Utawala wa Trump umetangaza mpango wa kumpeleka Kilmar Abrego, ambaye kukamatwa kwake na juhudi zake za kubaki Marekani zimekuwa suala nyeti katika msako wa wahamiaji, nchini Eswatini.

Afisa wa Idara ya Usalama wa Ndani ya Marekani alisema kupitia barua pepe kwa mawakili wa Abrego kwamba Eswatini, ambayo zamani ilijulikana kama Swaziland, imechukua nafasi ya Uganda kama nchi iliyoteuliwa kwa ajili ya kumhamisha.

Afisa huyo alisema mabadiliko hayo yalifanyika kwa sababu Abrego ameeleza kuwa anaogopa mateso au kuteswa nchini Uganda.

"Madai hayo ya hofu ni vigumu kuyachukulia kwa uzito, hasa ukizingatia kwamba umedai (kupitia mawakili wako) kuwa unaogopa mateso au kuteswa katika angalau nchi 22 tofauti ... Hata hivyo, tunakujulisha kuwa nchi yako mpya ya kuhamishwa ni Eswatini, Afrika," afisa huyo alisema katika barua pepe.

Abrego, ambaye asili yake ni El Salvador na kwa sasa anashikiliwa katika kituo cha kizuizini cha wahamiaji huko Virginia, hana uhusiano wowote na Eswatini, nchi inayopakana na Afrika Kusini.

Juhudi za utawala wa Trump za kumpeleka Abrego, mwenye umri wa miaka 30, Eswatini ni hatua ya hivi karibuni katika sakata lililoanza Machi, wakati mamlaka za Marekani zilipomtuhumu kuwa mwanachama wa genge na kumpeleka gerezani El Salvador licha ya amri ya jaji wa Marekani iliyozuia kumhamisha hadi nchi yake ya asili.

Abrego alirejeshwa Juni ili kukabili mashtaka ya jinai ya kusafirisha wahamiaji wanaoishi Marekani kinyume cha sheria. Amekana mashtaka hayo, na mawakili wake wameutuhumu utawala kwa mashtaka ya kulipiza kisasi.

Kutostahiki Hifadhi