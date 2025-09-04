AFRIKA
2 dk kusoma
Papa Leo XIV atoa wito wa kusitishwa kwa 'janga la kibinadamu' Sudan
Ni wakati wa kuanzisha mazungumzo ya kina, ya dhati na jumuishi ili kumaliza mzozo huo," Papa anasema.
Papa Leo XIV wakati wa hadhara yake kuu ya kila wiki kwenye uwanja wa St. Peter mjini Vatican. /
4 Septemba 2025

Papa Leo XIV Jumatano alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa wa kukomesha janga la kibinadamu linaloendelea nchini Sudan, kulingana na Vatican News.

"Ninatoa wito wa dhati kwa wale wanaohusika na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa kuna njia za kutoa misaada ya kibinadamu na kuendesha juhudi zilizoratibiwa ili kukomesha janga hili la kibinadamu," Papa Leo amesema wakati wa hadhira yake kuu.

Akiashiria njaa na ghasia, Papa alielezea hali ya Sudan kama "ya kushangaza" na kutoa wito wa kupatikana kwa misaada ya kibinadamu.

"Ni wakati wa kuanzisha mazungumzo mazito, ya dhati na ya kujumuisha pande zote ili kumaliza mzozo huo na kurejesha matumaini, utu na amani kwa watu wa Sudan," alibainisha.

Maporomoko ya ardhi na kipindupindu

Zilizopendekezwa

Pia aliwaombea wahanga wa maporomoko ya ardhi ya hivi majuzi na kuongeza kuwa kuenea kwa kipindupindu kunatishia maisha ya maelfu ya watu ambao "tayari wamechoka."

Zaidi ya watu 1,000 walipoteza maisha katika maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa katika kijiji kimoja cha Jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan, kundi lenye silaha lilisema.

Kundi linalodhibiti eneo hilo, lilisema katika taarifa kwamba wakazi wote wa kijiji cha Tarsin kwenye Milima ya Marra waliuawa Agosti 31, baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha maporomoko hayo.

Maafa hayo ya asili yalikuja huku kukiwa na mapigano makali kati ya jeshi na RSF, ambayo yameua zaidi ya watu 20,000 na wengine milioni 14 kuyahama makazi yao tangu Aprili 2023, kulingana na Umoja wa Mataifa na mamlaka za mitaa. Utafiti kutoka vyuo vikuu vya Marekani, hata hivyo, unakadiria idadi ya vifo kuwa karibu 130,000.

CHANZO:AA
