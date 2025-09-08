AFRIKA
1 dk kusoma
Balozi wa Somalia nchini Syria awasilisha hati za utambulisho kwa kiongozi wa Syria
Balozi mteule wa Somalia nchini Syria amewasilisha hati zake za utambulisho kwa Rais Ahmad al-Sharaa.
Balozi wa Somalia nchini Syria awasilisha hati za utambulisho kwa kiongozi wa Syria
Balozi mpya wa Somalia nchini Syria, Abib Muse Farah, akipiga picha pamoja na Rais wa Syria, Ahmad al-Sharaa. / TRT Afrika English
8 Septemba 2025

Balozi mpya wa Somalia nchini Syria amewasilisha hati zake za utambulisho kwa Rais Ahmad al-Sharaa.

Abib Muse Farah aliwasilisha hati zake za utambulisho Jumamosi katika hafla rasmi iliyofanyika katika kasri ya rais mjini Damascus, mji mkuu wa Syria.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Somalia, Asaad Hassan al-Shaibani, alihudhuria hafla hiyo.

Balozi mpya wa Somalia, Abib Farah, alifikisha salamu za Rais Hassan Sheikh Mohamud kwa Rais al-Sharaa.

Zilizopendekezwa

Somalia ilionyesha dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano na Syria katika nyanja mbalimbali.

Kwa upande wake, Rais al-Sharaa alimkaribisha Balozi Abib Farah, akisisitiza uhusiano wa kina kati ya nchi hizo mbili.

Rais al-Sharaa pia alituma salamu zake kwa Rais Hassan Sheikh, akionyesha shukrani za Damascus kwa uhusiano wa kihistoria na Mogadishu.

CHANZO:TRT Afrika English
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us