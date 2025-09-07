Watu kumi na mmoja, wakiwemo watoto, walitoweka baada ya kiboko kupindua mashua yao kusini magharibi mwa Côte d'Ivoire, afisa wa serikali alisema Jumamosi.
Waziri wa mshikamano wa kitaifa na mshikamano wa kijamii wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Myss Belmonde Dogo, alisema kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba waliotoweka walijumuisha wanawake, wasichana wadogo, na mtoto mchanga.
Alisema kiboko huyo alipindua mashua nyembamba inayofanana na mtumbwi Ijumaa, wakati ilikuwa ikisafiri kwenye Mto Sassandra karibu na mji wa Buyo.
Watu watatu walinusurika kwenye tukio hilo na waliokolewa, na "jitihada za utafutaji zinaendelea kwa matumaini ya kuwapata wahanga waliotoweka," alisema.
Utafiti wa mwaka 2022 uliofanywa na watafiti wa chuo kikuu cha Côte d'Ivoire ulibaini kuwa viboko ndio wanyama waliotajwa zaidi katika matukio ya mwingiliano na binadamu yaliyosababisha vifo au majeraha nchini humo.
Inakadiriwa kuwa kuna viboko wapatao 500 nchini Côte d'Ivoire, waliotawanyika kwenye mito mbalimbali kusini mwa nchi, hasa Mto Sassandra na Mto Bandama.
Ajali za mashua ni za kawaida nchini humo, kwani mitumbwi ya kienyeji hutumika kusafiri kati ya jamii za kando ya maji, na mara nyingi hubeba abiria na mizigo kupita kiasi.
Mwezi Aprili, watoto na vijana wapatao kumi na wawili walizama wakati mashua waliyokuwa wakisafiria ilipopinduka kwenye laguni karibu na jiji la Abidjan.