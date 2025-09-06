Watu sita wamepoteza maisha na wengine hadi 20 wanahofiwa kukwama baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kaskazini mwa Sudan, mamlaka zilisema Jumamosi.

Ajali hiyo ilitokea Ijumaa katika eneo la Um Aud, magharibi mwa mji wa Berber katika jimbo la River Nile, kulingana na Hassan Ibrahim Karar, mkurugenzi mtendaji wa eneo la Berber.

"Juhudi zinaendelea kuwaokoa waliokwama chini ya kifusi," alisema Karar, bila kufafanua chanzo cha kuporomoka kwa mgodi huo wa kienyeji.

Nchi hiyo ilitangaza uzalishaji wa dhahabu wa rekodi wa tani 64 kwa mwaka 2024 licha ya kuzuka kwa mapigano mnamo Aprili 2023 kati ya jeshi na Kikosi cha Msaada wa Haraka (RSF).