Rais wa Kenya William Ruto ametoa ahadi ya mamilioni ya pesa kwa kila mchezaji kwa kila mechi watakayoshinda au kutoka sare kama kuwatia motisha katika mashindano ya mataifa ya Afrika ya kikanda CHAN.

‘‘Nataka tukubaliane, kwa kila mechi mtakayoshinda, kila mchezaji hapa atapata shilingi milioni moja. Kwa kila mechi mtakayotoka sare, mtapata nusu milioni. Mkishinda fainali pesa yenu yote itakuwa shilingi milioni 600,’’ alisema Rais Ruto katika mkutano na wachezaji hao katika hoteli jijini Nairobi.

Hii ni mara ya kwa kwa Kenya kushiriki michuano hii ambapo wanakwenda kukutana na wababe, Chui wa DRC, ambao wameshiriki shindani hili mara zote tangu lizinduliwe, ikiwa hii ni mara ya nane, na wameshinda mara mbili - 2009 na 2016.

‘‘Nimesema kila kitu mara tatu, ndio sasa kila mtu acheze kama yeye,’’ aliongeza Rais Ruto.

Mcheza kwao hutunzwa