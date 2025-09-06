AFRIKA
Somalia yamteua balozi mpya nchini Syria, yathibitisha uungwaji mkono wa 'kidugu'
Juhudi za kidiplomasia za Somalia zimekuwa zikiongozwa na Rais Hassan Sheikh Mohamud.
6 Septemba 2025

Katika hatua ya kihistoria ya kidiplomasia, Serikali ya Shirikisho ya Somalia imemteua balozi mpya kwenda Syria, ikithibitisha tena dhamira yake ya kudumisha uhusiano wa muda mrefu na taifa la Kiarabu linaloitwa "kaka".

Balozi mpya, Abiib Muse Farah, hivi karibuni aliwasilisha hati zake rasmi za utambulisho kwa Waziri wa Mambo ya Nje na Watu wa Uhamiaji wa Syria, Asaad Hasan Al-Shaibani, huko Damascus.

Hatua hii rasmi haionyeshi tu mwanzo wa kipindi cha uwakilishi wa Balozi Farah, bali pia inaashiria mwendelezo wa juhudi za kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na wa pande mbili.

Mtangulizi wake, kaimu balozi Dahir Mohamud Muse, aliweka msingi wa ushirikiano huu mpya, akisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa uwakilishi wa kudumu wa Somalia katika mji mkuu wa Syria.

Juhudi za kidiplomasia za Somalia zimeongozwa na Rais Hassan Sheikh Mohamud, ambaye amekuwa akionyesha waziwazi msaada wake kwa juhudi za Syria za kujikwamua na kuleta utulivu.

Katika ujumbe wa mitandao ya kijamii, rais alimpongeza kiongozi wa Syria, Ahmed Al-Sharaa, kwa kujitahidi kurejesha utulivu wa kitaifa.

"Ninampongeza kwa kujitahidi kufanikisha matarajio ya watu, utulivu, na taifa huru linaloweza kusimama kwa miguu yake," aliandika Rais Mohamud.

Katika hotuba yake kwenye Mkutano wa 34 wa Kilele wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu uliofanyika Baghdad, Iraq, Mei 17, 2025, Rais Mohamud alisifu uamuzi wa hivi karibuni wa kuondoa vikwazo vya kimataifa dhidi ya Syria.

Alielezea hatua hiyo kama muhimu kwa ajili ya kufufua uchumi wa taifa hilo, akieleza matumaini kwamba itachangia "kuimarisha utulivu wa Syria."

Kauli hii inaonyesha imani ya Somalia kwamba Syria iliyo imara ni muhimu kwa usalama na ustawi wa ulimwengu wa Kiarabu kwa ujumla.

Historia ya pamoja na msaada wa pande mbili

Mahusiano ya kihistoria kati ya Somalia na Syria yanajulikana kwa msaada wa pande mbili na uzoefu wa pamoja.

Baada ya kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria, mamia ya raia wake walikimbilia Mogadishu, mji mkuu wa Somalia.

Wengi wa watu hawa, wakiwemo wataalamu kama madaktari, wahandisi, na walimu, wamechangia katika uchumi na jamii ya Somalia.

Ujumuishaji wao umewezeshwa na sera za viza za Somalia zinazokaribisha na mazingira ya ukarimu.

Mshikamano huu una mizizi ya kihistoria. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Somalia katika miaka ya 1990, Wasomali wengi walipata hifadhi nchini Syria, ambako waliweza kusoma na kufanya kazi, na hivyo kuanzisha uhusiano wa kudumu.

Historia hii ya kusaidiana inaonyesha uhusiano wa kipekee wa kibinadamu na kitamaduni kati ya mataifa haya mawili, ambao umeendelea licha ya mabadiliko ya kisiasa na unaendelea kuwa msingi wa uhusiano wao wa kidiplomasia.

Katika ujumbe wa hivi karibuni kwa mwenzake wa Syria wakati wa Eid al-Adha mnamo Juni, Rais Mohamud alithibitisha tena dhamira ya Somalia ya kuimarisha "kifungo cha undugu na ushirikiano" kati ya mataifa haya mawili na watu wao.

CHANZO:TRT Afrika
