Uturuki imelaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Israel yanayopanuka nchini Syria, ikisema yanakiuka uhuru wa mipaka ya nchi hiyo, na mamlaka yake.

Katika taarifa iliyoandikwa siku ya Jumanne kuhusu mashambulizi makali ya Israel nchini Syria, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema: "Tunalaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Israel yaliyopanuka na kutekelezwa kinyume na uhuru wa mipaka ya ardhi ya Syria, umoja na mamlaka yake."

Taarifa hiyo imesisitiza kuwa mashambulizi hayo yanalenga moja kwa moja juhudi za kuweka uthabiti na usalama nchini Syria na eneo zima, na kutaka kusitishwa mara moja.