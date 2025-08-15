‘Harambee Stars’ imesonga mbele kwenye michuano hiyo baada ya DRC kuifunga Angola kwa mabao 2-0, na hapo awali Morocco kuichabanga Zambia magoli 3-1, katika mechi zilizochezwa Agosti 14.

Iwapo watafungwa na Zambia katika mchezo huo, basi watashuka hadi nafasi ya pili ya kundi A, na kujiwekea uwezekano mkubwa wa kukutana na ‘Taifa Stars’ ya Tanzania, ambayo iliingia hatia ya 8 bora, wakiwa na alama zao 9.