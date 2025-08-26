UTURUKI
1 dk kusoma
Uturuki inalaani mashambulizi ya kijeshi ya Israel yanayoongezeka nchini Syria
Mashambulizi ya Israel yanakiuka mamlaka ya Syria, uhuru wa mipaka yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki imesema.
Taarifa hiyo imesisitiza kuwa mashambulizi hayo yanalenga moja kwa moja juhudi za kuweka utulivu na usalama nchini Syria na eneo zima. /
26 Agosti 2025

Uturuki imelaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Israel yanayopanuka nchini Syria, ikisema yanakiuka uhuru wa mipaka ya nchi hiyo, na mamlaka yake.

Katika taarifa iliyoandikwa siku ya Jumanne kuhusu mashambulizi makali ya Israel nchini Syria, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema: "Tunalaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Israel yaliyopanuka na kutekelezwa kinyume na uhuru wa mipaka ya ardhi ya Syria, umoja na mamlaka yake."

Taarifa hiyo imesisitiza kuwa mashambulizi hayo yanalenga moja kwa moja juhudi za kuweka uthabiti na usalama nchini Syria na eneo zima, na kutaka kusitishwa mara moja.

Pia imeongeza kuwa Uturuki itaendelea kuunga mkono maono ya Syria ambayo haina ugaidi, salama, na yenye mamlaka kamili wa mipaka ya ardhi, kulingana na matarajio halali ya watu wa Syria.

Katika mwezi mzima wa Agosti, jeshi la Israel lilifanya mashambulizi manne katika mkoa wa Quneitra kusini magharibi mwa Syria, ambapo la hivi punde lilifanyika mapema Jumanne, na kuuwa mtu mmoja.

Baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al Assad mwishoni mwa mwaka 2024, Israel ilipanua ukaliaji wake katika milima ya Golan ya Syria kwa kutwaa eneo lisilokuwa na wapiganaji, hatua ambayo ilikiuka Makubaliano ya Kutokabiliana na Syria ya mwaka 1974.

CHANZO:AA
