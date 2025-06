Utawala wa Biden uliufahamisha utawala unaokuja wa Rais mteule Donald Trump kwa karibu juhudi zake za makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya Israeli dhidi ya Lebanon ambayo yalianza kutekelezwa mapema Jumatano, kulingana na utawala wa Kidemokrasia unaoondoka.

Kikosi cha Trump, hata hivyo, kilifanya haraka kujinyakulia fursa finyu iliyojitokeza kupata sifa ya habari njema kwa utawala wa Kidemokrasia ambao umeburuzwa kwa muda mrefu na vita vya Israel huko Lebanon na kuzingirwa kwa Gaza.

"Kila mtu anakuja mezani kwa sababu ya Rais Trump," Mwakilishi wa Florida Mike Waltz, chaguo la Trump kwa mshauri wake wa usalama wa kitaifa, alisema katika chapisho la X mnamo Jumanne, muda mfupi kabla ya Baraza la Mawaziri la Israeli kutia saini makubaliano hayo.

"Ushindi wake mkubwa ulituma ujumbe wazi kwa ulimwengu mzima kwamba machafuko hayatavumiliwa. Nina furaha kuona hatua madhubuti zinafanyika kuzima migogoro Mashariki ya Kati."

Uratibu ulioripotiwa wa serikali ya Biden na timu ya Trump katika juhudi zake za kuzua usitishaji mapigano nchini Lebanon labda ni mfano wa ushirikiano katika kipindi ambacho wakati mwingine kimekuwa kigumu cha mpito.

Ushirikiano kati ya timu zinazotoka na zinazoingia

Timu ya mpito ya Trump mnamo Jumanne ilifikia makubaliano yanayohitajika na Ikulu ya Rais Joe Biden ambayo itawaruhusu wafanyikazi wa mpito kuratibu na wafanyikazi wa serikali ya kitaifa waliopo kabla ya Trump kuchukua madaraka mnamo Januari 20.

Kumekuwa na uratibu wa viwango vya juu kati ya Biden anayeondoka na timu zinazoingia za Trump, pamoja na mazungumzo kati ya mshauri wa usalama wa kitaifa wa Biden Jake Sullivan na Waltz.

Biden huko Rose Garden alisema Jumanne alishangilia makubaliano ya kusitisha mapigano kama hatua muhimu ambayo anatumai inaweza kuwa kichocheo cha amani pana huko Mideast, ambayo imetikiswa na karibu miezi 14 ya vita vya Israeli huko Lebanon ambapo Israeli iliua karibu watu 4,000 kujeruhi wengine 16,000 na kung'oa zaidi ya wakaazi milioni moja.

"Hii imeundwa kuwa usitishaji wa kudumu wa uhasama," Biden alisema.

Maafisa wa Ikulu ya White House sasa wana matumaini kwamba utulivu nchini Lebanon utaimarisha juhudi za nchi nyingi za kutafuta mwisho wa mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza, ambapo Israel imewaua karibu Wapalestina 44,000, asilimia 70 kati yao wakiwa wanawake na watoto wadogo, kujeruhi zaidi ya 110,000 na kung'olewa karibu jumla ya watu milioni 2.4 kutoka majumba yao.

Biden alisema Marekani, pamoja na Israel, zitashiriki katika mazungumzo katika siku zijazo na maafisa kutoka Uturuki, Qatar, na Misri ili kujaribu kurejesha mazungumzo ya Gaza.

Lakini wakati wa "mafanikio" ya Biden katika mzozo ambao umeharibu sifa yake ndani na nje ya nchi, wasiwasi wa utawala wa Trump unaokuja ulionekana mkubwa.

Trump anajulishwa hatua zote

Timu ya juu ya usalama wa taifa ya Trump iliarifiwa na utawala wa Biden mazungumzo yakiendelea na hatimaye kukamilika Jumanne, kulingana na afisa mkuu wa utawala wa Biden.

Afisa huyo, ambaye aliwaeleza waandishi wa habari kwa sharti la kutotajwa jina lake kwenye simu iliyoandaliwa na Ikulu ya White House, aliongeza kuwa maafisa wa utawala wa Trump waliokuja hawakuhusika moja kwa moja katika mazungumzo hayo, lakini ni muhimu kujua "nini tulikuwa tunajadiliana na nini zilikuwa ahadi."

Timu ya Trump na washirika wake, walisema hakuna shaka kwamba matarajio ya rais huyo wa Republican kurejea madarakani yalizisukuma pande zote mbili kufanikisha makubaliano hayo.

Waltz, pamoja na kumpa Trump sifa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayokuja pamoja, aliongeza onyo kwa Iran.

"Lakini tuwe wazi: Utawala wa Iran ndio chanzo kikuu cha machafuko na ugaidi ambao umezuka katika eneo lote. Hatutavumilia hali ilivyo sasa ya uungaji mkono wao kwa ugaidi," Waltz alisema katika wadhifa wake.

Seneta Lindsey Graham, mshirika wa Trump, pia alitoa pongezi kwa utawala unaokuja, huku akitoa salamu za pongezi kwa timu ya Biden.

"Ninashukuru kazi ngumu ya Utawala wa Biden, unaoungwa mkono na Rais Trump, kufanikisha usitishaji huu wa mapigano," Graham alisema katika taarifa.

Richard Goldberg, mshauri mkuu katika shirika la Washington group Foundation for the Defense of Democracies, alisema wakati huu unakuza kwamba Iran - ambayo alisema ingehitaji kuidhinisha Hezbollah kukubali kusitishwa kwa mapigano - inazingatia kwa uangalifu kile kilicho mbele ya Trump.

"Hakuna shaka kwamba Iran inajiondoa ili kujipanga upya kabla ya Trump kuingia madarakani," Goldberg, afisa wa Baraza la Usalama la Kitaifa katika utawala wa kwanza wa Trump alisema.

Ikulu ya Biden pia inashikilia matumaini kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano ya Lebanon yanaweza kusaidia kufufua mpango wa muda mrefu wa kuhalalisha Israeli na Saudi.

Ikulu ya Biden inapanga kuuweka utawala wa Trump unaoingia katika juhudi zake na "chochote ambacho tutafanya juu ya hili ... hatutafanya hivi isipokuwa wanajua tunachofanya," afisa wa utawala wa Biden alisema.

