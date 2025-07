Uturuki imekaribisha mkataba wa amani uliosimamiwa na Marekani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaolenga kumaliza miongo kadhaa ya mzozo wa kivita mashariki mwa DRC.

Mkataba huo ulitiwa saini mjini Washington siku ya Ijumaa kufuatia upatanishi wa utawala wa Trump.

Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Uturuki ilisema makubaliano hayo ni muhimu kwa amani nchini DRC na eneo kubwa zaidi.

‘’Tunakaribisha mkataba wa amani uliotiwa saini kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na Rwanda, uliowezeshwa na Marekani,’’ ilisema taarifa ya wizara hiyo Jumamosi.

Dhamira ya Uturuki

‘’Utekelezaji wa mkataba huu utachangia kwa kiasi kikubwa amani na ustawi wa watu wa nchi zote mbili, pamoja na utulivu na maendeleo katika eneo la Maziwa Makuu,’’ iliongeza.

Taarifa hiyo ilisisitiza dhamira ya Uturuki ‘’kuelekea kuanzishwa kwa amani barani Afrika.’’

Mvutano kati ya Rwanda na DRC umepamba moto tangu mwanzoni mwa mwaka huu kufuatia mashambulizi mapya ya kundi la waasi la M23, wakiteka maeneo makubwa ya eneo likiwemo jiji kuu la mashariki mwa DRC la Goma.

Serikali ya Kinshasa kwa muda mrefu imekuwa ikidai kuwa M23 inapokea msaada wa kijeshi kutoka Rwanda.

Marekani kufaidika na madini

Rwanda imekanusha kuunga mkono moja kwa moja waasi hao lakini imetaka kukomeshwa kwa kundi jingine lenye silaha, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR).

Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo zilitia saini makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani siku ya Ijumaa, na kuongeza matumaini ya kumalizika kwa mapigano ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na wengine mamia kwa maelfu kuyahama makazi yao kufikia sasa mwaka huu.

Tangu mwaka 1996, mzozo wa mashariki mwa DRC umesababisha takriban vifo milioni sita, kulingana na Baraza la Umoja wa Mataifa la Mahusiano ya Kigeni. Hivi sasa, zaidi ya watu milioni saba wamekimbia makazi yao nchini.