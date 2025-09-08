Balozi mpya wa Somalia nchini Syria amewasilisha hati zake za utambulisho kwa Rais Ahmad al-Sharaa.

Abib Muse Farah aliwasilisha hati zake za utambulisho Jumamosi katika hafla rasmi iliyofanyika katika kasri ya rais mjini Damascus, mji mkuu wa Syria.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Somalia, Asaad Hassan al-Shaibani, alihudhuria hafla hiyo.

Balozi mpya wa Somalia, Abib Farah, alifikisha salamu za Rais Hassan Sheikh Mohamud kwa Rais al-Sharaa.