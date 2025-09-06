Katika hatua ya kihistoria ya kidiplomasia, Serikali ya Shirikisho ya Somalia imemteua balozi mpya kwenda Syria, ikithibitisha tena dhamira yake ya kudumisha uhusiano wa muda mrefu na taifa la Kiarabu linaloitwa "kaka".

Balozi mpya, Abiib Muse Farah, hivi karibuni aliwasilisha hati zake rasmi za utambulisho kwa Waziri wa Mambo ya Nje na Watu wa Uhamiaji wa Syria, Asaad Hasan Al-Shaibani, huko Damascus.

Hatua hii rasmi haionyeshi tu mwanzo wa kipindi cha uwakilishi wa Balozi Farah, bali pia inaashiria mwendelezo wa juhudi za kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na wa pande mbili.

Mtangulizi wake, kaimu balozi Dahir Mohamud Muse, aliweka msingi wa ushirikiano huu mpya, akisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa uwakilishi wa kudumu wa Somalia katika mji mkuu wa Syria.

Juhudi za kidiplomasia za Somalia zimeongozwa na Rais Hassan Sheikh Mohamud, ambaye amekuwa akionyesha waziwazi msaada wake kwa juhudi za Syria za kujikwamua na kuleta utulivu.

Katika ujumbe wa mitandao ya kijamii, rais alimpongeza kiongozi wa Syria, Ahmed Al-Sharaa, kwa kujitahidi kurejesha utulivu wa kitaifa.

"Ninampongeza kwa kujitahidi kufanikisha matarajio ya watu, utulivu, na taifa huru linaloweza kusimama kwa miguu yake," aliandika Rais Mohamud.

Katika hotuba yake kwenye Mkutano wa 34 wa Kilele wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu uliofanyika Baghdad, Iraq, Mei 17, 2025, Rais Mohamud alisifu uamuzi wa hivi karibuni wa kuondoa vikwazo vya kimataifa dhidi ya Syria.

Alielezea hatua hiyo kama muhimu kwa ajili ya kufufua uchumi wa taifa hilo, akieleza matumaini kwamba itachangia "kuimarisha utulivu wa Syria."