Toka atangazwe kuionoa ‘Harambee Stars’ mwezi wa tatu mwaka huu, ni wazi kuwa Benedict Saul McCarthy ameleta mabadiliko makubwa ndani ya kikosi hicho, ndani ya muda mfupi, tofauti na ilivyokuwa kwa watangulizi wake.

Ni ukweli usiopingika kuwa, nyota huyo wa zamani wa Porto ya Ureno, ameongeza ari ya ushindani na kujiamini ndani ya kikosi cha ‘Harambee Stars’.