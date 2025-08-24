Mnamo mwaka wa 1913, muda mrefu kabla ya kuanzishwa kwa Uturuki ya kisasa, Waturuki wa Thrace ya Magharibi waliasisi kile kinachochukuliwa kuwa jamhuri ya kwanza ya Kituruki katika historia — hatua ya ujasiri ya kujitawala na kudhihirisha utambulisho wa kitaifa.

Tangu wakati huo, jamii hii yenye ustahimilivu imekabiliana na mapambano ya karne moja kuhifadhi utamaduni wao, lugha, dini, na uwepo wao dhidi ya shinikizo linaloongezeka kutoka kwa serikali ya Ugiriki.

Baada ya Mkataba wa Lausanne wa mwaka 1923, Thrace ya Magharibi iliwekwa chini ya mamlaka ya Ugiriki. Hata hivyo, tofauti na mabadilishano makubwa ya watu kati ya Ugiriki na Uturuki kufuatia makubaliano hayo, Waturuki wa Thrace ya Magharibi — pamoja na Wagiriki waliokuwa wakiishi Istanbul na Visiwa vya Princes — hawakuhamishwa.

Uamuzi huu haukuwa wa kiholela; ulifanywa kuwa sheria ya kimataifa ili kuhakikisha ulinzi wa haki za walio wachache. Hata hivyo, kwa miongo kadhaa, Ugiriki imekuwa ikipunguza kwa makusudi ulinzi huu.

“Mkataba wa Lausanne… ni cheti cha kuzaliwa kinachounda msingi wa utambulisho, uwepo, na haki zao,” anasema Ozan Ahmetoglu, rais wa zamani wa Umoja wa Waturuki wa Iskece, ambao umepigwa marufuku rasmi na serikali ya Ugiriki licha ya uamuzi wa wazi unaowaunga mkono kutoka Mahakama ya Ulaya ya Haki za Binadamu (ECHR).

Hata hivyo, Ugiriki imeanzisha kampeni ya karne moja ya kufuta historia, kudhoofisha utambulisho, na kunyamazisha jamii nzima kwa kisingizio cha umoja wa kitaifa.

Kuanzia kufunga kiholela shule za lugha ya Kituruki na kubadilisha viongozi wa kidini wa eneo waliochaguliwa na jamii na kuwaweka wale walioteuliwa na serikali, hadi kunyang’anya mali za misingi na kupiga marufuku matumizi ya neno ‘Kituruki’ katika majina ya vyama, Athens imekuwa ikitekeleza sera ya kufuta utambulisho kwa njia ya polepole lakini thabiti.

Mbaya zaidi, Ugiriki imeshindwa kutekeleza maamuzi mengi ya ECHR, yakiwemo yale yanayothibitisha haki ya wachache wa Kituruki kuandaa na kuonyesha utambulisho wao wa kikabila.

Wanaharakati wa Kituruki katika Thrace ya Magharibi wanasema kuwa kupuuza huku si tu kunakiuka mkataba bali pia kunadhoofisha mfumo mpana wa haki za binadamu barani Ulaya.

Matibabu ya Ugiriki kwa jamii ya Kituruki yamekuwa suala nyeti kwa muda mrefu katika uhusiano wa Ugiriki na Uturuki, ambao tayari unakumbwa na migogoro kadhaa kuhusu madai ya maeneo katika Bahari ya Aegean.

Thrace ya Magharibi — ambayo inapakana na Bulgaria, Uturuki, na eneo la Ugiriki la Makedonia — ni makazi ya takriban Waturuki 150,000 wa kikabila.

Sera ya Athens ya kukataa utambulisho

Sera ya muda mrefu ya Ugiriki ya kukataa uwepo wa wachache wa kitaifa na kikabila ndani ya mipaka yake si kosa la kiutawala tu — ni mafundisho ya serikali yaliyopangwa kwa makusudi kufuta jamii nzima kutoka kwa utambuzi wa kihistoria na kisheria.

Ingawa sera hii inalenga wachache wote wa kikabila, athari yake inayoonekana zaidi na ya kusikitisha zaidi ni kwa wachache wa Kituruki wa Thrace ya Magharibi. Serikali ya Ugiriki inafafanua rasmi wachache kwa msingi wa dini pekee — mfumo unaopuuza kwa makusudi kabila, lugha, na utamaduni.

Katika taarifa rasmi na mifumo ya kisheria, serikali inasisitiza kwamba “kuna wachache wa kidini pekee nchini Ugiriki — Wachache wa Kiislamu wa Kigiriki.”

“Mtazamo huu unapuuzia utambulisho, lugha, na urithi wa kitamaduni wa wachache wengine wa kikabila nchini, hasa Waturuki, na unaonyesha mtazamo unaopingana na haki za binadamu. Kukataa utambulisho wa wachache kunaleta matatizo mengi,” Ahmetoglu anaiambia TRT World.

Katika miaka ya hivi karibuni, Ugiriki imeongeza juhudi za sera hii — ikibadilisha kukataa kuwa simulizi rasmi la serikali.

Utambulisho wa Kituruki unachukuliwa kama tishio kwa umoja wa kitaifa, na maonyesho ya kitamaduni ya jamii yanachukuliwa kama uingiliaji wa kigeni. Rhetoriki hii imepata nguvu katika mijadala ya kisiasa na imekuwa ikirudiwa katika mahakama, bunge, na hata mitaala ya shule.

Kwa kufuta wachache wa Kituruki kwenye maandishi, Athens inajaribu kukata uhusiano wa kihistoria na kisheria unaounganisha jamii hii na Türkiye na mikataba ya kimataifa inayowalinda.

Vita vya kimya

Moja ya maeneo yanayoonekana zaidi na yenye athari mbaya zaidi ya ukandamizaji ni elimu. Hadi miaka ya 1970, shule zinazohudumia wachache zilikuwa zinatambuliwa rasmi kama ‘shule za Kituruki.’