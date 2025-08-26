Hii inajumuisha abiria 119,127 waliowasili na wengine 111,450 waliosafiri kutoka uwanja huo, ikiwa ni wastani wa abiria 7,437 kwa siku.

Abiria waliowasili walikuwa zaidi ya wale walioondoka katika kipindi cha mwezi huo.

Kabla ya mwezi huu mwezi mwingine ambao uwanja wa Entebbe ulipata abiria wengi ulikuwa Disemba 2024. Abiria walikuwa 222,301, ikiwa ni wastani wa abiria wanaowasili na wanaoondoka 7,171 kwa siku.