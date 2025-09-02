Bendera ya Chama cha Mapinduzi, katika uchaguzi wa Oktoba 29, inapeperushwa na Rais Samia Suluhu Hassan, akishirikiana na mgombea wake mwenza Emmanuel John Nchimbi.

Rais Samia aliingia kwenye uongozi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwezi Machi 2021 kufuatia kifo cha mtangulizi wake John Pombe Magufuli.

Hii itakuwa mara yake ya kwanza kuingia katika kinyang’anyiro cha kugombea nafasi ya urais, licha ya kuwepo katika siasa kwa muda mrefu.

Samia Suluhu Hassan, alizaliwa miaka 65 iliyopita Zanzibar, na amewahi kuwa waziri katika serikali ya visiwani huko kuanzia mwaka 2000 hadi 2010.

Kati ya 2010 – 2015 alikuwa Waziri wa Nchi, Masuala ya Muungano.

Vile vile, alikuwa Makamu Mwenyekiti katika Bunge la Katiba ambalo ndilo lililosimamia uliokuwa mchakato wa kuandaa rasimu ya katiba mpya, ambayo utekelezaji wake haukukamilika.

Mwaka 2015, pasina kutarajia, alipendekezwa kuwa mgombea mwenza wa hayati John Pombe Magufuli.

Hatua ambayo, ilimfanya aingie katika historia ya chama hicho kikongwe kuweka mgombea mwenza mwanamke. Hivyo baada ya uchaguzi huo, Samia aliingia katika historia ya Tanzania ya kuwa makamu wa kwanza wa rais mwanamke.