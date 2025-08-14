AFRIKA
Upinzani Uganda wanajaribu kufuta sheria ya wananchi kushtakiwa katika mahakama ya kijeshi
Chama kikuu cha upinzani nchini Uganda kimewasilisha kesi katika mahakama ya katiba ili kufuta sheria mpya iliyorudisha haki ya mahakama za kijeshi kusikiliza kesi za raia.
Bobi Wine, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Uganda, ametangaza nia yake ya kugombea urais katika uchaguzi wa Januari 2026. / Picha: Reuters
14 Agosti 2025

Chama kikuu cha upinzani nchini Uganda Jumatano kiliwasilisha kesi katika mahakama ya kikatiba kupinga sheria mpya iliyopitishwa ambayo inarejesha haki ya mahakama za kijeshi kuwahukumu raia, wakili wa chama hicho alisema.

Mahakama ya Juu ilipiga marufuku kuwahukumu raia katika mahakama za kijeshi mwezi Januari 2025, ikisema haina uwezo wa kisheria wa kuendesha kesi za jinai kwa njia ya haki na isiyo na upendeleo.

George Musisi, wakili wa chama cha upinzani cha National Unity Platform (NUP), alisema chama hicho kimewasilisha ombi la kufuta sheria mpya ambayo bunge lilipitisha mwezi Mei na Rais Museveni kuisaini mwezi mmoja baadaye.

"Walikiuka taratibu zote ambazo walipaswa kufuata wakati wa kupitisha sheria," Katibu Mkuu wa NUP Lewis Rubongoya aliwaambia waandishi wa habari nje ya mahakama, akitaja ukosefu wa kushirikishwa kwa umma.

Jeshi laisifu sheria hiyo

Wafuasi wengi na viongozi wa NUP, akiwemo mwanamuziki aliyegeuka mwanasiasa Bobi Wine ambaye anajiandaa kumkabili Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi wa mwaka ujao, hapo awali walishitakiwa au kuhukumiwa na mahakama za kijeshi.

Baada ya Museveni, mwenye umri wa miaka 80, kusaini sheria hiyo, msemaji wa jeshi wa wakati huo, Chris Magezi, aliisifu akisema itazuia kuundwa kwa makundi ya kisiasa yenye misimamo mikali, huku mkuu wa jeshi la Uganda, Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa Rais Museveni, akiwapongeza wabunge kwa kupitisha sheria hiyo.

Uamuzi wa Mahakama ya Juu uliilazimisha mamlaka kuhamisha kesi ya kijeshi ya kiongozi mkuu wa upinzani, Kizza Besigye, kwa madai ya makosa ikiwemo uhaini, kwenda mahakama ya kiraia.

Besigye bado yuko kizuizini, takriban miezi tisa baada ya kukamatwa huku mahakama ikikataa kumuachilia kwa dhamana.

