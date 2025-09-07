Watu kumi na mmoja, wakiwemo watoto, walitoweka baada ya kiboko kupindua mashua yao kusini magharibi mwa Côte d'Ivoire, afisa wa serikali alisema Jumamosi.

Waziri wa mshikamano wa kitaifa na mshikamano wa kijamii wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Myss Belmonde Dogo, alisema kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba waliotoweka walijumuisha wanawake, wasichana wadogo, na mtoto mchanga.

Alisema kiboko huyo alipindua mashua nyembamba inayofanana na mtumbwi Ijumaa, wakati ilikuwa ikisafiri kwenye Mto Sassandra karibu na mji wa Buyo.

Watu watatu walinusurika kwenye tukio hilo na waliokolewa, na "jitihada za utafutaji zinaendelea kwa matumaini ya kuwapata wahanga waliotoweka," alisema.