Watu sita wamefariki na wengine 20 wanaswa kwenye mgodi wa dhahabu ulioporomoka Sudan
Juhudi zinaendelea kuwaokoa waliokwama chini ya vifusi, kulingana na afisa.
Sudan ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika. / REUTERS
6 Septemba 2025

Watu sita wamepoteza maisha na wengine hadi 20 wanahofiwa kukwama baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kaskazini mwa Sudan, mamlaka zilisema Jumamosi.

Ajali hiyo ilitokea Ijumaa katika eneo la Um Aud, magharibi mwa mji wa Berber katika jimbo la River Nile, kulingana na Hassan Ibrahim Karar, mkurugenzi mtendaji wa eneo la Berber.

"Juhudi zinaendelea kuwaokoa waliokwama chini ya kifusi," alisema Karar, bila kufafanua chanzo cha kuporomoka kwa mgodi huo wa kienyeji.

Nchi hiyo ilitangaza uzalishaji wa dhahabu wa rekodi wa tani 64 kwa mwaka 2024 licha ya kuzuka kwa mapigano mnamo Aprili 2023 kati ya jeshi na Kikosi cha Msaada wa Haraka (RSF).

Zilizopendekezwa

Sudan, nchi ya tatu kwa ukubwa barani Afrika, inabaki kuwa miongoni mwa wazalishaji wakuu wa dhahabu barani humo.

Hata hivyo, dhahabu nyingi inachimbwa kupitia shughuli za uchimbaji wa kienyeji na mdogo, ambazo hukosa hatua za usalama zinazofaa na mara nyingi hutumia kemikali hatari, hali inayosababisha hatari kubwa za kiafya kwa wachimbaji na jamii za karibu.

Kabla ya vita, uchimbaji wa kienyeji ulikuwa ukiajiri zaidi ya watu milioni mbili, kulingana na takwimu za sekta hiyo.

Mgogoro huo umesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafukuza takriban watu milioni 10, na kuunda mgogoro mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani. Watu wengine milioni nne wa Sudan wamekimbilia nchi za jirani.

CHANZO:AP
