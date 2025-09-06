Utawala wa Trump umetangaza mpango wa kumpeleka Kilmar Abrego, ambaye kukamatwa kwake na juhudi zake za kubaki Marekani zimekuwa suala nyeti katika msako wa wahamiaji, nchini Eswatini.
Afisa wa Idara ya Usalama wa Ndani ya Marekani alisema kupitia barua pepe kwa mawakili wa Abrego kwamba Eswatini, ambayo zamani ilijulikana kama Swaziland, imechukua nafasi ya Uganda kama nchi iliyoteuliwa kwa ajili ya kumhamisha.
Afisa huyo alisema mabadiliko hayo yalifanyika kwa sababu Abrego ameeleza kuwa anaogopa mateso au kuteswa nchini Uganda.
"Madai hayo ya hofu ni vigumu kuyachukulia kwa uzito, hasa ukizingatia kwamba umedai (kupitia mawakili wako) kuwa unaogopa mateso au kuteswa katika angalau nchi 22 tofauti ... Hata hivyo, tunakujulisha kuwa nchi yako mpya ya kuhamishwa ni Eswatini, Afrika," afisa huyo alisema katika barua pepe.
Abrego, ambaye asili yake ni El Salvador na kwa sasa anashikiliwa katika kituo cha kizuizini cha wahamiaji huko Virginia, hana uhusiano wowote na Eswatini, nchi inayopakana na Afrika Kusini.
Juhudi za utawala wa Trump za kumpeleka Abrego, mwenye umri wa miaka 30, Eswatini ni hatua ya hivi karibuni katika sakata lililoanza Machi, wakati mamlaka za Marekani zilipomtuhumu kuwa mwanachama wa genge na kumpeleka gerezani El Salvador licha ya amri ya jaji wa Marekani iliyozuia kumhamisha hadi nchi yake ya asili.
Abrego alirejeshwa Juni ili kukabili mashtaka ya jinai ya kusafirisha wahamiaji wanaoishi Marekani kinyume cha sheria. Amekana mashtaka hayo, na mawakili wake wameutuhumu utawala kwa mashtaka ya kulipiza kisasi.
Kutostahiki Hifadhi
Wakati huo huo, Idara ya Usalama wa Ndani Ijumaa ilitoa nyaraka za mahakama ya uhamiaji zinazobainisha hoja zake dhidi ya Abrego kuomba hifadhi au kuipata.
Hoja kuu ni kwamba Abrego ni mwanachama wa shirika la kigaidi la kigeni lililoteuliwa, MS-13, tuhuma ambazo Abrego anakana na ambazo hajawahi kushtakiwa nazo.
Abrego aliwasilisha ombi katika mahakama ya uhamiaji ya Baltimore mwezi uliopita kufungua tena kesi yake ya uhamiaji ya 2019 na kuomba hifadhi tena. Ombi lake la kwanza lilikataliwa kwa sababu lilikuja zaidi ya mwaka mmoja baada ya kuwasili Marekani.
Abrego alikimbia vitisho vya ghasia za magenge nchini mwake El Salvador mnamo 2011 kujiunga na kaka yake huko Maryland. Na ingawa ombi lake la kwanza la hifadhi lilikataliwa, alipewa ulinzi dhidi ya kuhamishwa hadi El Salvador kwa sababu alikuwa ameonyesha hofu ya msingi ya ghasia za magenge huko.
Abrego, mfanyakazi wa chuma aliyekuwa akiishi Marekani kinyume cha sheria, alikuwa akiishi Maryland na mke wake, mtoto wao na watoto wawili wa mke wake - wote wakiwa raia wa Marekani - hadi alipokamatwa na kupelekwa El Salvador.
Mawakili wa Abrego wamesema utawala unajaribu kumlazimisha kukiri hatia.
Kulingana na nyaraka za mahakama, utawala ulitoa pendekezo wakati mmoja la kumhamisha hadi Costa Rica ikiwa angekubali kukiri hatia, na kusema angepelekwa Uganda ikiwa asingekubali.
Marekani ilituma ndege ya kuwahamisha watu hadi Eswatini mnamo Julai ambayo msemaji wa DHS, Tricia McLaughlin, alisema wakati huo ilibeba "watu waliokuwa wa kikatili sana kiasi kwamba nchi zao za asili zilikataa kuwapokea."