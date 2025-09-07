AFRIKA
2 dk kusoma
Watoto kati ya 11 waliotoweka baada ya kiboko kupindua mashua nchini Côte d'Ivoire
Watu watatu walinusurika katika tukio hilo na kuokolewa, na msako unaendelea kuwatafuta waliotoweka, alisema waziri wa serikali.
Watoto kati ya 11 waliotoweka baada ya kiboko kupindua mashua nchini Côte d'Ivoire
Faru wana meno makali na wanaweza kuwa wakali. / Reuters
7 Septemba 2025

Watu kumi na mmoja, wakiwemo watoto, walitoweka baada ya kiboko kupindua mashua yao kusini magharibi mwa Côte d'Ivoire, afisa wa serikali alisema Jumamosi.

Waziri wa mshikamano wa kitaifa na mshikamano wa kijamii wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Myss Belmonde Dogo, alisema kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba waliotoweka walijumuisha wanawake, wasichana wadogo, na mtoto mchanga.

Alisema kiboko huyo alipindua mashua nyembamba inayofanana na mtumbwi Ijumaa, wakati ilikuwa ikisafiri kwenye Mto Sassandra karibu na mji wa Buyo.

Watu watatu walinusurika kwenye tukio hilo na waliokolewa, na "jitihada za utafutaji zinaendelea kwa matumaini ya kuwapata wahanga waliotoweka," alisema.

Zilizopendekezwa

Utafiti wa mwaka 2022 uliofanywa na watafiti wa chuo kikuu cha Côte d'Ivoire ulibaini kuwa viboko ndio wanyama waliotajwa zaidi katika matukio ya mwingiliano na binadamu yaliyosababisha vifo au majeraha nchini humo.

Inakadiriwa kuwa kuna viboko wapatao 500 nchini Côte d'Ivoire, waliotawanyika kwenye mito mbalimbali kusini mwa nchi, hasa Mto Sassandra na Mto Bandama.

Ajali za mashua ni za kawaida nchini humo, kwani mitumbwi ya kienyeji hutumika kusafiri kati ya jamii za kando ya maji, na mara nyingi hubeba abiria na mizigo kupita kiasi.

Mwezi Aprili, watoto na vijana wapatao kumi na wawili walizama wakati mashua waliyokuwa wakisafiria ilipopinduka kwenye laguni karibu na jiji la Abidjan.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us