2020. Angalau maafisa 35 wa uchaguzi "wamekataa kuthibitisha matokeo ya uchaguzi na wanaweza kuwa katika nafasi ya kufanya hivyo tena," kulingana na Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

Uzuiaji uliofanikiwa unaweza kuathiri makataa ya uidhinishaji wa serikali na shirikisho, kikundi cha kampeni kilionya.

Mchakato wa uidhinishaji umekuwa ukichunguzwa na umekuwa wa kisiasa haswa tangu Trump alikataa kukubali uchaguzi wa 2020. Mnamo 2020, Covid-19 pia ilichelewesha matokeo.

Kumekuwa na msururu wa kesi kutoka pande zote mbili kabla ya Siku ya Uchaguzi, jambo ambalo linaweza pia kutatiza ujumuishaji.

