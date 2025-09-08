Balozi mpya wa Somalia nchini Syria amewasilisha hati zake za utambulisho kwa Rais Ahmad al-Sharaa.
Abib Muse Farah aliwasilisha hati zake za utambulisho Jumamosi katika hafla rasmi iliyofanyika katika kasri ya rais mjini Damascus, mji mkuu wa Syria.
Waziri wa Mambo ya Nje wa Somalia, Asaad Hassan al-Shaibani, alihudhuria hafla hiyo.
Balozi mpya wa Somalia, Abib Farah, alifikisha salamu za Rais Hassan Sheikh Mohamud kwa Rais al-Sharaa.
Somalia ilionyesha dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano na Syria katika nyanja mbalimbali.
Kwa upande wake, Rais al-Sharaa alimkaribisha Balozi Abib Farah, akisisitiza uhusiano wa kina kati ya nchi hizo mbili.
Rais al-Sharaa pia alituma salamu zake kwa Rais Hassan Sheikh, akionyesha shukrani za Damascus kwa uhusiano wa kihistoria na Mogadishu.